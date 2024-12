See’s Candies (ซีส์ แคนดีส์) สาขาแรก ส่งตรงช็อกโกแลตที่มีประวัติยาวนานกว่า 100 ปี ถึงนักชิมชาวไทย

ซีส์ แคนดีส์ ช็อกโกแลตที่มีอายุยาวนานกว่า 100 ปีจาก ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดตัวสาขาแรกในประเทศไทย พร้อมส่งมอบความอร่อยจากวัตถุดิบที่ดีที่สุด ณ ชั้น G บริเวณหน้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์ ดร.อุษณีย์ มหากิจศิริ ลีโอณีโอ ประธานบริษัท เคเอฟยู จำกัด ในฐานะผู้นำเข้าแบรนด์ คริสปี้ ครีม, ซินนาบอน, บูลโกกิ บราเธอร์ส, พาย เฟสซ์ และแบรนด์น้องใหม่ในเครือ คือ See’s Candies (ซีส์ แคนดีส์) กล่าวว่า “บริษัทฯ มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติจาก See’s Candies, Inc. และ See’s Candy Shops, Inc. ให้ได้รับสิทธิ์ในการเป็นผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ซึ่ง See’s Candies เป็นแบรนด์ผู้ผลิตและจำหน่ายช็อกโกแลตที่ก่อตั้งจากความฝันของ Charles See ที่อยากมีร้านขายลูกกวาดจากฝีมือคุณแม่ จึงได้เปิดร้าน See’s Candies สาขาแรกที่เมืองลอสแอนเจลิส รัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในปี ค.ศ. 1921 โดยยึดถือคติว่า “คุณภาพไม่สามารถต่อรองได้” (Quality without Compromise®) จนมี 260 สาขาทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา และมี 92 สาขาที่เป็นตัวแทนจำหน่ายใน 15 ประเทศทั่วโลก อาทิ ออสเตรเลีย, ฮ่องกง, นิวซีแลนด์, สิงคโปร์, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, ไต้หวัน ฯลฯ และประเทศไทยถือเป็นตัวแทนอันดับล่าสุด“เหตุผลหลักที่ทำให้ดิฉันตัดสินใจลงทุนในธุรกิจนี้คือ ความประทับใจที่มีต่อผู้ก่อตั้ง ที่เกิดความผูกพันกับฝีมือทำลูกกวาดคุณแม่ จนเกิดเป็นความฝัน และทำจนสำเร็จ อีกทั้งยังยึดจรรยาบรรณของผู้ผลิตที่คัดเฉพาะวัตถุดิบที่ดีที่สุด ปราศจากสารเคมีปรุงแต่ง หรือวัตถุกันเสีย และใช้กรรมวิธีในการบ่มช็อกโกแลต ซึ่งถือเป็นกระบวนการสำคัญที่ทำให้ช็อกโกแลตมีรสชาตินุ่มนวล กลมกล่อม และช่วยยกระดับรสชาติของช็อกโกแลตให้อร่อยยิ่งขึ้น“นอกจากนี้ See’s Candies ยังเป็นแบรนด์ที่วอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren Buffet) และชาร์ลี มังเจอร์ (Charlies Munger) แห่ง Berkshire Hathaway ติดใจในรสชาติเมื่อได้ลองชิม และตัดสินใจลงทุนซื้อกิจการ และด้วยคุณภาพและความอร่อยที่แสนประทับใจ ทำให้มหาเศรษฐีซึ่งเป็นนักลงทุนระดับโลกยังมอบนโยบายในการบริหารว่า “ไม่ลดคุณภาพสินค้าเพื่อผลกำไร”สำหรับการจัดงานเปิดร้าน “ซีส์ แคนดีส์” สาขาแรกในประเทศไทยในครั้งนี้ ยังได้รับเกียรติจากเกว็นดลิน เจ. คาร์ดโน (Gwendolyn J. Cardno)อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานทูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย ให้เกียรติมาเป็นประธานฝ่ายสถานทูต และร่วมแสดงความยินดี พร้อมด้วย เซอร์จิโอ กูซมัน (Sergio Guzman) ผู้อำนวยการฝ่ายขาย See’s Candies, Inc. และ See’s Candy Shops, Inc. รวมถึงแขกผู้มีเกียรติ อาทิ คุณหญิงชดช้อย โสภณพนิช, ปัญญชลี เพ็ญชาติ, บุปผา กิ่งชัชวาลย์, กฤษณ์ ณรงค์เดช, กรองกาญจน์ ชมะนันท์, วราวุธ เลาหพงศ์ชนะ, ฤาชุตา บุญสูง, อัครรัฐ วรรณรัตน์, โสฬส อมาตยกุล, สิดารัศมิ์ พุทธินันทน์, ม.ร.ว.จันทรลัดดา ยุคล ฯลฯนอกจากนี้ ยังมีคุณอภิวัฒน์ พงษ์วาท (หนึ่งETC) และคู่พี่น้องสุดหล่อ เจ้านาย จินเจษฎ์ และ เจ้าขุน จักรภัทร วรรธนะสิน ที่มามอบบทเพลงสนุกๆ เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับเหล่าแฟนคลับ และแฟนพันธุ์แท้ของ ซีส์ แคนดีส์ อีกด้วยร้าน “ซีส์ แคนดีส์” สาขาแรกมีสไตล์การตกแต่งร้านที่ยึดตามคอนเซปต์หลักคือ สีขาว-ดำ ที่ให้ทั้งความรู้สึกมั่นคงปลอดภัย แต่ขณะเดียวกันก็สว่างสดใส อีกทั้งยังรู้สึกถึงความเป็นสีสันของแฟชั่นที่เรียบหรูอีกด้วย และยังมีความโดดเด่นในเรื่องช็อกโกแลตที่นำเข้าแบบ 100% ซึ่งมีทั้งเมนูสุดโปรดของ วอร์เรน บัฟเฟตต์ ที่ถ้าใครสังเกตจะเห็นมีวางอยู่ที่โต๊ะการประชุมผู้ถือหุ้นประจำปีเสมอ นั่นคือ Peanut Brittle ขนมถั่วตัดสูตรดั้งเดิมของ Mary See รวมทั้งเมนูที่แสนจะโด่งดังอย่าง Toffee-ettes® ท๊อฟฟีเนย เดนิชเข้มข้นคลุกเคล้ากับถั่วอัลมอนด์คั่วหอมกรุ่น และ Assorted Lollypops พาย้อนวัยเยาว์ด้วยอมยิ้ม ที่มีส่วนผสมชั้นเยี่ยม ร่วมด้วยรสชาติของวานิลลา บัตเตอร์สก็อตช์ ช็อกโกแลต และกาแฟแท้ๆ รวมทั้ง ช็อกโกแลตปลอดน้ำตาลสำหรับสายรักสุขภาพ และเมนูพร้อมแพ็กเกจพิเศษประจำเทศกาล ฯลฯมาอร่อยกับ “ซีส์ แคนดีส์ ” ความอร่อยระดับตำนานที่เหล่ามหาเศรษฐี และช็อกโกแลต เลิฟเวอร์ต่างยกนิ้วให้สมกับคอนเซปต์ “Quality without Compromise®” ได้แล้ววันนี้ ณ ร้าน See’s Candies ชั้น G บริเวณหน้า กูร์เมต์ มาร์เก็ต ศูนย์การค้า ดิ เอ็มสเฟียร์