วงการสื่อคึกคัก เจษฎ์ - ไบเบิ้ล - ไมค์ - ก็อต – แจ็คกี้ – ปอร์เช่ พร้อมทัพดารา ร่วมงานเปิดตัว Revolution Thailand นิตยสารเพื่อคนรักนาฬิกาสัญชาติสิงคโปร์

วงการสื่อคึกคักส่งท้ายปี ‘ดิจิเซน’ ผู้นำด้านการพัฒนาและบริหารจัดการดิจิทัลแพลตฟอร์มและคอนเทนต์ จัดงาน แถลงข่าวการถือลิขสิทธิ์ในประเทศไทยของนิตยสาร Revolution Thailand นิตยสารนาฬิกาชั้นนำจากประเทศสิงคโปร์ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Time to Tell” ณ ร้าน Blue By Alain Ducasse ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567งานนี้เหล่าบรรดาศิลปิน - นักแสดง ตบเท้าร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง นำโดย ก็อต-จิรายุ ตันตระกูล, ไมค์-พิรัชต์ นิธิไพศาลกุล, ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส สุเมตติกุล, เจษฎ์-เจษฎ์พิพัฒ ติละพรพัฒน์, แจ็คกี้-จักริน กังวานเกียรติชัย, ปอร์เช่-ศิวกร อดุลสุทธิกุล และ มิเรียม ศรพรหมมาศ โดยมี อาลี ซีอานี ผู้คร่ำหวอดในแวดวงสื่อแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ระดับสูง แห่ง ดิจิเซน และ แพม เทียน ประธานฝ่ายดิจิทัล พร้อมด้วย บดินทร์ เซนย์วิบูลย์ บรรณาธิการนิตยสาร Revolution Thailand ให้การต้อนรับ ณ ร้าน Blue By Alain Ducasse ไอคอนสยาม กรุงเทพฯ เมื่อวันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2567หนุ่ม ไบเบิ้ล-วิชญ์ภาส เผยถึงสไตล์นาฬิกาที่ชอบและคอนเทนต์นาฬิกาที่ชอบอ่านว่า นาฬิกาที่ชอบจะมี 2 สไตล์ คือ แบบใส่ได้ทุกวัน เป็น Everyday Use และใส่ออกงาน หรือในโอกาสพิเศษ นาฬิกาเรือนโปรดของผมจะเป็นนาฬิกาของคุณปู่ Rolex Day-Date หน้าปัด ขนาด 36 ONYX ซึ่งท่านชอบสะสมนาฬิกา ทุกครั้งที่เห็นก็ทำให้คิดถึงท่าน ส่วนนาฬิกาที่ใส่บ่อยๆ ผมชอบ OMEGA Seamaster Diver 300M สำหรับการเลือกซื้อนาฬิกาผมก็จะดูที่สไตล์เป็นแบบที่เราชอบไหม และหาข้อมูลในเรื่องของ กลไก วัสดุ และชอบอ่านประวัติของแบรนด์นาฬิกา เพื่อศึกษาว่ามีการพัฒนากลไกฟังก์ชันต่างๆ และวัสดุที่ใช้ในการผลิตส่วนหนุ่มเสียงดี แจ็คกี้ จักริน บอกว่า ผมเป็นคนชอบแต่งตัว เวลาจะซื้อนาฬิกาเลยจะดูที่ดีไซน์ที่เหมาะกับการแต่งตัวในชีวิตประจำวันและตามโอกาสต่างๆ ถ้าใส่ไปเที่ยวผมชอบดีไซน์ฉูดฉาด โดดเด่น อย่างวันนี้ผมใส่ CITIZEN Tsuyosa Tiffany Blue ซึ่งแมตช์ได้กับทุกลุค ส่วนนาฬิกาเรือนโปรด คือ Alain Silberstein เป็นนาฬิกาของอากงที่สืบทอดมาให้ครับ ด้าน ปอร์เช่ ศิวกร กล่าวว่า ก่อนจะซื้อนาฬิกาผมจะเลือกจากความชอบและค่อยไปศึกษาประวัติของแบรนด์ ดูวัสดุ นวัตกรรม และอ่านรีวิวต่างๆสำหรับ ‘Revolution Magazine’ เป็นนิตยสารที่เกี่ยวกับนาฬิกาหรูและวัฒนธรรมของการสะสมนาฬิกา ก่อตั้งขึ้นในประเทศสิงคโปร์ตั้งแต่ปี 2005 โดย ‘Wei Koh’ และ ‘Bruce Lee’ มีจุดเริ่มต้นจากความชื่นชอบและหลงใหลนาฬิกาของทั้งคู่ โดยเน้นนำเสนอเนื้อหาคุณภาพสูงเกี่ยวกับอุตสาหกรรมนาฬิกา ตั้งแต่การออกแบบ เทคโนโลยีเบื้องหลัง ไปจนถึงเรื่องราวของแบรนด์และบุคคลสำคัญในวงการ ปัจจุบันมีการตีพิมพ์ถึง 6 ภาษาใน 12 เวอร์ชัน ได้แก่ มาเลเซีย ออสเตรเลีย จีน ฮ่องกง อิตาลี ลาตินอเมริกา เม็กซิโก ตะวันออกกลาง รัสเซีย สวิตเซอร์แลนด์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐฯ และได้รับการยอมรับว่าเป็นสื่อชั้นนำสำหรับผู้หลงใหลในนาฬิกา โดยนำเสนอทั้งเนื้อหาเชิงเทคนิค ความงดงาม และไลฟ์สไตล์ที่เกี่ยวข้องกับโลกของนาฬิกาและกลไกหรูหราในปี 2018 Revolution Magazine ได้ขยายตัวสู่แพลตฟอร์มดิจิทัลด้วยการปรับปรุงเว็บไซต์ให้ทันสมัย พร้อมกับเข้าสู่ธุรกิจอีคอมเมิร์ซ โดยจำหน่ายนาฬิการุ่นใหม่ นาฬิกาวินเทจ และนาฬิการุ่นพิเศษที่ร่วมมือกับแบรนด์ระดับโลก ทำให้ Revolution Magazine เป็นมากกว่าสื่อสิ่งพิมพ์ ทั้งยังเป็นชุมชนและแหล่งรวมของนักสะสมและผู้ที่ชื่นชอบในนาฬิกาอีกด้วยสำหรับคนรักนาฬิกาชาวไทยที่สนใจเป็นเจ้าของนิตยสาร ‘Revolution Magazine’ เวอร์ชันภาษาไทย สามารถติดตามรายละเอียดและพรีออเดอร์ได้ผ่านช่องทาง Line my shop ในเร็ว ๆ นี้