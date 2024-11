808 Festival 2024 ระเบิดความมัน! 6-8 ธ.ค.นี้ รวมสุดยอดดีเจแห่งยุค ปรากฏการณ์สะเทือนไทยส่งท้ายปี

ซึ่งในปี 2024 นี้งานยังคงจัดที่ไบเทค บางนา ในวันที่ 6-8 ธันวาคมนี้ จะเพิ่มดีกรีมหากาพย์ ดีกรีความเป็นที่สุดให้ทวีให้เพิ่มมากขึ้นไปอีก กับรายชื่อดีเจที่นับได้ว่าเป็นตัวเทพตัวท็อปแห่งวงการดนตรีแดนซ์ในเวลานี้ ถือการสร้างปรากฎการณ์ใหม่ให้เฟสติวัลสายแดนซ์ในไทยเลยก็ว่าได้ 808 Festival ยังคงตอกย้ำภาพ “ผู้มาก่อนกาล”หรือเป็นดีเจหนุ่มลูกครึ่งอิตาเลียน-อเมริกาวัย 36 ปีที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นดีเจที่นำดนตรีเทคโนมาผสมผสานกับดนตรีเต้นรำในแขนงอื่นๆ ออกมาได้อย่างลื่นหูและเนี้ยบมากๆ สไตล์ดนตรีที่เขาเล่นเป็นแนวเทคโน ที่มีบีทในย่านเสียงเบสที่ค่อนข้างต่ำแต่ Anyma ใช้ทักษะส่วนตัวในการนำบีท 4/4 แบบดนตรีเฮาส์มามิกซ์กับดนตรีป็อปได้อย่างแนบเนียนWelcome to the Opera จากอัลบั้ม Genesys ที่ได้ศิลปินสาว Grimes (และในปัจจุบันเป็นคนรักของ Anyma) มาร่วมร้องถือเป็นเพลงแดนซ์ที่เปิดศักราชใหม่ของดนตรีเต้นรำยุคใหม่ด้วยการนำดนตรีป็อป, เทคโน และ โอเปร่า มาเล่นแร่แปรธาตุจนกลายเป็นเพลงแดนซ์ที่เป็นต้นแบบให้กับดีเจแนวเทคโนรุ่นใหม่ๆ ได้นำไปพัฒนาต่อ โดยนักวิจารณ์ดนตรีทั่วโลกยกย่อง Anyma ว่าเป็นดีเจและโปรดิวเซอร์ที่ปลุกชีพให้ดนตรี Electronica ที่มีส่วนผสมจากเสียงสังเคราะห์จากซินธิไซเซอร์ที่ให้ซาวด์ที่หลากหลาย ซึ่งเคยได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงยุค 90 ให้ฟื้นคืนชีพอีกครั้งด้วยมนต์เสน่ห์ของดนตรีเทคโน โดยอัลบั้ม Genesys และ Genesys II ของเขาถือเป็นคัมภีร์ของดนตรี Contemporary Electronic Dance Music หรือดนตรีแดนซ์ยุคใหม่ได้อย่างไร้ข้อกังขาคือดีเจหนุ่มที่สร้างความว้าว และความประทับใจแบบจำไม่ลืมให้เหล่า 808 Family ในปีที่แล้วปีนี้เขากลับมาอีกครั้ง เตรียมตัวให้พร้อมกับค่ำคืนแห่งเสียงดนตรีสุดกระแทกใจ! และ Alok จะมาเป็น Headliner ในงาน 808 Festival 2024! อีกด้วย Alok ศิลปินอันดับ 4 ของโลกโดย DJ Mag เป็นเวลาสี่ปีติดต่อกันและเขายังคงเป็นศิลปินที่อยู่แถวหน้าของวงการ EDM ในบราซิลและเป็นศิลปินที่สร้างแรงบัลดาลใจให้กับแฟนๆ ทั่วโลก Alok เป็นที่รู้จักกันดีจากเพลง Hear Me Now และเพลงฮิตอื่นๆ ของ Alok ได้แก่ Never Let Me Go, Fuego, Favela, และ I Miss U! Alok ยังเป็นผู้นำในวงการ EDM ของบราซิล โดยเขานั้นได้รับรางวัลมากมาย เช่น "Best DJ in Brazil" ในปี 2014 และ 2015 จาก House Mag ด้วยอิทธิพลของเขาทำให้ Forbes Brazil ยกย่องให้เขาเป็นหนึ่งในดีเจที่มีอิทธิพลที่สุดในประเทศในปี 2017เฟส 2 สุดฮือฮา ผู้จัดฯเซอร์ไพร์สหนักมาก กับการนำโปรเจกต์ใหม่สุดดุดันของที่จะมาเขย่าเวทีประเทศไทยเป็นที่แรกในเอเชีย! หลังจากเปิดตัวครั้งแรกในงาน Lost Lands Festival ในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อเดือนกันยายนผ่านมา The Outlaw ได้พิสูจน์พลังแห่งความเดือดที่ยากจะลืมด้วยแนว Bass&Dupstep สุดหนักแน่น พร้อมพาผู้ฟังดำดิ่งสู่บรรยากาศดนตรีที่ดาร์กและลึกลับจนต้องตื่นตาตื่นใจโปรเจกต์นี้แสดงให้เห็นถึงความล้ำลึกและความคิดสร้างสรรค์แบบไร้ขีดจำกัดของ DJ Snake อีกครั้ง โดยเฉพาะในโลกของเทคโนและดนตรีเบสที่เขาตั้งใจนำเสนอความเข้มข้นแบบสุดขั้ว งานนี้รับประกันได้เลยว่าโชว์สดของ The Outlaw จะสะกดทุกสายตา และทำให้คุณต้องอ้าปากค้าง พร้อมกับคำถามในใจว่า "OMG อะไรจะสุดขนาดนี้"เฟส 3 อย่างสมบูรณ์แบบกับ Headliner โค้งสุดท้ายกับขวัญใจชาว 808 กับกำลังมาแสดงที่งาน 808 Festival ครั้งนี้ ศิลปินเจ้าของรางวัลแกรมมี่ ผู้อยู่เบื้องหลังเพลงฮิตที่โด่งดังที่สุดจะมาร่วมงานกับเราในเดือนธันวาคมนี้ ที่ 808 Festival 2024 ตั้งแต่เพลงฮิตอย่าง "Clarity" ที่ร้องโดย Foxes ซึ่งทำให้เขาได้รับรางวัลแกรมมี่สาขา Best Dance Recording ไปจนถึงเพลงชื่อดังระดับโลกอย่าง "Stay" "The Middle" และ "Follow" ร่วมกับ Martin Garrix ทำให้เพลงของ Zedd ยังคงสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงทั่วโลก! บอกได้เลยว่า ไม่มีชาว Raver คนไหนไม่รักโชว์ของ Zeddเป็นหนึ่งในดีเจที่มีชื่อเสียงที่สุดของ UK และได้รับความนิยมทั่วโลก ผลงานเพลงของเขาโดดเด่นตั้งแต่ซิงเกิลเปิดตัว "More than Friends" ที่ได้รับการรับยอดขายแผ่นเสียงระดับ Platinum และ Gold! พร้อมกับเพลง Ferrari ที่มียอดสตรีมทะลุ 676 ล้านครั้งและกวาดรางวัล Platinum Records หลากหลายทั่วโลก นับว่าเป็นผลงานที่ประสบความสำเร็จอย่างมากในวงการเพลงอิเล็กทรอนิกส์ ไม่เพียงแค่เพลงของเขาที่โด่งดังเท่านั้น! James HYPE ยังเป็นศิลปินที่รีมิกซ์เพลงให้กับศิลปินดังๆ ไม่ว่าจะเป็น Meduza, Joel Corry, Oliver Heldens และการรีมิกซ์เพลงเหล่านี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมียอดสตรีมรวมกันกว่า 100 ล้านครั้ง ซึ่งเป็นข้อพิสูจน์ถึงความสามารถและอิทธิพลของเขาในวงการเพลงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ความสามารถและการแสดงของ James HYPE ยังทำให้เขาได้รับโอกาสไปแสดงในเทศกาลดนตรีระดับโลก เช่น Tomorrowland, Ultra Music Festival และอีกมากมาย ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือผู้ที่ชื่นชอบเพลงอิเล็กทรอนิกส์ ทุกคนต่างรอชมการแสดงของเขาอย่างใจจดใจจ่อเป็นดีเจสาวสุดฮอตแห่งยุคนี้ ที่สังกัดค่าย Exhale, RAW, Techno Germany รวมถึง Mau5trap ของโปรดิวเซอร์และดีเจแนว โปรเกรสซีฟ เฮาส์ ระดับตำนานอย่าง Deadmau5 แถมเธอยังเป็นเจ้าของค่ายเพลง HEKATE อีกด้วย โดย Sara Landry เป็นเฮดไลนเนอร์คนที่ 2 ของงาน 808 Festival 2024 สำหรับแฟนๆ ที่ชอบดนตรีแดนซ์ที่เน้นบีทหนักๆ สไตล์ Hard Techno จะต้องหลงรักงานเพลงของเธอแน่นอน เพราะในชั่วโมงนี้เธอถือว่าเป็นศิลปินหญิงแนว Hard Techno เบอร์ต้นๆ ของวงการแล้วดีเจหนุ่มและโปรดิวเซอร์ที่มีชื่อเสียงอย่างรวดเร็วจากการนำเสนอสิ่งใหม่ๆ ที่ไม่เหมือนใครจากเพลงของเขาในแนว house และ tech-house ที่ได้สร้างความประทับใจในเวทีระดับโลกมาแล้วมากมาย! Mau P เป็นที่รู้จักจากเพลงฮิตอย่าง Drugs From Amsterdam โดยเคยไปแสดงในงานชั้นนำต่างๆ เช่น Ultra Miami, Creamfields และ Elrow โดยความสามารถของเขานั้นสามารถควบคุมร่างกายและความรู้สึกของผู้คนให้สนุกไปกับเสียงเพลง จนทำให้ Mau P กลายเป็นอีกหนึ่งศิลปินที่ถูกพูดถึงอย่างมากในวงการดนตรีอิเล็กทรอนิกส์หนึ่งในดีเจ melodic techno และ techno ที่หลายๆ คนตั้งหน้าตั้งตารอในตอนนี้! เธอเคยแสดงในงานเฟสติวัลสำคัญๆ ทั่วโลก รวมถึง Tomorrowland, Untold Festival, ADE และด้วยสไตล์เพลงระหว่าง melodic techno และ techno ที่ผสมกันได้อย่างลงตัวทำให้เธอนั้นได้สร้างความประทับใจให้กับผู้ชมทั่วโลกจากเพลงฮิตติดหูอย่าง No Fear, Mind Games และรีมิกซ์เพลงมากมายทำให้ Miss Monique ก้าวสู่ดีเจอิเล็กทรอนิกส์ของโลก! นอกจากนี้เธอยังได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 10 ดีเจหญิงยอดนิยมประจำปี 2023 ทำให้ Miss Monique เติบโตในเส้นทางนี้ได้อย่างรวดเร็ว ห้ามพลาดกับการแสดงของเธอที่จะพาทุกคนไปสนุกกันตลอดทุกช่วงวินาทีของการแสดงเธอดีเจ, โปรดิวเซอร์และนักแต่งเพลงหนุ่มชาวเนเธอร์แลนด์ที่สร้างชื่อจากการนำเพลง The Next Episode ของ Dr. Dre มารีมิกซ์ในแนว Future Bass และมีการนำจังหวะอันโดดเด่นจากเพลง Drop It Like It Hot ของ Snoop Dogg มาใช้เป็นแซมเพิลด้วยจะมาร่วมสร้างความมันให้กับงาน 808 Festival ปีนี้ด้วย ซึ่งเรียกได้ว่าเซอร์ไพรส์มาก เพราะนี่คือหนึ่งในดีเจระดับแถวหน้าของวงการเพลง Trap, Future Bass และ Electronic Pop ร่วมสมัย สิ่งที่ทำให้งานเพลงของ San Holo โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ก็คือการนำสีสันของดนตรีซินธ์ป็อป, อิเล็กทรอนิกส์ เฮาส์ ไปจนถึง เบรก บีท มาผสมผสานกับกลิ่นอายของดนตรีอะคูสติก, แดนซ์ ป็อป และ แอมเบียนท์ ได้อย่างน่าสนใจ โดยซิงเกิลฮิตของเขาก็คือเพลง Light, Still Looking, We Rise, Bring Back the Color ที่ได้นักร้องสาว AURORA มาร่วมฟีเจอริง รับรองได้เลยว่าการมาเปิดเพลงบนบูธดีเจในงานครั้งนี้จะสร้างความประทับใจให้กับแฟนเพลงทุกคนแน่นอนพลาดไม่ได้กับโชว์ของแฟนเพลงสายแดนซ์แนว Drum & Bass และ Big Beat คู่หูดีเจจากกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษที่ประกอบไปด้วย ซอล มิลตัน หรือ Chase และ วิล เคนนาร์ด หรือ Status โดย Chase & Status จะมาโชว์ในไทยในรูปแบบ DJ Set ที่รับรองได้ว่าเดือดและจะทำให้แดนซ์ฟลอร์สะเทือนด้วยบีท ฮิป ฮอป อันหนักหน่วงที่จะสะเทือนไปถึงแก่นกะโหลกอย่างแน่นอน โดย Chase & Status ปล่อยสตูดิโออัลบั้มออกมาแล้ว 6 ชุดและเคยร่วมงานกับแร็ปเปอร์ระดับแถวหน้าของอังกฤษอย่าง Plan B, Example, Tinie Tempah, Stormzy รวมถึง Rihanna และ Cee Lo Green ด้วย จุดเด่นในงานเพลงของดีเจคู่นี้ก็คือการนำดนตรีแนว Raggaeton จากจาไมก้า, ฮิปฮอป จากฝั่งอีสต์โคสต์ในอเมริกา ไปจนถึง เบรกบีท ฮาร์ดคอร์ มาผสมผสานกับจังหวะดนตรีที่ทั้งโหดและมันสุดๆ อย่าง Drum & Bass ไปจนถึง Jungle ที่มีบีทที่เร็วติดจรวดได้อย่างหวดสุดๆ ซึ่งหาได้ยากมากที่จะได้ดูโชว์แบบสดๆ จากดีเจแนวนี้ในประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งจาก Chase & Status เจ้าของเพลงฮิตอย่าง BACKBONE, Baddadan, Disconnect, Gunfighter และ Liquor & Cigarettes ที่ในเวลานี้ถือเป็นดีเจดูโอระดับแถวหน้าของวงการไปแล้ว: เพลงเทคโนสุดว้าว ไว้วางใจได้เลยเพราะทาง Drumcode Records ซึ่งเป็นค่ายเพลงชื่อดังของจากสวีเดนที่ได้รับการยอมรับในการจัดอีเวนต์ดนตรีแดนซ์ในแนวเทคโน, แทรนซ์ และ เฮาส์ ระดับโลกอย่าง Drumcode Montreal, Drumcode Amsterdam และ Drumcode San Jose มาแล้ว จะมาทำหน้าที่เป็นคุมเวทีที่ 2 เรียกได้ว่ามั่นอกมั่นใจได้เลยว่าซาวด์ของโชว์สุดพิเศษนี้จะออกมาแน่นปึ้กกระแทกโสตประสาททุกบีทที่ปล่อยออกมาอย่างแน่นอน โดย Drumcode เป็นค่ายเพลงที่มี Adam Beyer โปรดิวเซอร์และดีเจแนวแทรนซ์เป็นผู้ก่อตั้งนอกจากนี้เขาก็ยังเป็นผู้ที่มีส่วนสร้างซีนดนตรีเทคโนให้เป็นที่นิยมในแวดวงดนตรีแดนซ์ที่สวีเดนมาอย่างยาวนานตั้งแต่กลางยุค 90 และตอนนี้ Adam Beyer คือศิลปินตำนานของวงการเทคโนซึ่งกำลังจะมาแสดงที่ 808 Festival 2024 การแสดงที่เป็นเอกลักษณ์และความมันจากเพลงของเขา กับเพลงที่ทุกคนน่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้วอย่าง Your Mind, Teach Me และ What You Need ทำให้ Adam Beyer ยังคงก้าวข้ามขีดจำกัดและเป็นศิลปิน Techno ขึ้นชื่อของโลก อีกหนึ่ง Headliner ในงานเฟสติวัลระดับโลกทั่วโลกดีเจที่จะมาร่วมสร้างปรากฎการณ์แห่งปีในงานพร้อมเสิร์ฟความประทับใจจนต้องร้องว้าวและปลื้มปริ่มแบบสุดตัวอย่างแน่นอน สมกับเป็นเทศกาลดนตรี EDM ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของไทยมาโดยตลอด และในปีนี้กำลังจะสร้างความสนุกแบบลืมโลกให้ทุกคนได้สัมผัสกันเป็นครั้งที่ 11 แล้ว