สละโสดอีกคู่แล้ว สำหรับ "เพลง ชนม์ทิดา อัศวเหม" ลูกสาวของนักร้องชื่อดัง "ตู่ นันทิดา แก้วบัวสาย" ที่ล่าสุดสาว "เพลง" ถูกแฟนหนุ่ม "เป๊ก เศรณี ชาญวีรกูล" ลูกชายคนเก่งของ "อนุทิน ชาญวีรกูล" คุกเข่าขอแต่งงานโดย "เพลง ชนม์ทิดา" ได้โพสต์ภาพโมเมนต์สุดโรแมนติก พร้อมแคปชั่น "You are my today and all of my tomorrows. And “YES, let’s build a beautiful family of our own.”งานนี้ก็มีแฟนๆ และเพื่อนๆ แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกับทั้งคู่เป็นจำนวนมาก