"เจแปน หกฉากฯ" เปิดตัวแฟนใหม่ สวย น่ารัก ดีกรีนางแบบ

หลังจากครองตัวเป็นหนุ่มโสดมาได้สักพักใหญ่ๆ ล่าสุดนักแสดงหนุ่มมากความสามารถ "เจแปน ภาณุพรรณ จันทนะวงษ์" หรือ "เจแปน หกฉากครับจารย์" หัวใจก็กลับมาสดใสเป็นสีชมพูอีกครั้งโดยในอินสตาแกรมของหนุ่ม "เจแปน" ได้ออกมาโพสต์ภาพคู่สาวสวยขณะไปเที่ยวเซี่ยงไฮ้ด้วยกันมา แถมยังลงภาพอวดความหวานจากกล้องฟิล์ม ซึ่งเป็นภาพที่สลับกันถ่าย พร้อมแคปชั่น "When I take a picture of you and you take a picture of me. #shanghai #ให้ภาพเล่าเรื่อง"งานนี้ทำเอาหลายคนสงสัยว่าสาวคนดังกล่าวเป็นใคร ซึ่งเธอคือ "บัว รีเบคก้า คัทลียา สตุดวิค" สาวลูกครึ่งดีกรีนางแบบ วัย 21 ปี และยังเคยเป็นอดีตนักแสดงในสังกัด PPTV อีกด้วย