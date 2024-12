"แพท วงเคลียร์" อุ้มท้องโต อวดแฟชั่นแซบๆ ก่อนคลอดลูกสาว

หลังจากที่จัดปาร์ตี้เฉลยเพศลูก จนทำเอานักร้องสาว "แพท วงเคลียร์" หรือ "รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย" ยิ้มแก้มปริเพราะได้ลูกสาวไปแล้วนั้นล่าสุดสาว "แพท วงเคลียร์" อุ้มท้องลูกน้อย พร้อมควงสามี "ชิฟ สมัชชา รุ่งเรืองสรการ" มาถ่ายแฟชั่นสุดแซบก่อนคลอด พร้อมแคปชั่นว่า "อีกไม่เกินเดือนนึงเราจะเจอหน้ากันแล้วนะลูก Sweet little girl, your mommy and daddy are waiting for you. We'll see you soon. @shif.samascha"งานนี้ทำเอาบรรดาแฟนๆ เห็นภาพเข้ามาคอมเมนต์ชมกันยกใหญ่ เช่น รอดูหน้าเบบี้ค่ะ, คุณแม่ยังสวย ขอให้คุณลูกออกมาสุภาพแข็งแรง, ท้องแบบแม่ไม่อ้วนเลยดูแลดีมากครับ, รอเจอสาวน้อยไม่ไหวแล้ว