เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จับมือ Propoliz เปิดตัวโรงภาพยนตร์ “Propoliz SOUNDSCAPE CINEMA” ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) ร่วมกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ ธนัท พลอยดนัย ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและผลิตภัณฑ์ บริษัท ที.แมน ฟาร์มาซูติคอล จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบธุรกิจผลิตและจัดจำหน่ายเวชภัณฑ์ยาและผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพ ยกแบรนด์ที่เป็นผู้นำด้านผลิตภัณฑ์สำหรับช่องปากและลำคอ จับมือขยายฐานลูกค้าผ่านการเป็น Naming Sponsor เปิดตัวโรงภาพยนตร์ที่ พารากอน ซีนีเพล็กซ์ จำนวน 310 ที่นั่ง ที่มาพร้อมเทคโนโลยีด้านภาพและเสียงที่ดีที่สุด และหวังเป็นโรงภาพยนตร์ที่มอบความสุขและตอบสนองทุกไลฟ์สไตล์ของลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม Health & Wellness และลูกค้ากลุ่ม Entertainment พร้อมทุ่มงบจัดกิจกรรมมูฟวี่มาร์เก็ตติ้งและใช้สื่อโฆษณาในโรงภาพยนตร์ กับภาพยนตร์โฆษณาชุด “อย่าปล่อยให้ชีวิตสะดุด เจ็บคอเมื่อไรใช้ Propoliz Plus Extherb” เพื่อสร้างการรับรู้ของแบรนด์ให้เข้าถึงลูกค้ากลุ่มคนรุ่นใหม่ พร้อมให้ชมได้แล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ Propoliz SOUNDSCAPE CINEMAนอกจากนี้ พร้อมวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์แบรนด์ Propoliz ทั้ง Propoliz lozenge plus และ Propoliz lozenge Vit C ที่ Concession จุดจำหน่ายป๊อปคอร์น เครื่องดื่ม และขนมขบเคี้ยว ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2567 เป็นต้นไป ที่ โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ปทุกสาขาทั่วประเทศ