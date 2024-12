กรมลดโลกร้อน เตรียมจัดงานเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย และวัน ทสม.แห่งชาติ พร้อมเปิดเวทีสรุปผล COP29 ยกระดับการจัดการสิ่งแวดล้อมไทย สู่การแก้ปัญหาโลกเดือด

ตรียมจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ ประจำปี 2567 ภายใต้แนวคิด “Impact – Driven Policy: Empowering Action for Change รวมพลังลดโลกเดือด: เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก” พร้อมเปิดเวทีสรุปผล COP29 ยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไทย สู่การแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระดับโลก ในวันพุธที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจาก ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ฯ และกล่าวรายงานโดยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม กล่าวว่า วันที่ 4 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมเพื่อสร้างกระแสความตื่นตัวให้ประชาชนได้เกิดความตระหนักรู้และหันมาร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องทุกปี ประกอบกับปัจจุบัน สถานการณ์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศได้ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบเป็นวงกว้าง ทำให้นานาประเทศทั่วโลกมีการกำหนดเป้าหมายในการแก้ไขวิกฤตโลกเดือดร่วมกัน ดังนั้น เพื่อยกระดับการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมไทย ไปสู่เป้าหมายการแก้ปัญหาโลกเดือดในระดับโลก การจัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทย ฯ ในปีนี้ จึงได้กำหนดจัดขึ้น ภายใต้แนวคิด “Impact – Driven Policy: Empowering Action for Change รวมพลังลดโลกเดือด: เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก”สำหรับกิจกรรมสำคัญในครั้งนี้ จะมีการนำเสนอ “สรุปผลการประชุมรัฐภาคีกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 29 (COP29) และการประชุมอื่นที่เกี่ยวข้อง” เมื่อวันที่ 11 – 22 พฤศจิกายน 2567 ณ กรุงบากู สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน โดยอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ ยังมีการเสวนาที่น่าสนใจ ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ “Impact – Driven Policy: Empowering Action for Change รวมพลังลดโลกเดือด: เปลี่ยนเรา เปลี่ยนโลก” โดยผู้แทนจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมและเยาวชน และการเสวนา “สาระสำคัญจาก COP29 สู่การดำเนินงานของประเทศไทย” โดยผู้แทนจากกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม และองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) อีกทั้ง การจัดแสดงนิทรรศการให้ความรู้สาระสำคัญจากการประชุม COP29 อาทิ กรอบความโปร่งใสภายใต้ความตกลงปารีส การเงินเพื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสูญเสียและความเสียหายและเป้าหมายการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การเสริมพลังการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมถึงนิทรรศการแสดงผลงานของ ทสม. และเครือข่าย ทสม. เป็นต้นทั้งนี้ ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมงานและเป็นส่วนหนึ่งในกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมไทยฯ ได้ ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทารา ไลฟ์ ศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร โดยลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://forms.gle/FevuNdQsSvzwK1TH9 หรือร่วมกิจกรรมผ่านการถ่ายทอดสดได้ทาง Facebook Fanpage กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม