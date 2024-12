“บอส-หมิว” ชนะเลิศ “Campus Star 2024” พร้อมเล่นซีรีส์สุดปังทาง “Mono29”

ปิดซีซั่นอย่างสมบูรณ์แบบ สำหรับการประกวด “Campus Star 2024 ทางสถานีโทรทัศน์ MONO29 ในเครือ MONO NEXT โครงการนี้เป็นที่จับตามองอย่างยิ่งในฐานะเวทีที่เฟ้นหาคนรุ่นใหม่ที่เปี่ยมด้วยศักยภาพความสามารถทั้งด้านการแสดง ร้องเพลง และเต้น เพื่อก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงระดับมืออาชีพ สร้างแรงบันดาลใจผ่านการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ “Campus Star 2024” เวทีที่เปิดโอกาสให้นักแสดงหน้าใหม่จากทั่วประเทศได้โชว์ศักยภาพในด้านการแสดง ผ่านรายการ “Campus Star The Reality Series” ออกอากาศทั้งหมด 7 Episodes ทุกคนจะได้เห็นการทดสอบสุดเข้มข้นของผู้ที่ผ่านการคัดเลือก 20 คนสุดท้ายจากทั่วประเทศ มาใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในบ้าน Campus Star Academy ได้ฝึกฝนอย่างหนักหน่วงทุกด้าน ตลอดระยะเวลากว่าครึ่งเดือนกับเหล่ามาสเตอร์ที่เป็นที่สุดในด้านต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ป๊อก ปิยะธิดา มิตรธีรโรจน์, เพียว เดอะวอยซ์ ครูหลี่เจิน-ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์ และ หมีพูห์ FLI:P ภายใต้การดูแลของ ซินดี้ สิรินยา บิชอฟ ที่รับหน้าที่ THE HEAD MASTERล่าสุดการแข่งขันได้เดินทางมาถึงโค้งสุดท้ายในรอบไฟนอล ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการชั้นนำของเมืองไทยมาร่วมตัดสิน อาทิ คุณธัญญา วชิรบรรจง ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการและผู้อำนวยการสถานี MONO29, คุณยุ่น-ยิ่งยศ ปัญญา รองประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรายการ บริษัท โมโนเน็กซ์ จำกัด (มหาชน), ซินดี้ สิรินยา บิชอฟ, ป๊อก-ปิยธิดา มิตรธีรโรจน์, บิ๊กเอ็ม-กฤตฤทธิ์ บุตรพรม และ นีน่า-นิชนารถ พรหมมาตร มาร่วมตัดสินกันอย่างดุเดือด ณ ศูนย์การค้า CentralWorld Zone Eden ชั้น 1 กรุงเทพฯบรรยากาศการแข่งขันเต็มไปด้วยความสนุกสนาน ท่ามกลางเสียงเชียร์ของแต่ละคนที่ขนทัพกันมาให้กำลังใจในรอบตัดสินอย่างคับคั่ง อีกหนึ่งไฮไลต์ที่เรียกเสียงฮือฮาจากแฟนๆ คือ Final Look Fashion Show Directed โดย ซินดี้ สิรินยา เดินแบบแฟชั่นโชว์เปิดงานร่วมกับผู้เข้าแข่งขัน พร้อมประกาศรางวัลพิเศษ จำนวน 4 รางวัล โดยรางวัล HANAMI FRIENDSHIP STAR ได้แก่ นายอัครวิทย์ บวรวงศ์วัฒนา (อาร์ม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นางสาวลภัสรดา คำแสนพันธ์ (เจน่า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท, รางวัล CHAT Influencer ได้แก่ นายนภัสรวี จันระวัง (ฟีฟ่า) โรงเรียนดำรงราษฎร์สงเคราะห์ และ นางสาวกุลนันท์ ตั้งใจปอง (หมิว) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับทุนการศึกษาคนละ 10,000 บาท, รางวัล The Best Singer ได้แก่ นายพงศ์พัฒน์ เพิ่มศักดิ์ศฤงคาร (บอส)มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับทุนการศึกษา 10,000 บาท และ รางวัล The Best Dancer ได้แก่ นาย ธัญพงษ์ วิชัยศรี (โตโต้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น รับทุนการศึกษา 10,000 บาทนอกจากนี้ยังได้ หมีพูห์ FLI:P มาสร้างสีสันร่วมกับผู้เข้าแข่งขันในเพลง “มองนานๆ” และ โชว์พิเศษจากศิลปิน GIRL GROUP THX (แธงซ์) จากค่ายเพลง E29 MUSIC IDENTITIES พึ่งเดบิวต์ซิงเกิลแรก “Horizon Love” มาส่งต่อแรงบันดาลใจให้กับผู้เข้าแข่งขัน ที่มีความฝันก้าวไปข้างหน้าอย่างไม่หยุดยั้ง เพื่อมุ่งไปยังเส้นขอบฟ้าก้าวสู่การเป็นดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงเมื่อได้ผู้ที่ผ่านเข้ารอบ 6 คนสุดท้าย ก็ถึงเวลาทดสอบปฏิภาณไหวพริบกับการแสดงบทละครที่กำหนดร่วมกับ นีน่า-นิชนารถ พรหมมาตร ซึ่งน้องๆ แต่ละคนฉายแววความเป็นสตาร์ได้อย่างโดดเด่น โดย รองอันดับ 2 ได้แก่ นายอัครวิทย์ บวรวงศ์วัฒนา (อาร์ม) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ และ นางสาวลภัสรดา คำแสนพันธ์ (เจน่า) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ขอนแก่น รับทุนการศึกษาคนละ 100,000 บาท,รองอันดับ 1 ได้แก่ นายธัญพงษ์ วิชัยศรี (โตโต้) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ นางสาวธันย์ชนก สีโอ (เฟ-ริน) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รับทุนการศึกษาคนละ 150,000 บาท และผู้ที่คณะกรรมเทคะแนนให้ได้รับตำแหน่งชนะเลิศ “Campus Star 2024” ได้แก่ นายพงศ์พัฒน์ เพิ่มศักดิ์ศฤงคาร(บอส) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ นางสาวกุลนันท์ ตั้งใจปอง (หมิว) มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย รับทุนการศึกษาคนละ 200,000 บาท พร้อมรับโอกาสครั้งสำคัญในการเล่นซีรีส์เรื่องใหม่สุดปังจากทาง MONO29 (โมโน ทเว็นตี้ไนน์) และ MONOMAX (โมโนแม็กซ์) นี่ไม่ใช่แค่การตัดสิน!! แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่เปลี่ยนชีวิตของผู้ชนะให้ก้าวสู่การเป็นดาวดวงใหม่ในวงการบันเทิงอย่างเต็มตัวอย่าพลาดชมความสนุกและความประทับใจในรอบตัดสิน “Campus Star 2024” ในรายการ “Campus Star The Reality Series” ออนแอร์เทปสุดท้าย วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม 2567 เวลา 13.40 น.ทางสถานีโทรทัศน์ช่อง MONO29