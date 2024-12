“ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024”เนรมิตดินแดนแห่งความสุข   พบกับต้นคริสต์มาส Upcycle  ส่งต่อมหัศจรรย์แห่งการให้

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ จัดงานฉลองความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เปิดดินแดนแห่งของขวัญให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของการให้ พบกับขบวนสินค้าน่าช้อปมาให้เลือกส่งความสุขมากกว่าล้านชิ้น ตื่นตากับต้นคริสต์มาส Upcycle จากของเล่นและของใช้ที่เคยเป็นความทรงจำอันมีค่าของคนทั่วประเทศ จากการดีไซน์จาก Social Activist Artist ชั้นแนวหน้า “WISHULADA” วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ พร้อมเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่จะมอบความอิ่มเอมใจให้กับทุกคน ตั้งแต่วันนี้ - 5 มกราคม 2568 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอสกรรมการผู้จัดการ บริษัท ไอคอนสยาม จำกัด กล่าวว่า “ช่วงเดือนธันวาคมของทุกปีนับเป็นช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยความสุขและรอยยิ้ม ของเทศกาลแห่งการให้ ทั้งเทศกาลคริสต์มาสและส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่อยู่คู่กับช่วงเวลานี้คือการมอบของขวัญเพื่อส่งความสุขให้แก่กัน เพื่อเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขนี้ ตลอดเดือนธันวาคม 2567 ต่อเนื่องถึงช่วงปีใหม่ 2568 ไอคอนสยามจึงจับมือพันธมิตรภาครัฐและเอกชนร่วมเฉลิมฉลอง ด้วยการจัดงาน ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024 ภายใต้คอนเซ็ปต์ ‘ดินแดนแห่งของขวัญ มหัศจรรย์ของการให้’ รวบรวมของขวัญของฝากกว่า 1,000,000 ชิ้น มาให้ลูกค้าทุกคนได้เลือกสรรเป็นของขวัญ ส่งต่อพลังความสุขให้แก่ตัวเองและคนพิเศษในช่วงเทศกาลพร้อมเชิญชวนทุกคนเติมเต็มความสุขด้วยการเป็นผู้ให้ ผ่านการบริจาคของเล่นและของใช้ รวมถึงอุปกรณ์การเรียนมาสร้างสรรค์เป็นต้นคริสต์มาส Upcycleก่อนนำไปมอบเป็นของขวัญแก่เด็กๆในชุมชนโดยรอบไอคอนสยาม สะท้อนความมุ่งมั่นของไอคอนสยามในการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainability) ผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ส่งเสริมการใช้ซ้ำ โดยนำของใช้มา upcycle เพื่อเพิ่มมูลค่า ผ่านการ 'ให้' ซึ่งไม่ใช่แค่การมอบสิ่งของ แต่เป็นการ 'ให้' โอกาสสิ่งของให้กลับมามีชีวิตใหม่ เพื่ออนาคตที่ยั่งยืนกับทุกภาคส่วนของสังคม”ต้นคริสต์มาสยักษ์คอนเซ็ปต์ “Gifts to Give” จากของเล่นและอุปกรณ์การเรียนที่เคยเป็นความทรงจำอันมีค่างาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” จัดขึ้นเพื่อสานต่อแนวคิดส่งต่อความสุขผ่านการแบ่งปันและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลแห่งการให้ ซึ่งเป็นความสุขร่วมกันของผู้คนทั่วโลก ด้วยการผนึกกำลังกับหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทยและของตกแต่งบ้าน, เถ้าแก่น้อย, ศรีจันทร์, ห่านคู่, WISHULADA, INGU, RAVIPA, Jo's banoffee, ICONCRAFT X ART STORY, GIFT WONDERLAND, ABSOLUTE SIAM STORE, ICONACTIVE, ECOTOPIA, LOFT, Blue by Alain Ducasse, Dear Tummy, Lotus's Privé, SIRIRAJ H SOLUTIONS, PLAYMOBIL, Maison Berger Paris, Baggage Luggage, Ventry และพันธมิตรร้านค้าอีกมากมายไฮไลต์ของงานคือการสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส Upcycle จากของเหลือใช้คุณภาพดี อาทิ หนังสือ ของเล่น ตุ๊กตา อุปกรณ์การศึกษา ที่ได้รับบริจาคแบ่งปันมาจากผู้ให้ทั่วประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Gifts to Give” ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยศิลปิน Social Activist Artist ชั้นแนวหน้า “WISHULADA” วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ ก่อนนำของทุกชิ้นไปมอบให้น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลนในโรงเรียนโดยรอบไอคอนสยามโดยพิธีเปิดงานจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ในวันศุกร์ที่ 29พฤศจิกายน 2567 ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม มีคณะผู้บริหารไอคอนสยาม พันธมิตร และนักแสดงหนุ่ม อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง ร่วมกันเปิดไฟต้นคริสต์มาส “Gifts to Give ... ดินแดนแห่งของขวัญ มหัศจรรย์ของการให้” ท่ามกลางหิมะจำลองที่โปรยปราย พร้อมสร้างสีสันความคึกคักรับเทศกาลด้วยการแสดงขบวนพาเหรด และบัลเลต์ชุดพิเศษ “รอยยิ้ม จินตนาการ ความสุขที่ไม่สิ้นสุด” ก่อนจะจัดกิจกรรม “Christmas of Giving” มอบของขวัญ ของเล่น แก่โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบไอคอนสยาม อาทิ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ, โรงเรียนวัดทองนพคุณ, โรงเรียนวัดทองเพลง, โรงเรียนวัดพิชัยญาติ, โรงเรียนวัดเศวตฉัตร, โรงเรียนวัดสุทธาราม, โรงเรียนวัดสุวรรณ, โรงเรียนพัฒนาวิทยา, ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และชุมชนหน้าตลาดศิรินทร์ ในวันพุธที่ 24 ธันวาคม 2567 เพื่อส่งต่อความมหัศจรรย์แห่งการให้ มอบความสุขให้กับน้อง ๆ ที่ขาดแคลนในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่รวมสินค้าหลากหลายนับล้านไอเท็มให้เลือกช้อปเป็นของขวัญแทนใจอีกหนึ่งไฮไลต์ของงานคือ Gift Market ตลาดของขวัญที่รวมสินค้าของขวัญของฝากเอาไว้ครบครันตั้งแต่งานแฮนด์เมดแสนเก๋ไปจนถึงของแต่งบ้านสุดชิค และอีกกว่า 1,000,000 ไอเท็ม ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมบริการห่อของขวัญ ให้ลูกค้าไอคอนสยามได้เลือกสรรไปเป็นของแทนใจมอบแก่คนพิเศษโซนเจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม รวบรวมแบรนด์ดังและร้านค้ายอดนิยมมาทั้ง Gift Wonderland และ ABSOLUTE SIAM STORE ที่ยกทัพสินค้าเด็ดแบรนด์ไทยทั้ง NANAJITTANG, UNMELT, MAMAD, ABERABLE, Embroiderer Bangkok, REPLEAT สินค้าสมุนไพรไทยน่าซื้ออย่าง HERBPINESS, Lively, Herbaholic’s, Moreover, เทียนหอม, บาล์ม Ek Ka Nek, ผลิตภัณฑ์สปา FEELFIN, PASTEL, HERBPINESS, CHUI, SNAKE BRAND, HAAN, COMMON GROUND, แอคเซสเซอรีจาก Dawood, Eye Turkey, SIROCC, Jennlee, Lapaive, Fonny, กระเป๋า ถุงเท้า หมวก จาก COMMA’ รวมถึงสมุดไดอารีปี 2025 หลากหลายแบบ มาให้เลือกช้อปอย่างเต็มอิ่ม และยังมี ICONACTIVE ที่นำแว่นตา CERES Eyewear มานำเสนอพร้อมของขวัญพิเศษ หมวก CERES เมื่อซื้อครบ 4,500 บาทขึ้นไป, ECOTOPIA กับสินค้ารักษ์โลกแบรนด์ KOKOECO และ Hanky House, LOFT ที่ขนการ์ดอวยพร ปฏิทิน สมุด Planner และของขวัญสุดน่ารักมาให้เลือกเพียบ, เครื่องประดับความหมายดีจาก RAVIPA ที่มาพร้อมคอลเลกชันพิเศษ Labubu Babyสำหรับคนรักความอร่อย Blue by Alain Ducasseร้านอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ในไอคอนสยามมีชุดกระเช้าของขวัญแสนอร่อยมาให้เลือกเป็นของขวัญ ด้าน Jo's Banoffee ก็มาพร้อมบานอฟฟี่ยอดฮิตหลากรสชาติ และไม่ควรพลาดบูธเถ้าแก่น้อย ที่ตกแต่งในธีมคริสต์มาสสร้างบรรยากาศแห่งความรื่นเริงพร้อมเลือกช้อปผลิตภัณฑ์มากมาย ส่วนสายบิวตี้มีทั้งผลิตภัณฑ์สกินแคร์คุณภาพเยี่ยมจาก INGUและเครื่องสำอางน่าใช้จาก ศรีจันทร์ ที่ยกทัพสินค้ามาให้ส่งต่อความสวย และถ้าอยากสร้างสรรค์ของขวัญด้วยตัวเอง พลาดไม่ได้กับ เสื้อยืดตราห่านคู่ ที่เปิดโอกาสให้ทุกคนได้ออกแบบตกแต่งเสื้อยืดตามสไตล์ของตัวเองเพื่อเป็นของขวัญที่มีเพียงชิ้นเดียวในโลกตลอดจนแบรนด์เครื่องหอมระดับพรีเมียม Maison Berger Paris ที่นำเซตของขวัญราคาพิเศษ ลดสูงสุด 60% และชุดของขวัญพิเศษเฉพาะที่ไอคอนสยามมาร่วมส่งความสุข ตามด้วยของเล่นฟิกเกอร์ในธีมคริสต์มาสและการเฉลิมฉลอง รวมถึงคอลเลกชันยอดนิยมจาก Playmobil, งานผ้าและแฟชั่นสวย ๆ จาก PANTIPA CLOSET, CASHMERE ARTISAN, COTTON VIBE, VANDA, LADY SONYA, ANOTHER PLACE, PASAYA, รองเท้า STRUGGER, เครื่องประดับและแอกเซสเซอรีจาก GLAMOUROUS JEWELRY, SWEETPRIMS, เคสโทรศัพท์มือถือ CHARIS VINTAGE และงานจักสานเฮดเมดแสนเก๋ BASKERY HANDCRAFTพิเศษสำหรับปีนี้ เพื่อให้ทุกการให้มีความหมายมากยิ่งขึ้น ไอคอนคราฟต์ พื้นที่แห่งงานฝีมือสุดสร้างสรรค์ของคนไทย จับมือกับ ART STORY by Autistic Thai สร้างสรรค์คอลเลกชันของขวัญเปี่ยมความหมาย “ICONCRAFT x ART STORY MIRACLE OF GIFTS 2024 : ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว” ซึ่งออกแบบโดยเด็กออทิสติกไทยผู้มีความสามารถด้านศิลปะ เป็นลวดลาย “ปลาตะเพียน” สัญลักษณ์มงคล ตัวแทนแห่งความอุดมสมบูรณ์ ผสมผสานการบอกเล่าเรื่องราวของน้อง ๆ ศิลปินที่นำเสนอมุมมองอันแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ ให้ลูกค้าไอคอนคราฟต์ได้เลือกความพิเศษที่มาจากความแตกต่างมอบเป็นของขวัญแทนใจให้แก่กันในช่วงเวลาแห่งความสุขส่งท้ายปี โดยมีสินค้าให้เลือกหลากหลายประเภท อาทิ เสื้อยืด, เสื้อฮาวาย, กระเป๋า Tote Bag, หมวก Bucket, แก้ว Tumbler, สมุดโน้ต, กระเป๋าใส่ Laptop และอีกมากมาย ทุกรายการเป็น Limited Edition ที่วางจำหน่ายเฉพาะช่วงส่งท้ายปีนี้เท่านั้น ร่วมสนับสนุนและส่งกำลังใจให้กับศิลปินออทิสติกผ่านคอลเลกชันพิเศษนี้ได้ที่ Miracle of Gifts POP-UP STORE ในไอคอนคราฟต์ ชั้น 4 ไอคอนสยาม และ Miracle of Gifts POP-UP STORE ในงาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ทุกการซื้อสินค้าจากคอลเลกชันนี้จะถูกส่งมอบให้กับเด็ก ๆ ART STORY by Autistic Thai เพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไปในส่วนของเมืองสุขสยาม ชั้น G ไอคอนสยาม ยังได้มอบประสบการณ์สารพัดสุข สนุกแบบไทย ที่พร้อมส่งความสุขและมอบของขวัญต้อนรับเทศกาลปีใหม่ 2568 ภายใต้งาน “สุขกันเถอะเรา” ด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็น ช้อปเซตของขวัญสุดพิเศษ พร้อมส่งมอบความสุขจากฝีมือภูมิปัญญาไทยต้อนรับเทศกาลปีใหม่, ชิมอาหารไทยหลากหลายเมนู, ชิลกับการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย 4 ภาค เป็นต้น เพื่อร่วมต้อนรับความสุขสนุกแบบไทย ตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2567 - 7 มกราคม 2568ด้าน เดียร์ทัมมี่ ไลฟ์สไตล์ซูเปอร์มาร์เก็ต ชั้น G ไอคอนสยาม ก็ร่วมส่งมอบความสุขในเทศกาลแห่งการให้ช่วงสิ้นปี ในแคมเปญ The Giving Season 2025 (เดอะกีฟวิ่ง ซีซั่น 2025) ระหว่างวันที่ 15 พฤศจิกายน 2567 – 5 มกราคม 2568 ผ่านกระเช้าที่คัดสรรอย่างตั้งใจให้มีความพิเศษและหลากหลายมากยิ่งขึ้น เพื่อให้เป็นของขวัญที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ ไม่ว่าจะเป็น กระเช้าเทศกาล (Festive Basket), กระเช้าออร์แกนิกเพื่อสุขภาพ (Health & Organic Basket), กระเช้าโอเรียลทอล (Oriental Basket),กระเช้าผลไม้ (Fruit Basket) และ ชุดของขวัญ (Refreshing Gift Set) อีกทั้งยังมีผลไม้สดใหม่จากฟาร์มของเกษตรกรไทย และผลไม้นำเข้าประจำฤดูกาลจากต่างประเทศ ให้ได้เลือกสรรมาจัดเป็นกระเช้าสุดพิเศษที่ถูกใจทั้งผู้ให้และผู้รับ โดยรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายกระเช้าของขวัญในเทศกาล The Giving Season 2025 จะถูกแบ่งปันเป็นของใช้ที่จำเป็นให้กับน้อง ๆ “มูลนิธิเด็ก” โดยในปีนี้ยังได้ศิลปินชื่อดังแนวอิมเพรสชั่นนิสม์ “give.me.museums” มาร่วมแบ่งปันความสดใสและเติมเต็มความสุขในเทศกาลแห่งความสุขในช่วงสิ้นปีนี้ พร้อมด้วยโปรโมชั่นมากมายจากเดียร์ทัมมี่ และธนาคารพันธมิตรที่ร่วมรายการนอกจากนี้ทางด้าน ไอซีเอส ไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์(ตรงข้ามไอคอนสยาม) ณ Event Space ชั้น M ยังเต็มไปด้วยสินค้าน่าสนใจที่เหมาะต่อการมอบให้กันเป็นของขวัญของฝาก ไม่ว่าจะเป็นบูธ สมาคมของขวัญ ของชำร่วยไทย และของตกแต่งบ้าน ที่ยกมาทั้งแบรนด์ mbn studio, A COLLECTION, Black Outและยังมีบูธกระเป๋าเดินทาง Baggage Luggage, สินค้าพรีเมียมจาก Lotus's Privé, ตามด้วยบูธจาก SIRIRAJ H SOLUTIONS ศูนย์สุขภาพเชิงป้องกันและบูรณาการสมดุลชีวิต ที่นำผลิตภัณฑ์เวชสำอางจากศิริราชบำรุงเวช ที่นำสินค้ามาให้เลือกสรรกันอย่างมากมาย รวมถึงเครื่องนอนยางพาราแท้คุณภาพดีจาก Ventry ก็มาร่วมมอบความสุขให้ด้วยเช่นกันจัดเต็มความบันเทิงต้อนรับเทศกาลแห่งความสุขและการให้ไม่เพียงกองทัพของขวัญที่ขนมาให้เลือกอย่างจุใจ ตลอดระยะเวลาการจัดงาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” ยังจัดเต็มความสุขผ่านกิจกรรมหลากหลาย พร้อมมอบความสุขผ่านมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดัง โดยวันที่ 20 ธันวาคม 2567พบกับ ซี พฤกษ์ และ นุนิว ชวรินทร์ ที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม, วันที่ 21 ธันวาคม 2567 สนุกกับ ไอซ์ ศรัณยู ที่ Event Space ชั้น M ไอซีเอส, วันที่ 24ธันวาคม 2567 พบกับ มีน พีรวิชญ์ - เอส ศุภ - วิลเลียม วง Lykn, วงหางนกยูง และ PJ Martin ณ ริเวอร์ พาร์ค ไอคอนสยาม, 25 ธันวาคม 2567 พบกับ PiXXiE, Three Man Down, วันที่ 28 ธันวาคม 2567 เพลินไปกับเสียงเพลงจากหนุ่ม ๆ วง New Country ที่ Event Space ชั้น M ไอซีเอส และทุกวันเสาร์-อาทิตย์ตลอดระยะเวลาการจัดงาน รวมถึงช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 และ 1 มกราคม 2568พบกับการแสดง Juggling มายากล และการแสดงวงดนตรี ที่จะสร้างสีสัน มอบความสุขให้กับทุกคน ทั้งบริเวณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอส พร้อมสัมผัสบรรยากาศหิมะจำลองที่โปรยปราย ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ในเวลา 12.00 น / 14.00 น./ 16.00 น. / 18.00 / 19.00 น. และ 20.00 น.และเพื่อเพิ่มความสุขให้มากขึ้น ไอคอนสยามมอบโปรโมชั่นพิเศษสำหรับสมาชิก ONESIAM และลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย เมื่อช้อปครบตามกำหนด แลกรับของรางวัลหรือ SIAM GIFT CARD รวมมูลค่ารางวัลกว่า 2 ล้านบาท โดยสมาชิก ONESIAM เมื่อช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป หรือสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ครบ 6,000บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 150บาท, สมาชิก ONESIAM ช้อปครบ 15,000 บาทขึ้นไป หรือสมาชิกที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตกสิกรไทย ครบ 12,000 บาทขึ้นไป แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 500 บาท, สมาชิก ONESIAM เมื่อช้อปครบ 80,000 บาทขึ้นไป แลกรับทันที กล่องประดับตกแต่ง Jungle Beats จาก Swarovski มูลค่า 7,450 บาทเช่นเดียวกับไอซีเอส ที่มอบส่วนลดแก่สมาชิก ONESIAM อย่างจุใจ โดยสมาชิกที่ซื้อสินค้าและบริการภายในไอซีเอส ครบ 1,500 บาท แลกรับ STARBUCKS CARD มูลค่า 100 บาท หรือช้อปครบ 6,000 บาท แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่า 450 บาท และหากรับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มครบ 700 บาท แลกรับ CASH COUPON โลตัส พรีเว่ มูลค่า 100 บาทนอกจากนี้สมาชิก ONESIAM ที่รับประทานอาหาร หรือเครื่องดื่ม จากร้านค้าภายใน ไอคอนสยาม และไอซีเอส ครบ 1,000 บาท ยังได้รับสิทธิ์เลือกรับคูปองส่วนลด 100 บาท จากร้านค้าที่ร่วมรายการ อาทิ ร้าน Katei Shabu, MOS BURGER, ปังสยาม พ.ศ. ๒๕๑๕ และ YOGURUTO จำกัด 50 รางวัล/วัน โดยทุกโปรโมชั่นข้างต้นใช้ได้ตั้งแต่วันนี้ – 12มกราคม 2568สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย และบัตรเครดิตกสิกรไทยประเภทอื่น ๆ ที่เป็นสมาชิก ONESIAM และมี ONESIAM SUPERAPP รับรวมสูงสุด 1,600 ONESIAM COINS พร้อมบัตรจอดรถไอคอนสยามฟรี 1 ปีมารื่นเริงและร่วมเฉลิมฉลองให้กับช่วงเวลาแห่งความสุขและการให้ในงาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” ได้ตั้งแต่วันนี้ - 5มกราคม 2568 ที่ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM, ICS