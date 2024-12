4NOLOGUE ผนึก Poriin เล่นใหญ่ ปล่อยคอนเสิร์ตแห่งปี “FROSTY VILLAGE” ชวนแฟนเพลงจอยปาร์ตี้สนุกสุดขั้ว 21-22 ธ.ค. นี้!

คอนเสิร์ตมหัศจรรย์สุดยิ่งใหญ่ส่งท้ายปี 2024 ปรากฏการณ์ความสนุกกำลังเกิดขึ้นขนทัพนักร้องชั้นนำและสวมวิญญาณเป็นเหล่าอัศวิน มาดูแลแฟนด้อม WINTER นี้ เซอร์ไพรส์ SHOW สุดพิเศษ พร้อมด้วยบรรยากาศตกแต่ง แบบ ART OF WINTER ในแบบจัดเต็ม แสง สี เสียง รับเทศกาลเฉลิมฉลองแห่งความสุข ให้ฤดูหนาวนี้พิเศษกว่า ครั้งไหนจัดคอนเสิร์ตโค้งสุดท้ายแห่งปี 2024 ระเบิดความสนุก #FrostyVillage จับมือ ริน- ศิรินญา ปึงสุวรรณ ศิลปินผู้ออกแบบอาร์ตทอยชาวไทย ภายใต้ที่พาเหรดความพิเศษ Limited Editionจุดพลุเพื่อร่วมเฉลิมฉลอง สร้างสรรค์ไอเดียให้ผู้ชมประทับใจ จำลองหิมะโปรยปรายเป็นประกายดุจแสงดาวสุดเฉียบปรับลุคคาแรกเตอร์นักร้อง เพื่อให้ทุกซีนโชว์เหนือเกินคาด สมกับเป็นงานมหัศจรรย์แห่งปีเพียงครั้งเดียวอย่างแท้จริง จอยความสนุกในวันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม 2024 ได้แก่ NUNEW , วง PiXXiE และ วง PERSES และในวันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม 2024 INK WARUNTORN , วง PROXIE , PHUWIN และ วง VIIS พิกัด ณ ชั้น 5 IDEA LIVE , BRAVO BKKสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โซเชี่ยลมีเดียของ 4NOLOGUE ทุกช่องทางปักหมุดล็อกกดบัตร EARLY CHECK-IN วันที่ 7 ธันวาคม นี้ จำนวนจำกัด 500 ที่เท่านั้น!1 DAY PASS : 3,200 BAHT2 DAYS PASS : 1,900 BAHTช่องจำหน่ายบัตร : ThaiTicketMajorREGULAR TICKET (เปิดจำหน่ายบัตรหลัง EARLY SOLD OUT )1 DAY PASS : 3,900 BAHT2 DAYS PASS : 2,500 BAHTช่องจำหน่ายบัตร : ThaiTicketMajorVVIP 1 DAY PASS : 100,000 BAHT [5 PEOPLE/TABLE] NOW AVAILABLE!ช่องทางจำหน่ายบัตร : INFO@4NOLOGUE.COM