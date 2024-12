อบอุ่นและทัชใจ “คุณหญิงแมงมุม” ใจสู้ เดินไปอวยพร “ท่านมุ้ย”

เรียกได้ว่า เป็นอีกหนึ่งโมเมนต์ที่ชาวโซเซียลเห็นแล้วยิ้มไปตามๆ กัน สำหรับความใจสู้ของหรือที่เดินด้วย 2 ขาของตัวเอง โดยมีวอล์กเกอร์ช่วยเดินและพยาบาลประกบเพื่อความปลอดภัย เดินไปอวยพรวันเกิดที่มีวันคล้ายวันเกิดอายุครบ 82 ปี เมื่อวันที่ 29 พ.ย.2567 ที่ผ่านมาซึ่งคลิปนี้ “คุณหญิงแมงมุม” ได้โพสต์ผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว พร้อมข้อความระบุว่า “walking to say “Happy Birthday” to my dad!” โดยภายในคลิปนั้น “คุณหญิงแมงมุม” เดินไปหาท่านพ่อด้วยความตั้งใจ พร้อมส่งเสียงเรียกท่านพ่อด้วยความดีใจ ขณะที่ท่านมุ้ยมองคุณหญิงแมงมุมด้วยสายตาที่อ่อนโยน พร้อมให้กำลังใจ และเปิดเพลงที่ลูกสาวเป็นคนเลือกไว้ ว่าพร้อมเอ่ยปากชมว่าคุณหญิงแมงมุมเก่งมากๆ เป็นโมเมนต์ที่ทัชใจอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียว