ศิลปินดารา ร่วมแสดงแฟชั่นโชว์การกุศล ในงาน ”HEART of GIVING IN FULL BLOOM”

ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี องค์ประธานกรรมการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ฯ องค์ประธานและนายกสภาราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เสด็จไปทรงเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์การกุศลชุดใหม่ของมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ที่ได้รับแรงบันดาลใจต้นแบบในการออกแบบมาจากลวดลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ดอกไม้และผีเสื้อ” แห่งองค์สิริศิลปิน และ ทอดพระเนตรการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์การกุศลในงาน HEART of GIVING IN FULL BLOOM สุขแห่งการให้ สานหัวใจแบ่งปัน ดั่งดอกไม้บาน ณ ห้องประชุม CONVENTION HALL ชั้น 6 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานครโดยมี พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี และรองประธานกรรมการมูลนิธิ ศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ , หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ , ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์รัชตะ รัชตะนาวิน รักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัย จุฬาภรณ์ , รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เฝ้ารับเสด็จ ฯโอกาสนี้พระราชทานพระวโรกาสให้หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ กราบทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงาน ฯ และการดำเนินงานของมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ และทอดพระเนตรวีดิทัศน์ HEART of GIVING IN FULL BLOOM สุขแห่งการให้ สานหัวใจแบ่งปัน ดั่งดอกไม้บาน และการเปิดตัวคอลเลกชันผลิตภัณฑ์การกุศลชุดใหม่จากลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ดอกไม้และผีเสื้อในศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี SIRISILAPIN Art for Life 2025 Flowers and Butterflies Collection ถ่ายทอดความงดงามผ่านการแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศลจากเหล่าศิลปินดาราพร้อมด้วยนักศึกษาและแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์การกุศลที่ใช้ในการแสดงแบบแฟชั่นโชว์ SIRISILAPIN Art for Life 2025 Flowers and Butterflies Collection ได้รับพระกรุณาธิคุณจาก สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ดอกไม้และผีเสื้อ” แก่มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อนำไปต่อยอดและเป็นต้นแบบในการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศลในโครงกา รสิริศิลปิน ศิลป์เพื่อชีวิต โดยถ่ายทอดความงดงามของผลิตภัณฑ์การกุศลในคอลเลกชันนี้ผ่านการแสดงแบบแฟชั่นโชว์สุดตระการตาด้วยไฮไลท์การแสดงฟินาเล่ดั่งดอกไม้บาน จากศิลปินดารา พร้อมด้วยนักศึกษาและแพทย์จากราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี FULL BLOOM MODEL นำโดย เกรซ กาญจน์เกล้า ด้วยเศียรเกล้า , ฮาน่า ทัศนาวลัย จักรพงษ์ , หน่อย บุษกร วงศ์พัวพันธ์ , หมอก้อง สรวิชญ์ สุบุญ,ปีเตอร์แพน ทัศน์พล วิวิธวรรธน์, มาริลิน เคท การ์ดเนอร์, ส้มโอ ยลรตี โคมกลอง, มิล ศรุต นวประดิษฐกุล , โบ๊ท ธารา ทิพา , เจิ้น วีระกฤษณ์ วัชรศรีวราห์ร่วมแสดงแบบแฟชั่นโชว์การกุศลในคอลเลกชันนี้ซึ่งมีผลิตภัณฑ์หลากหลายไอเทมที่รังสรรค์จากลวดลายภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ดอกไม้และผีเสื้อ” อันทรงคุณค่าขององค์สิริศิลปิน อาทิ เสื้อเชิ้ต เสื้อโปโล เสื้อครอป เสื้อยืด กระเป๋าในรูปทรงต่าง ๆ กระเป๋าเดินทาง หมวก ผ้าพันคอ เนคไท หมอนอิง หมอนรองคอ ร่ม ชุดถ้วยจานชามเซรามิค ชุดถ้วยกาแฟ และน้ำหอม ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์คอลเลกชันดังกล่าวเปิดให้ผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมบริจาคเพื่อมอบเป็นของขวัญชิ้นพิเศษให้กับตัวเองและคนที่คุณรักเพื่อส่งต่อความสุขในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่นี้ โดยรายได้สมทบทุนมูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนด้อยโอกาส และสนับสนุนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ทั้งนี้ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางในการระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุน การจัดหาเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นสำหรับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ รวมไปถึงส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา และการค้นคว้าวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ และเทคโนโลยี ของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดย ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จเจ้าฟ้า ฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงมีพระปณิธานอันมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือและบรรเทาความทุกข์ทรมานของราษฎรผู้เจ็บป่วย โดยเฉพาะผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่เจ็บป่วยด้วยโรคมะเร็งในทุกถิ่นฐานให้สามารถเข้าถึงการรักษาที่มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน อีกทั้งด้วยพระจริยวัตรอันงดงามเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถทั้งเชิงศาสตร์และศิลป์หลากหลายแขนง ทรงได้รับการถวายพระสมัญญา “สิริศิลปิน” อันมีความหมายว่า ศิลปินผู้ทรงสร้างสรรค์งานศิลปะงดงามหลากหลายแขนง อันเป็นศรี เป็นมิ่งขวัญ และเป็นมงคลยิ่ง ด้วยประจักษ์ในพระปรีชาสามารถที่เป็นเลิศด้านการสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายสาขา ทั้งสาขาทัศนศิลป์ วรรณศิลป์ คีตศิลป์ การออกแบบ โดยทรงมีความสุขซึ่งเกิดจากการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและยังทรงมุ่งหมายให้งานศิลปะของพระองค์ยังประโยชน์และสร้างความสุขทางใจให้ประชาชนอีกทางหนึ่งด้วย ดังพระดำรัสความว่า “งานศิลปะทำให้ข้าพเจ้ามีความสุขข้าพเจ้าจึงอยากแบ่งปันความสุขให้กับพี่น้องประชาชนชาวไทย”โดยตลอดเดือนธันวาคมนี้ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมชื่นชมพระอัจฉริยภาพและเรียนรู้พระกรณียกิจกับนิทรรศการ “สิริศิลป์ศรีจักรีจุฬาภรณ์” ดั่งดอกไม้บาน รังสรรค์ความงดงามจากผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์ “ดอกไม้และผีเสื้อ” ขององค์สิริศิลปิน ถ่ายทอดพระอัจฉริยภาพ พระวิริยะอุตสาหะเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาดั่งดอกไม้บานเพื่อพสกนิกรไทย สร้างความสุขทางใจให้ทุกท่านได้หวนคำนึงถึงฤดูกาลแห่งการเบ่งบาน เป็นความหวังและเป็นพลังใจที่สำคัญในการสร้างสุขภาวะที่ดี พร้อมทั้งเชิญชวนส่งความสุขแห่งการให้และถ่ายภาพความประทับใจกับดอกไม้และผีเสื้อจากผลงานศิลปะในฝีพระหัตถ์ขององค์สิริศิลปิน แบ่งปันส่งต่อความสุขดั่งดอกไม้บานในโซน HEART of GIVING IN FULL BLOOM Art Attraction space ณ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ 400 เตียง โดยผู้ที่สนใจยังสามารถร่วมส่งต่อความช่วยเหลือ ส่งต่อความสุข ความปรารถนาดีในช่วงเทศกาลต้อนรับปีใหม่กับผลิตภัณฑ์ที่ระลึกการกุศล SIRISILAPIN Art for Life 2025 Flowers and Butterflies Collection ได้ที่ มูลนิธิศรีสวางควัฒน ในพระอุปถัมภ์ ฯ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ขนาด 400 เตียง , ชั้น 1 อาคารศูนย์การแพทย์มะเร็งวิทยาจุฬาภรณ์ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ และสำนักงานราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ถนนแจ้งวัฒนะ ซอย 7 หรือช่องทางออนไลน์ได้ที่ LINE shop มูลนิธิศรีสวางควัฒนฯ (LINE @srisavangavadhana คลิก https://lin.ee/LY7J6j7f )