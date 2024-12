เกทเวย์ แอท บางซื่อ จัดเซอร์ไพร์สใหญ่ พา 7 หนุ่ม ATLAS เติมเต็มความสุข&สนุกในงาน “HAPPINESS TO BETTER FUTURE ” สร้างความสุขแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า

ครบรอบ 6 ปี ทั้งที เกทเวย์ แอท บางซื่อ เตรียมความสุข และ สนุกสุดเหวี่ยงให้ผู้มีอุปการะคุณ ที่อยู่ด้วยกันมา ตลอด 6 ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “HAPPINESS TO BETTER FUTURE” สร้างความสุขแบบยั่งยืน เพื่อชีวิตที่ดีในวันข้างหน้า แนวคิดที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจ ทำการเนรมิตพื้นที่ เกทเวย์ แอท บางซื่อ เพื่อส่งมอบ ความสุขแบบยั่งยืนตอบแทนทุกคนด้วยกิจกรรม รวมไปถึงโปรโมชั่นแบบจุกๆ พร้อมร่วมรับสิทธิ์แลกรับของรางวัล พิเศษอีกมากมาย และแน่นอนงานใหญ่ขนาดนี้ก็ต้องมีศิลปินฮอต มาร่วมฉลองด้วย ปีนี้มีหนุ่มหล่อถึง 7 คนที่มาพบ กับทุกคนแบบใกล้ชิด ด้วยโชว์สุดปัง ไม่ทำให้แฟนที่มารอชมต้องผิดหวัง นั่นก็คือหนุ่มๆวง ATLAS (แอดลาส) ที่พร้อมมาเติมความสุข มอบความสนุกให้ทุกๆคน ณ ลาน Event Hall ชั้น Mบรรยากาศภายในศูนย์การค้าตลอดทั้งวันก่อนเข้าสู่ช่วงฉลองครบรอบ 6 ปีอย่างเป็นทางการ เต็มไปด้วยความ คึกคัก สนุกสนาน มีการเดิน Troop ตามเส้นทางในศูนย์ฯ พร้อมมีกิจกรรมแจกของที่ระลึก และมีโชว์สร้างสีสันสร้างความ บันเทิงให้ลูกค้าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนไปสู่ช่วงไฮไลท์ (เดิน Troopมี 3 รอบ เริ่มรอบแรก 12.00 น.) นอกจากความบันเทิง สิ่งสำคัญที่ขาช้อปไม่ควรพลาด งานใหญ่ครั้งนี้มีโปรโมชั่น สุดคุ้มสมกับการครบรอบ 6 ปี เกทเวย์ แอท บางซื่อ ที่ได้ ร่วมกับพันธมิตรร้านค้าชั้นนำ จัดโปรโมชั่นเอาใจนักช้อปกันแบบจัดเต็มลดกระหน่ำ ทั้งศูนย์การค้าฯ สูงสุดถึง 70% พร้อม ร่วมรับสิทธิ์แลกรับกระเป๋าผ้าลาย Premium และรางวัลพิเศษจากศูนย์การค้ามากมาย ให้คุณได้ช้อปสนุกพร้อมรับของสมนาคุณมูลค่ารวมกว่า 900,000 บาท ร่วมช้อปกันยาวๆไปจนถึงวันที่ 5 มกราคม 2568 ปีหน้า***สำหรับรายละเอียดโปรโมชั่นนี้ ขอเรียกว่าง่ายๆว่าช้อปกันแบบ 4 สนุกสุดคุ้ม ใครที่ไม่อยากพลาด โปรเด็ดๆ แบบนี้ ก็ ให้ รีบไปช้อปกันได้เลย ย้ำอีกครั้งว่า กับสินค้าสุดพิเศษ ลดถึง 70% พร้อมโปรโมชั่นแบบ 4 สนุก ตั้งแต่วันนี้ถึง 5 มกราคม 2568 ปีหน้า สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามกับทาง เจ้าหน้าที่ที่จุด Information หรือสามารถติดตาม ได้ ที่ช่องทาง Facebook / Line@ / Instagram และ Tiktok ของ เกทเวย์ แอท บางซื่อสนุกสนานพอหอมปากหอมคอ กับTroop ที่ทางศูนย์จัดมาให้ ช่วงเวลาสำคัญที่ทุกคนรอคอยกับไฮไลท์แรก การร่วมเป็นส่วนหนึ่งของงานฉลอง ครบรอบ 6 ปี ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ก็มาถึง ผู้บริหาร คุณเอกกฤตา แก้วพูลศรี ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้า เกทเวย์ แอท บางซื่อ, คุณไมเคิล ฮาริท Chief Commercial Business Officer และวง ATLAS ได้ให้เกียรติมาร่วมพิธีฉลองเปิดงาน The Season of Happiness 2025 & 6th Anniversary อย่างยิ่งใหญ่ สวยงามและก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอย ไฮไลท์สำคัญที่ทำให้ลาน Event Hall ชั้น M ไปจนถึงด้านบนของเกทเวย์ แอท บางซื่อ นั้นเต็มไปทุกพื้นที่เพราะพวกเค้า ATLAS พร้อมแล้ว!!! เปิดตัวมาก็หล่อร้องเต้นกันแบบจัดหนักจัดเต็มเรียกเสียงกรี้ดได้สมที่แฟนๆรอคอย เมื่อโชว์เสร็จก็มาพูดคุยแบบเป็นกันเองและใกล้ชิดกับแฟนๆ แต่เท่านั้นยังไม่พอ 7 หนุ่มมีขอเซลฟี่กับแฟนๆจากบนเวทีอีกด้วย เรียกว่าพิเศษสุดๆความสนุกนี้ ถ้าไม่ใช่งานใหญ่สำคัญแบบนี้ของเกทเวย์ แอท บางซื่อ แฟนๆก็คงไม่ได้รับความสนุกและสุขใจขนาดนี้กลับไปแน่ๆนอกจากนี้ไฮไลท์ที่เป็นอีกจุดแลนด์มาร์ค คือพื้นที่รอบๆศูนย์ฯรวมไปถึงบริเวณ “เพลินพาร์ค” ด้านนอกที่คุณจะได้สัมผัสบรรยากาศเทศกาลแห่งความสุขกับการตกแต่งในธีมคริสต์ มาส บอกเลยว่าถูกใจสายทำคอนเทนต์มากๆ เพราะ เต็มไปด้วยจุดเช็คอินให้ถ่ายรูปมากมาย โดยเฉพาะบริเวณ ต้นคริสต์มาสขนาดยักษ์ที่มีดีไซน์สีสันสะดุดตาสุดสร้างสรรค์ในรูปแบบ Sustainability โดยนำวัสดุอย่าง “ตระกร้าใส่ของ” มาประกอบจัดวางให้กลายเป็น ต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ต้องบอกว่าชิคเก๋สวยงามแบบหนึ่งเดียว แถมยังมีประโยชน์เพราะหลังจากจบงานเราจะนำวัสดุที่ใช้ตกแต่งไป Re-use แจกจ่ายส่งต่อให้กับผู้ที่ต้องการได้ใช้ประโยชน์ต่อไป เรียกว่าไม่สูญเปล่า และไม่ก่อให้เกิดขยะ ใครที่ไปถ่ายภาพ สามารถแชร์ลงโซเชียลได้ติด# โชว์รูปสวยๆให้ดูกันได้เลย#gatewayatbangsue6th #6thAnniversarygatewayatbangsue#6ปีเกทเวย์แอทบางซื่อ #TheSeasonofHappiness2025#atlasXเกทเวย์แอทบางซื่อศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ขอเชิญชวนลูกค้าทุกท่าน มาเติมเต็มความสุขส่งท้ายปลายปี 2567 กับ กิจกรรมฉลองครบรอบ 6 ปี และ The Season of Happiness 2025 กับแคมเปญ “HAPPINESS TO BETTER FUTURE” ตั้งแต่วันที่ 26 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568สามารถติดตามรายละเอียดกิจกรรม และโปรโมชั่นจาก ศูนย์การค้าเกทเวย์ แอท บางซื่อ ได้ทุกช่องทางFacebook: Gateway at BangsueIG: Gateway at BangsueTikTok : Gateway at Bangsue#gatewayatbangsue6th #6thAnniversarygatewayatbangsue #6ปีเกทเวย์แอทบางซื่อ#TheSeasonofHappiness2025