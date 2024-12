“H.M. Blues” คอนเสิร์ตเพลงพระราชนิพนธ์ 4 ธ.ค.นี้ เจอกัน

ประชาชนชาวไทยเราทุกคนทราบกันดีว่า แม้พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีพระราชกรณียกิจมากมาย แต่พระองค์ก็ยังทรงมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานประพันธ์ทางดนตรี ที่มีความไพเราะไว้เป็นจำนวนมากอีกด้วยซึ่งถ้าพูดถึงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ (เพลงที่พระองค์พระราชนิพนธ์เนื้อร้อง และทำนอง หรืออย่างใดอย่างหนึ่ง) ที่พสกนิกรชาวไทยเราคุ้นเคยกันดี ก็จะมีหลายเพลงด้วยกัน เช่น“แสงเทียน” เพลงพระราชนิพนธ์เพลงแรกของพระองค์ ที่ทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในแนวบลูส์ เมื่อปี 2489 แล้วพระราชทานให้พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์ เจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ ทรงประพันธ์คําร้อง แต่เนื่องจากท่านจักรพันธ์ฯทรงประพันธ์คำร้องตอนท้ายออกมาในแนวเศร้าๆ “ทนทรมานมามากแล้วจะกราบลา” พระองค์ท่านจึงรับสั่งว่า “ถึงแม้จะเป็นเพลงเศร้าก็จริง แต่ตอนท้ายของเพลงนั้น ก็ควรมีปรัชญาแฝงไว้ว่า “ยังต้องต่อสู้ต่อไป ยังคงมีความหวังอยู่” จึงทรงขอให้มีการแก้ไขเนื้อเพลงก่อน และพระองค์ก็มีพระราชประสงค์ที่จะทรงแก้ไขทำนองและคอร์ดบางตอนด้วย จึงยังไม่โปรดเกล้าฯ พระราชทานให้นำออกมาบรรเลงในเวลานั้น“เราสู้” เพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่ 44 เกิดจากคุณสมภพ จันทรประภา อดีตรองอธิบดีกรมศิลปากร ได้ประพันธ์กลอนสุภาพ 4 บท จากพระราชดำรัส ที่พระราชทานแก่สมาชิกสภานิติบัญญัติที่เข้าเฝ้าฯ ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มาเขียนเป็นคำกลอนถวาย เมื่อพระองค์ทอดพระเนตรแล้ว ทรงเกิดแรงบันดาลพระราชหฤทัย ที่จะทรงพระราชนิพนธ์เพลง จึงทรงหยิบซองจดหมายใกล้พระหัตถ์มาตีบรรทัด 5 เส้น และทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลง "เราสู้" พระราชทานให้เป็นของขวัญวันปีใหม่แก่ทหาร อาสาสมัครและตำรวจชายแดน โดยพระราชทานให้ วงอ.ส. วันศุกร์ ซึ่งกำลังบรรเลงอยู่ในงานวันขึ้นปีใหม่ 1 มกราคม พ.ศ. 2517 นำออกบรรเลง ณ พระราชวังบางปะอิน เป็นต้นพระองค์ทรงมีพระราชปรีชาญาณในเรื่องของดนตรี และทรงพระราชนิพนธ์ทำนองเพลงตั้งแต่ยังทรงเป็นสมเด็จพระอนุชาธิราช รวมบทเพลงพระราชนิพนธ์ทั้งสิ้น 48 เพลง ประกอบด้วยเพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนอง และคำร้องภาษาอังกฤษด้วยพระองค์เอง มี 5 เพลง คือ "Echo", "Still on My Mind", "Old-Fashioned Melody", "No Moon" และ "Dream Island" ขณะที่เพลงที่ทรงพระราชนิพนธ์ทำนองขึ้นภายหลัง โดยใส่ในคำร้องที่มีผู้ประพันธ์ไว้แล้ว ได้แก่ ความฝันอันสูงสุด เราสู้ และ รักและเพื่อเป็นการเฉลิมฉลองพระอัจฉริยภาพทางดนตรีของพระองค์ ทางเนชั่นกรุ๊ป และองค์กรพันธมิตร จึงจัดคอนเสิร์ต “H.M. Blues” ขึ้น ในค่ำวันที่ 4 ธันวาคม 2567 ณ โรงละครอักษรา คิง เพาเวอร์ คอนเสิร์ตนี้จะอัญเชิญบทเพลงพระราชนิพนธ์ และนำบทเพลงแสตนดาร์ดแจ๊สระดับสากลมาถ่ายทอด บรรเลงโดยวง RSU Jazz Orchestra ภายใต้การควบคุมของ รศ.ดร.เด่น อยู่ประเสริฐ ศิลปินศิลปาธร ร่วมด้วยศิลปินชั้นนำ กบ เสาวนิตย์ นวพันธ์, ไพบูลย์เกียรติ เขียวแก้ว, แมว จิรศักด์ ปานพุ่ม, เมย์ ฝนพา ปราโมช ณ อยุธยา และ ออย กุลจิรา ทองคำรายได้ทั้งหมดจากการจำหน่ายบัตร โดยไม่หักค่าใช้จ่าย มอบให้แก่สถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา และวิทยาลัยดนตรี มหาวิทยาลัยรังสิต เพื่อสนับสนุนการศึกษาด้านดนตรีให้แก่เยาวชนไทยต่อไป บัตรมีจำหน่ายแล้วที่ไทยทิคเก็ทเมเจอร์ ราคา 1,500 / 2,000 และ 2,500 บาท ซื้อบัตรได้ที่ www.Thaiticketmajor.com หรือทางเคาน์เตอร์ Thaiticket Major ทุกสาขา https://www.thaiticketmajor.com/concert/h-m-blues.htmlติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ https://web.facebook.com/thepeoplecoofficial