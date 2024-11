Chivas The Blend จัดงาน “The Chivas Palace” ชวนแขกคนสำคัญ สนุกไปกับปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมคอนเสิร์ตจาก Wiz Khalifa ศิลปินระดับโลก ที่ร้าน Illuzion ภูเก็ตประเทศไทย

Chivas The Blend (ชีวาส เดอะ เบลน) จัดงานปาร์ตี้ระดับลักซ์ชูรี่ไอคอน “The Chivas Palace” ครั้งที่ 2 ของปีนี้ที่จังหวัดภูเก็ต หลังจากประสบความสำเร็จในการจัดงานครั้งแรกไปแล้วที่กรุงเทพมหานคร โดยในครั้งนี้ได้ชวนเหล่าคนรักในดนตรีสไตล์ฮิปฮอป สัมผัสประสบการณ์ในการดื่ม สกอตวิสกี้สุดหรูและมีรสชาติโดดเด่นไม่ซ้ำใคร ในรูปแบบปาร์ตี้สุดเอ็กซ์คลูซีฟ พร้อมสนุกไปกับคอนเสิร์ตจากศิลปินฮิปฮอปชื่อดังระดับโลก Wiz Khalifa ที่เดินทางมาเปิดคอนเสิร์ตในประเทศไทย ที่ร้าน Illizion Phuket โดยมีอินฟลูเอนเซอร์ชื่ดังอย่าง เนะ-อโณทัย นิรุตติเมธี, ปลา-พิชยา ขำประสิทธิ์, แคท-ริญญภัสร์ สรธนันท์วงศ์ และ บลู-ณรงค์ศักดิ์ ผดุงพันธ์ (Bluenaros) เดินทางไปร่วมงานในครั้งนี้สำหรับงาน The Chivas Palace เป็นแคมเปญล่าสุดที่ทาง Chivas The Blend ต้องการนำเสนอประสบการณ์ความสนุกสุดพิเศษแบบเอ็กซ์คลูซีฟให้กับผู้ที่รักในเพลงฮิปฮอปและการดื่มสกอตวิสกี้ทุกคน ให้ได้ดื่มด่ำไปกับประสบการณ์สุดพิเศษ และ รสชาติของสกอตวิสกี้สุดหรูที่มีรสชาติโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ ในรูปแบบไอคอนนิกปาร์ตี้ธีมสีดำ-ทองสุดพรีเมี่ยม ด้วยการเนรมิตรสถานที่ของคลับชื่อดังต่างๆทั่วประเทศเป็นโซน VIP เริ่มต้นจากภายในกรุงเทพฯ ให้เป็นพาเลซสีทองสุดคูลที่คับคั่งไปด้วยผู้คนที่หลงใหลในสิ่งเดียวกัน เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นได้เสมอ พร้อมขบวนพาเหรดจาก Chivas ที่จะมาสร้างความตื่นเต้นให้ถึงโต๊ะตลอดทั้งคืน เพื่อให้ผู้ร่วมงานทุกคนได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการดื่มด่ำกับสกอตวิสกี้โดยกิจกรรม The Chivas Palace จะจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยหมุนเวียนเปลี่ยนสถานที่จัดงานไปยังบาร์และคลับชื่อดังต่างๆทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด เพื่อสร้างประสบการณ์และบรรยากาศความสนุกใหม่ๆให้กับแขกคนสำคัญทุกคน ซึ่งครั้งหน้า The Chivas Palace จะจัดขึ้นที่ไหน ติดตามได้ที่ IG: @Chivastheblend