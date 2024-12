โชว์ใหญ่ ทำถึงจริง! “สยาม เจ-โชว์” เฟสติวัลญี่ปุ่น สร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่กลางสยามสแควร์

งานเกิดจากความร่วมมือครั้งสำคัญของ สำนักงานจัดการทรัพย์สิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (PMCU) โดย ศาสตราจารย์อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สายการบินแอร์เอเชีย โดยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เเละประธานกรรมการบริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง โกลบอล จำกัด ที่จะเนรมิตสยามสแควร์ให้เป็น “แดนอาทิตย์อุทัย” เพื่อให้คนไทยได้ดื่มด่ำเสน่ห์ของญี่ปุ่น ซึ่งได้เรียนรู้ผ่านการได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ ๆ ท่ามกลางแลนด์มาร์คสำคัญของเจแปนแบบจัดเต็ม ต้อนรับเดือนแห่งเทศกาล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567นับเป็นการเคาน์ดาวน์ล่วงหน้า เพื่อเตรียมตัวเข้าสู่บรรยากาศแห่งการมอบความสุขก่อนส่งท้ายปี 2567 อย่างยิ่งใหญ่ และสุดปัง! ไปพร้อม ๆ กันกับการเปิดตัว เฟสติวัลญี่ปุ่น สุดยิ่งใหญ่กลาง สยามสแควร์ ครั้งแรกกับคอนเซ็ปต์ที่ได้เนรมิตสยามสแควร์ให้เป็น “แดนอาทิตย์อุทัย” เพื่อให้คนไทยได้ดื่มด่ำเสน่ห์ของญี่ปุ่น ท่ามกลางแลนด์มาร์กสำคัญของเจแปนแบบจัดเต็ม ในการต้อนรับเดือนแห่งเทศกาล ในวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา ด้วยโชว์แสดงเต้นชุดแรก จากทีม Crew สายการบินแอร์เอเชีย เพื่อเป็นการอุ่นเครื่องเบา ๆ ในการเรียกเสียงกรี๊ด เสียงปรบมือ ของผู้คนจำนวนมากที่วันนี้ต่างพากันร่วมตัวอยู่ในงาน สยาม เจ-โชว์ (SIAM J-SHOW) ฯ ที่ถือว่าเป็นการสร้างปรากฏการณ์หน้าใหม่ของพื้นที่สยามสแควร์ ครั้งแรก ในการสื่อถึงสีสันของความสุข สนุกสนาน สดใส และเต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์หลากหลาย ท่ามกลางอากาศเย็น ๆ ของลมฤดูหนาวที่พัดเข้ามาให้ได้กลิ่นอายเหมือนกำลังได้ไปเดินอยู่ในประเทศญี่ปุ่นจริง ๆมากไปกว่านั้น ยังได้เห็นเหล่าแม่ทัพใหญ่ที่เป็นโต้โผในการจัดงาน ฯ ครั้งนี้ ต่างพาเหรดเข้างานด้วยขบวนรถลากญี่ปุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งไฮไลต์สำคัญของประเทศญี่ปุ่น ได้ถูกนำมาใช้เป็นกิมมิกเปิดตัวส่งโต้โผ (ผู้บริหาร) ศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นายธรรศพลฐ์ เเบเลเว็ลด์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย เอ็กซ์ เเละประธานกรรมการบริหาร สายการบินไทยแอร์เอเชีย และ ตี๋ แม็ทชิ่ง หรือ นายสมชาย ชีวสุทธานนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แม็ทชิ่ง โกลบอล เข้าร่วมงานอย่างยิ่งใหญ่ อลังการ พร้อมด้วยการแสดงเปิดตัวจาก วง MOS ศิลปินสาวที่มาพร้อมเครื่องเป่าในการแสดงสด ที่น่าตื่นตาตื่นใจ เพื่อเป็นการเปิดประตูประเทศเข้าสู่แดนอาทิตย์อุทัยอย่างเต็มตัวผ่านงานเฟสติวัลญี่ปุ่น บนพื้นที่ สยามสแควร์ อย่าง “โชว์ใหญ่ ทำถึง....” สยาม เจ-โชว์ (SIAM J-SHOW)พร้อมร่วมเปิดพื้นที่ให้สื่อมวลชนสายไลฟ์สไตล์ และสายธุรกิจบันเทิง ที่มาจากสำนักข่าวต่าง ๆ มากมาย ทั้งสื่อออนไลน์ สื่อใหญ่ มาร่วมสัมภาษณ์ศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังอย่าง4 สาว หลังจากที่ได้ร่วมโชว์ความสามารถกับสไตล์การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์ ด้วยการเล่นเครื่องเป่าผสมผสานเข้ากับแนวเพลงได้อย่างมีสีสัน รวมถึงตัวแทนจากวง JPop ชื่อดังจากค่าย LDH ได้แก่และที่นอกจากอาชีพนักแสดงแล้วจะมาเผยถึงแบรนด์เสื้อผ้าที่จะมาทำเป็นโชว์สำคัญกลางสยามสแควร์ เพราะภายหลังจากเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ ก็ได้เนรมิตพื้นที่กลางถนนสยามสแควร์ให้กลายเป็นแคตวอล์กทันที เพื่อจะใช้เดินแฟชั่นโชว์ชุดสไตล์ญี่ปุ่น แบรนด์ “Trofi” “ฟอร์ด ฐิติพงศ์” ที่ช่วยกันขนชุดแฟชั่นเสื้อผ้า รองเท้า หน้าผม มาร่วมอวดโฉมลีลาความสวยงามในแฟชั่นสไตล์ฮาราจูกุของแต่ละชุดที่ล้วนออกแบบมาให้เห็นเต็มไปด้วยไอเดียความคิดสร้างสรรค์ไม่ซ้ำแบบใคร จนเป็นที่ถูกอกถูกใจของผู้ร่วมงาน และ แฟนด้อมญี่ปุ่น ที่ต่างพากันมายืนส่งเสียงกรี๊ดกร๊าด ปรบมือ แสดงความยินดีอย่างสนุกสนาน ลั่นกลางพื้นที่สยามสแควร์ สมกับคอนเซ็ปต์ของงานว่า “โชว์ใหญ่ ทำถึง....” จริง ๆแต่งานนี้ยังไม่จบง่าย ๆ เพราะนี่เป็นเพียงแค่ค่ำคืนแรกของการเปิดงาน สยาม เจ-โชว์ (SIAM J-SHOW) Presented by Air Asia ยัง “โชว์ใหญ่ ทำถึง....” ขนาดนี้ ส่วนวันอื่น ๆ เชื่อเถอะว่ายิ่งสุดมัน สุโก้ย! มากกว่านี้ เพราะยังมีสุดยอดโชว์จากศิลปินญี่ปุ่นชื่อดังมากมาย ร่วมถึงศิลปินและไอดอลไทย ที่มีให้เลือกชมถึง 3 เวทีด้วยกัน และแฟชั่นโชว์สไตล์ฮาราจุกุ สุดสุโก้ย มาร่วมเสิร์ฟโชว์ความเด็ดของแฟชั่นเสื้อผ้าให้ชมแบบจุ ๆ ไปเลย นอกจากนี้ยังมีโซนรวมคลังแอนิเมะและของสะสมสำหรับทุกเพศทุกวัยที่หาชมได้ยาก มาเอาใจคนคลั่งรักแอนิเมะและของสะสม อย่างเฉพาะเจาะจงเลยเรียกได้เลยว่า ตลอดไฮไลต์ความสนุกของงานที่จัดเต็ม 3 วัน ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2567 สามารถเต็มอิ่มแบบสุด ๆ ไปเลยกับคอนเสิร์ต จากศิลปินและไอดอลญี่ปุ่น รวมถึงศิลปินและไอดอลไทย กว่า 300 ชีวิต กับ 3 เวที ที่เหล่าบรรดาด้อม J POP, Thai POP สามารถเลือกไปตามส่งเสียงเชียร์กันได้อย่างสนุกสุดเหวี่ยง เต็มที่ ขณะที่คนรักการถ่ายรูป ต้องการ Check in ให้เพื่อนรู้ และโลกรู้ ทางคณะผู้จัดงานนี้ก็ได้เนรมิตแลนด์มาร์กเสาโตเกียวทาวเวอร์ ขนาดยักษ์สูงเกือบ 10 เมตร และเสาโทริอิ ที่ตั้งสูงเด่น มาให้ทุกคนได้แชะภาพรัว ๆ และเปลี่ยนท่า เปลี่ยมุมถ่ายกันอย่างสนุกมือทั้งยังได้สัมผัสกับกิจกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย ภายในงานนี้ และที่ไม่ควรพลาดอย่างแรง คือ การนั่งรถลากโบราณ ที่อิมพอร์ตหนุ่มสุดหล่อมาจากหน้าวัดอาซากุสะ / ของเล่นของสะสมสำหรับเด็ก อย่าง อุลตร้าแมนที่พร้อมจะปล่อยลำแสงพิฆาตศัตรู / ซีลวาเนี่ยนกระต่ายน้อยสุดคิวต์ กับผองเพื่อนสรรพสัตว์ และกิจกรรมสุดเซอร์ไพรส์ /ของสะสมจาก Bandai และแบรนด์ดังอื่น ๆ และทีเด็ดเฉพาะคนรักญี่ปุ่นนับเป็นปรากฏการณ์ใหม่ตลอด 3 วัน ของงานเฟสติวัลญี่ปุ่น สุดยิ่งใหญ่ SIAM J-SHOW” Presented by AirAsia กลางสยามสแควร์ กับคอนเซ็ปต์ “โชว์ใหญ่ ทำถึง....” ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน ถึง 1 ธันวาคม 2567 ที่ได้รับผลการตอบรับที่ดีมาก หลังจากการได้เปิดพื้นที่ของสยามสแควร์ให้เป็นแหล่งแห่งการสร้างประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กับเยาวชนคนรุ่นใหม่ได้เกิดไอเดียความคิดสร้างสรรค์ผ่านการได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ๆ เพื่อเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของศาสตราจารย์ ดร.วิเลิศ ภูริวัชร อธิการบดีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย กล่าวว่า เพราะความรู้...จะให้แค่ความจำ แต่ประสบการณ์ที่ดีจะให้ “ความทรงจำ” วันนี้สยามสแควร์เป็นพื้นที่ที่ ให้เยาวชน ที่วันนี้ไม่ใช่แค่ ได้มาเห็นเทศกาลญี่ปุ่น แต่ได้มาเรียนรู้อย่างมีความสุข สนุก และกระตุ้นให้เกิด ความคิดสร้างสรรค์ต่อยอดไปได้หากคุณเป็นหนึ่งในผู้ที่หลงใหลในเสน่ห์ของวัฒนธรรมญี่ปุ่นงานคือคำตอบที่จะพาคุณไปพบกับทุกสิ่งที่คุณรัก ไม่ว่าจะเป็นศิลปินเจป็อป, ไอดอล, อนิเมะ, อาร์ตทอย หรือแฟชั่นสตรีทจากฮาราจูกุ อย่าพลาดโอกาสสัมผัสประสบการณ์สุดพิเศษนี้ที่คุณจะไม่มีวันลืม…แล้วพบกันใหม่กับงานเฟสติวัลญี่ปุ่น สุดยิ่งใหญ่กลางสยามสแควร์ ครั้งที่ 2 ในปีหน้า 2568