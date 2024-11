“N.Flying” สุดยอด! ปล่อยพลังร้อนแรง คอนเสิร์ต “2024 N.Flying LIVE ‘HIDE-OUT’ in BANGKOK” มันส์เวทีเดือด!!

เรียกว่าประทับใจเกินร้อยเปอร์เซ็นต์ มันส์เวทีสะเทือน สนุกสมการรอคอย สําหรับคอนเสิร์ตในรอบ 2 ปี ที่ประเทศไทยของวงดนตรีมากความสามารถโดยเมมเบอร์ทั้ง 4 คน นําโดยหัวหน้าวงและได้กลับมาหาเหล่า “เอ็นเฟีย” ชาวไทย (N.Fia : ชื่อแฟนคลับ) ตามคําสัญญา ในงานที่จัดเต็มโปรดักชั่น แสง สี เสียง โดยจัดขึ้น ณ MCC Hall เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์ บางแค เมื่อเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมาออกสตาร์ทเปิดเวทีก็ร้อนแรงเหนือคําบรรยายโดดกันยับ 3 เพลงรวด ‘Flowerwork’, ‘Video Therapy, Born to be (เพลงที่ยังไม่ถูกปล่อย) ก่อนจะพักเบรกให้ทุกคนได้พักเหนื่อย ทั้ง 4 หนุ่ม N.Flying พูดคุยทักทายเอ็นเฟียพร้อมรีเช็กเสียงความคิดถึงหลังไม่เจอกันมานาน 2 ปี และบอกแฟนๆ ว่าพวกเขาเองก็นับวันรอที่จะได้มาเจอกัน เพราะทุกครั้งที่มาประเทศไทยก็จะได้ความทรงจําดีๆ กลับไปเสมอ วันนี้เลยขอเปิดฐานลับต้อนรับทุกคนในฮอลล์ให้สนุกไปด้วยกันเต็มที่แบบไม่ต้องยั้งจากนั้นไปกันต่อที่เพลงฮิต ‘Star' ซิงเกิลประกอบซีรีส์ดัง “Lovely Runner” ตามมาด้วยเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเขาอย่าง ‘Into You' ที่แฟนๆ ได้ทําโปรเจคเซอร์ไพรส์แรกชูป้ายสโลแกนคําว่า “Pl≡ 2| 3| 4|7| L|| | 80|x|e| E2C├” (N.Flying พวกคุณได้เข้ามาครองหัวใจของฉันแล้ว) ทําเอาหนุ่มๆ เห็นแล้วยิ้มด้วยความปลื้มใจ แล้วได้พาทุกคนคอนที่นิวความสนุกต่อเนื่องพร้อมชวนออกสเต็ปเบาๆ กับเพลง ‘YOUTH’, ‘Oh really' ต่อด้วยเพลง ‘Blue Moon” ที่เพียงแค่ดนตรีเริ่มขึ้น แฟนๆ ก็พร้อมใจกันเปิดแฟลชมือถือสว่างไสวเต็มไปด้วยแสงสีฟ้าทั้งฮอลล์จนจบเพลงมาถึงช่วงที่เหล่าเอ็นเฟียได้นั่งพักออมแรง แต่กลายเป็นว่าทุกคนกลับเคลิ้มกับลิสต์เพลงช้าและเสียงร้องสายโวคอลของหนุ่ม “ยูฮเวซึง” ในเพลง ‘I Think I Did' เพลงประกอบซีรีส์ “Lovely Runner” ที่ได้รับความนิยมจนคว้ารางวัล BEST OST. จากงานKorea Grand Music Awards 2024 มาหมาดๆ ต่อด้วยเพลง ‘FLOWER FANTASY” ที่เพราะกินใจไม่แพ้กันจากนั้นไต่ระดับความมันส์พุ่งทะยานขึ้นเรื่อยๆ หนุ่มๆ ขนเพลง “Love you like that (เพลงที่ยังไม่ถูกปล่อย), GOOD BAM’, ‘ANYWAY’,‘4242', 'Autumn Dream’, 'Awesome', 'Moonshot' มาโชว์สกิลสายร้องและศักยภาพด้านดนตรีสมกับที่ถูกยกให้เป็นวงแสดงสดได้เยี่ยมยอดทุกสเตจ รวมไปถึงไม่พลาดหยิบเพลง ‘Monster' มาร้อง ท่ามกลางแสงสวยๆ จากแท่งไฟเรืองแสงอีกหนึ่งโปรเจคพิเศษจากแฟนคลับเข้าสู่ช่วงสุดท้าย แต่ยังไม่ท้ายสุด หนุ่มๆ ยังคงแรงดีไม่มีแผ่ว ทั้งเซอร์วิส ทั้งเอ็นเตอร์เทนทุกคนในฮอลล์ เพื่ออัพเลเวลความสนุกเรียกแฟนๆ ลุกขึ้นมาโดด ลุกขึ้นเต้นไปกับ ‘The Real' และ 'Run' เพลงที่มันส์เวทีเดือด ทําเอาเอ็นเฟียจอยกันเต็มสตรีมจนไม่ยอมปล่อยให้คอนเสิร์ตจบง่ายๆ ออกตัวว่าอย่าท้าทายระบบความคิดถึง!! ไม่เจอกัน 2 ปี ต้องใช้ทุกวินาทีให้คุ้มค่า พร้อมใจกันตะโกนเรียก 4 หนุ่มให้กลับขึ้นเวทีมาสนุกกันต่อ งานนี้โดนรีเควสด้วยเสียงเรียกดังสนั่น หนุ่มๆ ก็รีบออกมาปรากฏตัวทันที ปิดท้ายช่วงอังกอร์กับลิสต์เพลงนั่งไม่ติดเก้าอี้ทั้งโดด ทั้งเต้น จนสะใจทั้งศิลปินและแฟนคลับอย่าง “The World Is Mine, Don't Forget This และเพลง ‘Stand By Me' ที่พูดได้คําเดียวว่าคอนเสิร์ตของ “N.Flying” คุ้มเกินคุ้ม! เต็มอิ่ม! และมีแต่มวลความสุขทุกโมเมนต์จริงๆ!!แล้วครั้งหน้าผู้จัด จะพาศิลปินคนไหนมามอบความสุขให้กับแฟนๆ อีก รอติดตามได้ที่ Facebook และ IG @starfun.global หรือ Twitter @StarfunGlobal