ยืน 1 ด้วยคุณภาพแท้ยาวนาน 23 ปี คนดังแห่มาเพียบ เดอร์มาไพรด์คลินิก สาขาใหม่ อะมอร์วิลเลจ ราชพฤกษ์

ปากต่อปากด้วยคุณภาพ มีกระแสแท้ยาวนานตลอด 23 ปี เพราะได้สร้างความสวยจัดหล่อจริง ให้ผู้คนมากมาย สร้างเสน่ห์พิเศษให้ใบหน้าเป็นเอกลักษณ์ มามากกว่าหกหมื่นรายแล้วกับอยู่ที่หมู่บ้าน เวนิสดิไอริส วัชรพล กรุงเทพ ล่าสุดๆ ตอบรับกระแสแรง กับสาขาใหม่ที่ Amor Village อะมอร์ วิลเลจ ราชพฤกษ์ นนทบุรี บริหารงานคุณภาพแท้โดยคุณหมอสุดสตรองดาราคนดัง นางงาม นางแบบ ไฮโซ อินฟูลเอนเซอร์ฮอต ดาวติ๊กต๊อกฮิต คนทั่วไป ปากต่อปากต่างแห่มาใช้บริการเยอะมากๆ เช่นอดีตนางเอกดัง ,ดาราดาวรุ่ง ,นางงามหุ่นเป๊ะ ,ดาราหน้าใส ,นางแบบฮอต ,อดีตนักร้องดัง ,นักแสดงรุ่นใหญ่ ,Kai UKAS ตำนานดีไซเนอร์ไทย ที่ออกแบบผ้าลายสมุย Samui Fabric ฯลฯหมอหญิง พญ.อาภา สังขนุกิจ เปิดใจว่า ‘หมอปฏิเสธความสวยแบบพิมพ์นิยม เพราะเชื่อว่าทุกคน ต่างมีเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เหมือนหินแต่ละก้อนต้องใช้ศาสตร์และศิลป์ในการเจียระไน ให้เป็นเพชรที่เปล่งประกายสวยหล่อที่สุด ในแบบเฉพาะของตัวเอง เราเป็นคลินิกที่สร้างเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์บนใบหน้า ด้วยความซื่อตรง ด้วยหลักการสุนทรีย์ศิลป์คลินิกเรามีนโยบาย ที่เป็นหลัก 4 ข้อคือ 1.หมอแท้ ฉีดโดยแพทย์เท่านั้น ที่ตรวจสอบรายชื่อแพทย์ กับแพทย์สภาได้ ไม่มีหมอเถื่อน 2.ยาแท้ เราใช้ยาแท้ อย.ไทย ที่สั่งตรงโดยบริษัทผู้ผลิตเท่านั้น ไม่ใช้ยาหิ้วยาปลอม และผสมในอัตราส่วนที่ถูกต้อง ไม่มีผสมเจือจาง ผสมโดยแพทย์ใช้ sterile technique หรือเทคนิคการปลอดเชื้อทุกเคสปลอดภัยปลอดเชื้อปนเปื้อน3.ขั้นตอนแท้ คือคนไข้ได้ดูยาก่อนฉีด ตรวจสอบสแกนยาแท้ก่อนฉีด ได้ดูวันเดือนปีผลิตและหมดอายุก่อนฉีด ผสมยาต่อหน้าคนไข้ ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน ไม่มีห้องลับในการผสมยา ไม่มีมาแบบหลอดใส่ถาดมา แบบไม่รู้ว่า ตัวยาข้างในไซริ้งคืออะไรสุดท้ายคือราคาแท้ ราคาทุกตัวของเรา คือราคายาแท้ ที่ทุกคนสัมผัสได้ ราคารวมทุกอย่างไม่มีบวกเพิ่ม ตรงไปตรงมาในการฉีด หมอจะใช้เทคนิคสุนทรีย์ศิลป์ผสมผสานกับความรู้ทางการแพทย์ สร้างสรรค์ความงามอย่างประณีตบนใบหน้า แต่คงเอกลักษณ์เฉพาะบุคคลไว้ ให้ทุกคนสวยหล่ออย่างมีเอกลักษณ์ หน้าไม่ซ้ำ! บนพื้นฐานสำคัญที่สุด คือความปลอดภัยของคนไข้ค่ะ’ปรึกษาปัญหากับคุณหมอเพิ่มเติมได้ด่วนๆ ที่แอดไลน์ @dermaprideclinic https://lin.ee/obYVQsbหรือ Inbox Facebook : Derma Pride Clinic https://www.facebook.com/groups/389380152245019 IG : dermaprideclinics TikTok : @drarpaartistdoctorราคาถูกใจ! มาตรฐานถูกต้อง! ขับเคลื่อนด้วยความซื่อตรงและหลักสุนทรีย์ศิลป์ Integrity & Artistry ครบจบเรื่องความงามทั้งโบท็อก ฟิลเลอร์ ดริปวิตามินผิวให้ผ่องใส ฯลฯ ต้องรีบมาที่ เดอร์มาไพรด์คลินิก Derma Pride Clinicsสาขาใหม่ไฉไลกว่าเดิมที่ Amor Village อะมอร์ วิลเลจ ราชพฤกษ์ นนทบุรี ช่วงนี้พิเศษสุดๆ จัดโปรราคาพิเศษจริง ส่งท้ายปีต้อนรับปีใหม่ แบบจัดเต็มๆคุณวุฒิ M.D.,Faculty of Siriraj Hospital, Thailand,2001.Certificate in Aesthetic Medicine,American of Aesthetic Medicine USA,2008.Certificate in Recent Advances in Aesthetic Dermatology,Mae Fah Luang University,Thailand,2015Certificate of Attendance to the Scientific Program awarded to Dermatological Society of Thailand,2016Certificate of Attendance Aestox Training, Seoul, Korea.,2019 และอีกมากมาย2001-รับราชการ รพ.ตำรวจ2001-2003 Training Family Doctor รพ.เลิศสิน2004-2015 แพทย์ประจำคลินิกวุฒิศักดิ์คลีนิก2015-2017 แพทย์บริหารกังนัมคลินิก และแพทย์ประจำ The World Medical Center2018-ปัจจุบัน CEO แพทย์บริหาร DermaPride Clinics2020-ปัจจุบัน แพทย์ที่ปรึกษาบริษัท MnBThai