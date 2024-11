สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ จัดอลังการฉลองเทศกาลแห่งความสุขพร้อมกัน 3 สไตล์ ในที่เดียว

วัดตำแหน่งของดวงดาวและวัตถุบนท้องฟ้า ที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจาก หลุยส์ คาร์เทียร์ผู้ก่อตั้งแบรนด์ Cartier Magical Night เปรียบเสมือนการเดินทางข้ามผ่านกาลเวลา ยามที่กลางวันมาบรรจบกับกลางคืน การเดินทางเริ่มต้นที่อินสตอลเลชั่นแรก ที่ Cascade ณ ชั้น M ผู้ชมจะได้เดินทางขึ้นบันไดที่ให้ความรู้สึกราวกับคีย์เปียโน ผ่านประตูโค้งสีทองและก้าวเข้าสู่ดินแดนแห่งจินตนาการ จากนั้นจะได้พบกับต้นคริสต์มาสขนาดใหญ่ของ Cartier ที่ประดับด้วยแหวนและของตกแต่งที่ได้รับแรงบันดาลใจจากแอสโตรแลบ ประดับประดาด้วยกล่องสีแดงสุดไอคอนิคของ Cartier ต่อไปยังบริเวณโซน Jewel ชั้น M จะได้พบกับ Cartier Magical Night ซึ่งล้อมรอบด้วยม่านสีทอง, ดาวประดับระยิบระยับ และต้นคริสต์มาส เปียโนที่บรรเลงเพลงเองได้ เติมความงามสง่าและสร้างบรรยากาศที่น่าหลงใหลให้กับเทศกาลส่งท้ายปี

จับมือ Toyzeroplus เปิด “TOYZEROPLUS World” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกับคาแรกเตอร์สุดฮอตที่โด่งดังไปทั่วโลก ต่อด้วย Siam Center PONY ON WHEEL X TOYCITY Pop-Up อาร์ททอยชื่อดังระดับโลกในธีมฉลองคริสต์มาสต้อนรับเทศกาลเฟสทีฟ พร้อมกิจกรรมเอนเตอร์เทนเม้นตลอดทั้งเดือนส่งท้ายปลายปีที่เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 17 ธ.ค. 67 - 7 ม.ค. 68

ช้อปเพียง 7,000 บาทขึ้นไป) รับ Siam Gift Card มูลค่า 300 บาท พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ

และโกลบอลเดสติเนชั่น ปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคนในปีนี้ ชวนทุกคนมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขพร้อมกันถึง 3 สไตล์ที่นี่ที่เดียว เป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปแล้วแชร์โมเม้นต์ สนุก และมีความสุขไปกับ Be Amazed ต้นคริสต์มาสในแบบ Luxury กับ Cartier Magical Night ณ สยามพารากอน Be Inspired ต้นคริสต์มาสสร้างแรงบันดาลใจไปกับ The Magical Art (of) Toy Celebration ณ สยามเซ็นเตอร์ Be Revolutionary ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก Sustainable Living X’mas Tree 2024 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษที่มาร่วมเฉลิมฉลองและส่งมอบความสุขไปด้วยกัน อาทิ ฟรีน- สโรชา จันทร์กิมฮะ, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสายงานบริหารธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท สยามพิวรรธน์ จำกัด กล่าวว่า “ช่วงเทศกาลแห่งความสุขปีนี้ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ เนรมิตทุกพื้นที่ให้เป็น เดสติเนชั่นแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นสถานที่ที่ให้ทุกคนมาถ่ายรูปแล้วแชร์โมเม้นต์ สนุก และมีความสุข เริ่มด้วยการตกแต่งบรรยากาศเฟสทีฟ เนรมิตทั่วพื้นที่ให้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางสีสันที่เปล่งประกายสะท้อนแสงแห่งความมหัศจรรย์ที่อยู่ในมิติต่างๆ โดยนำรูปทรงของสโนว์เฟล็กมาเป็นสัญลักษณ์การก้าวเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข ระหว่างวันนี้ – 7 ม.ค. 2568 ความพิเศษของการฉลองเทศกาลแห่งความสุขในแบบ ONESIAM คือการมีต้นคริสต์มาส 3 รูปแบบ 3 สไตล์ในที่เดียวสะท้อนเอกลักษณ์ของแต่ละศูนย์การค้าได้เป็นอย่างดี”•สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Destination ชวนตื่นตาตื่นใจ Be Amazed ไปกับงานเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขในแบบลักซ์ชูรี่ กับ "Cartier Magical Night’ ต้นคริสต์มาสสุดลักซ์ชูรี่ ที่ส่องแสงเปล่งประกายเจิดจ้าใจกลางสยาม เล่นกับรูปทรงต่าง ๆ ตั้งแต่รูปทรงอันเป็นสัญลักษณ์ของเมซงไปจนถึงรูปทรงแบบ แอบสแตรค โดดเด่นด้วยโคมไฟที่ประดับด้วยอัญมณีสีน้ำเงินและแอสโตรแลบ ซึ่งเป็นเครื่องมือทางดาราศาสตร์ที่ใช้ในการนอกจากนี้ ตลอดเฟสทีฟซีซั่นร้านค้ากลุ่มลักซ์ชูรี่ยังร่วมสร้างสรรค์ Luxury Festive Vibes สร้างบรรยากาศเทศกาลความสุขแบบเหนือระดับที่ทุกคนต้องประทับใจ ทั้งการตกแต่งวินโดว์ดิสเพลย์ในแบบลักซ์ชูรี่ และการนำเสนอสินค้าคอลเลคชั่นพิเศษสำหรับเฟสทีฟซีซั่นจากหลากหลายแบรนด์ดัง•ด้าน สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ ฉลองเทศกาลแห่งความสุข Be Inspired ให้เต็มเปี่ยม รับพลังสร้างสรรค์เนรมิตทั้งศูนย์ฯ ให้เป็นอาร์ททอยเดสติเนชั่น ในงาน The Magical Art (of) Toy Celebration รวมเหล่าอาร์ททอยไว้จำนวนมากที่สุด กว่า 100 คาแรกเตอร์ จากนานาค่ายดังทั่วโลกไว้ในที่เดียว เริ่มด้วยการตกแต่งบรรยากาศให้เป็นการเฉลิมฉลองที่เต็มไปด้วยเหล่าอาร์ททอยเหมาะสำหรับการมา Share Moments ถ่ายภาพแล้วแชร์สุดสนุก และยังมีมหกรรมงานอาร์ททอยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2567 เป็นต้นไป สยามเซ็นเตอร์นอกจากนี้ ภายในสยามเซ็นเตอร์ยังมีร้านและแฟล็กชิปสโตร์ที่เป็นสวรรค์ของคนรักของเล่นและอาร์ททอย อาทิ The Gundam Base Thailand ชั้น 1 Flagship Store แห่งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ , Tamashii Spot Bangkok , Banpresto , Gashapon Bandai Official, Buddy Land รวมคลังแสงตู้คีบตุ๊กตา, JINART The FIRST Flagship Store in Thailand Yumeya, FREAK, SEEK 'N KEEP CLUB, Super! Daddy Store•สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ซึ่งเป็น เป็น Pioneer บุกเบิกสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสภายใต้แนวคิดรักษ์โลกมาก่อนใครและดำเนินการ Be Revotionary อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ในปีนี้ “Sustainable Living X’mas Tree 2024” สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ GC พร้อมด้วย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่สร้างจากผ้าอัพไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว โดยนำมาดีไซน์และปริ้นสีจาก Epson ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สร้างลวดลายสีสันจากหมึก UltraChrome DS สะท้อนแสงที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังได้ต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่มีความสวยงาม สร้างความสุขให้กับผู้พบเห็น นอกจากนี้ ธนาคารกสิกรไทย ยังร่วมมอบความสุขและสิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าบัตรเครดิตกสิกรไทยครอบคลุมทั้งกลุ่มสินค้าแฟชั่น และ F&B อีกด้วยขณะเดียวกัน สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังคงเป็นดินแดนแห่งกิ๊ฟท์เดสติเนชั่น ชวนเลือกช้อปของขวัญที่คัดสรรชิ้นพิเศษไม่เหมือนใคร อาทิ Eco Gifts รวมของขวัญแนวคิดรักษ์โลก จาก Ecotopia , ร้าน Loft สเปเชียลิตี้สโตร์สุดฮอตที่มี everyday surprise ยกขบวนของขวัญสุดพิเศษ และของขวัญดีไซน์เก๋ระดับรางวัลจากหลายเวทีที่ร้าน ODS.เพื่อฉลองเทศกาลแห่งความสุขสำหรับลูกค้านักช้อป สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษในแคมเปญ “Bangkok No.1 Shopping Festival 2024: Born to Shop” ระดมหลากสินค้าแบรนด์ดังลดราคาครั้งยิ่งใหญ่ช่วงโค้งสุดท้ายของปี ลดสูงสุด 80% ทั่วทั้ง 3 ศูนย์การค้า รวมทั้งในพารากอนดีพาร์ทเม้นท์สโตร์ พร้อมผนึกกำลังพันธมิตรบัตรเครดิตและพันธมิตรทางธุรกิจ มอบโปรโมชั่นตลอดแคมเปญ พร้อมแลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 30% จากบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ พิเศษสมาชิก ONESIAM Member แลก 1,000 ONESIAM COINS รับ E-Gift Card มูลค่า 1,100 บาท และพลาดไม่ได้! พบกับโปรโมชั่นพิเศษ BLACK WEEKEND วันที่29 พ.ย. - 1 ธ.ค. 2567 แลกรับของรางวัลรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ช้อปครบ 25,000.- ขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card 1,000.- ที่สยามพารากอน และ ช้อปครบ 6,000.- ขึ้นไป แลกรับ Siam Gift Card 500.- ที่สยามเซ็นเตอร์ หรือ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมสิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย ที่เป็นสมาชิก ONESIAM MEMBER และมี ONESIAM SUPERAPP รับเพิ่มรวมสูงสุด 1,600 ONESIAM COINSพร้อมฉลองเทศกาลแห่งความสุขยาวต่อเนื่องส่งท้ายปี สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษในแคมเปญ “The Magical Celebration” 11 ธ.ค. 2567 – 12 ม.ค. 2568 ร้านค้าลดสูงสุด 70% เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข แลกรับ Siam Gift Card สูงสูด 400 บาท สยามพารากอนช้อปครบ 18,000 บาทขึ้นไป (พิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 15,000 บาทขึ้นไป) รับ Siam Gift Card มูลค่า 400 บาท สยามเซ็นเตอร์ช้อปครบ 6,000 บาทขึ้นไป (พิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทย ช้อปเพียง 5,000 บาทขึ้นไป) รับ Siam Gift Card มูลค่า 200 บาท และ สยามดิสคัฟเวอรี่ช้อปครบ 8,000 บาทขึ้นไป (พิเศษสุดสำหรับผู้ถือบัตรเครดิตกสิกรไทยร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ไปกับ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ The World’s Best Destination for Celebration Experiences วันนี้ – 7 ม.ค. 2568