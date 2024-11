ส่องไอเดียของขวัญปีใหม่ ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ กับแคมเปญใหญ่ “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE”

ใกล้ถึงสิ้นปีแบบนี้ เชื่อว่าหลายคนเริ่มหาของขวัญให้ตนเองและคนพิเศษกันบ้างแล้ว งานนี้ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ในเครือเซ็นทรัล รีเทล ไม่รอช้าเนรมิตบรรยากาศธีม Festive พร้อมจัดแคมเปญซิกเนเจอร์ระดับตำนานอย่างนคอนเซ็ปต์สุดสร้างสรรค์ ‘Keep the Best Gift to Yourself’ ช้อปของขวัญให้คนอื่นแล้ว อย่าลืมเก็บของเก๋ๆ ให้ตัวเอง โดยวันนี้ เราขอแนะนำไอเดียของขวัญ lชิ้นพิเศษ ทุกไอเทมที่ชอบกับแบรนด์ที่ใช่จากทุกหมวดหมู่สินค้ามีครบ ทั้งบิวตี้ แฟชั่น แอคเซสเซอรี่ แก็ดเจ็ด โฮม และอีกมากมาย ตอบโจทย์ทุกสาย ทุกไลฟ์สไตล์ แถมมีดีลทัชใจคอลเลกชั่นใหม่ลดสูงสุด 30% ตลอดจนสิทธิประโยชน์จากบัตรเครดิต และอื่นๆ อีกเพียบ วันนี้ - 3 ธ.ค. 67 ที่ห้างเซ็นทรัลทั่วประเทศ, Central App, โซเชียลคอมเมิร์ซ และทุกช่องทางช้อปปิ้งวันนี้ ห้างเซ็นทรัล ขออาสาแชร์ไอเดีย เลือกของขวัญที่ดีที่สุดให้กับตัวเองและคนพิเศษในราคาสุดจึ้ง ! เริ่มจาก “สายแฟชั่น - บิวตี้” เพราะอายุเป็นเพียงตัวเลข อย่าลืมให้ความสำคัญกับรูปร่าง หน้าตา ผิวพรรณ และการแต่งตัว ต้องไม่พลาดอัพเดทเทรนด์เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า เครื่องประดับ แอคเซสเซอรี่ รวมถึงนวัตกรรมความงามล่าสุดจากแบรนด์ชั้นนำที่ต่างพาเหรดอวดคอลเลกชั่นใหม่ และ Special Set เฉพาะช่วงเวลานี้เท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นเมคอัพ สกินแคร์ น้ำหอม ทั้งชายและหญิงต่อด้วย “สายสุขภาพ – นักกีฬา” เตรียมความพร้อมพิชิตเป้าหมายที่ท้าทายกว่าเดิม เพิ่มแรงบันดาลใจให้ตัวเอง ด้วยชุดออกกำลังกายแบบใหม่ สนีกเกอร์ กระเป๋าเสื้อผ้า กระบอกน้ำ อุปกรณ์ออกกำลังกาย และไม่พลาดใส่ใจเรื่องสุขภาพด้วย หม้อทอดไร้น้ำมัน เครื่องสกัดเย็นน้ำผักและผลไม้ ชุดเครื่องนอน หมอนป้องกันไร้ฝุ่น เครื่องชั่งน้ำหนัก วัดมวลร่างกาย เครื่องฟอกอากาศสำหรับ “สายไอที – บันเทิง” ขับเคลื่อนชีวิตด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย แก็ตเจ็ดต่างๆ ขาดไม่ได้ หูฟังเฮดโฟน ลำโพงแบบพกพา เพาว์เวอร์แบงค์ สมาร์ทวอทช์ เป็นต้นหรือจะเป็น “สายกิน – ทำอาหาร - ท่องเที่ยว” เอ็นจอยทุกโมเม้นท์ เป็นสุดยอดนักวางแผนวันหยุดล่วงหน้า เหมาะที่สุดกับกระเป๋าเดินทาง เป้ ชุดเครื่องหอม เครื่องครัว จาน ชาม แก้วน้ำ เป็นต้นโอกาสนี้เซเลบริตี้สาวสวย “เพิร์ล บุญญาภา ศรีอรทัยกุล” ไม่พลาดมาเช็คอินแคมเปญโปรด พร้อมเลือกของขวัญเปย์ตัวเอง และยังบอกด้วยว่า “ตอนนี้เพิร์ลดูแลธุรกิจหลายอย่างเลยค่ะ มีหลายเรื่องที่ต้องลงดีเทล วันว่างเพิร์ลเลยมาช้อปปิ้งคลายเครียดค่ะ สิ้นปีนี้ตั้งใจไว้แล้วว่าจะหาของขวัญตอบแทนตัวเองที่ตั้งใจทุ่มเท ทำงานหนักมาตลอดทั้งปี วันนี้เพิร์ลมาช้อปที่ห้างเซ็นทรัลเช่นเคย มาบ่อยมาก เพราะที่เดียวครบจบทุกอย่างค่ะ ได้ทั้งของถูกใจให้ตัวเองแล้ว ยังได้ของขวัญปีใหม่ให้ครอบครัว เพื่อน และคนพิเศษอีกด้วยค่ะ”ร่วมค้นหาแรงบันดาลใจ พร้อมเลือกของขวัญปีใหม่ที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองและคนพิเศษ ได้ที่ ห้างเซ็นทรัล ด้วยโปรโมชั่นเด็ดของแคมเปญ อาทิ คอลเลกชั่นใหม่ ลดสูงสุด 30%, รับสิทธิประโยชน์จากเดอะวัน และบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ รวมสูงสุด 30%, รับคูปองแทนเงินสดจากห้างฯ, เครดิตเงินคืนจากบัตรเครดิตเซ็นทรัลเดอะวัน และคูปองลดเพิ่มจาก Central App รวมสูงสุด 11,500 บาท* เมื่อช้อปครบตามเงื่อนไข, พิเศษ! รับ Black Midnight tumbler เมื่อช้อปครบ 20,000 บาทขึ้นไป / วัน (จำกัด 1 สิทธิ์ / ท่าน, จำนวน 7,000 สิทธิ์ต่อตลอดรายการ), รับบัตรของขวัญเซ็นทรัล 4,000 บาท เมื่อจ่ายผ่านบัตรมาสเตอร์การ์ด ตั้งแต่ 50,000 บาทขึ้นไปต่อเซลส์สลิปที่ห้างฯ (จำกัด 1 สิทธิ์ต่อท่าน จำนวน 100 สิทธิ์ตลอดรายการ) และดีลอื่นๆ อีกเพียบพบกับแคมเปญ “CENTRAL BLACK MIDNIGHT SALE” ที่ห้างเซ็นทรัลทุกสาขา Central App, www.central.co.th และหลากหลายช่องทางการช้อปปิ้งสุดสะดวกของห้างเซ็นทรัล อาทิ แชทมาช้อปที่ Central Chat & Shop, Personal Shopper On Demand โทร.1425 หรือช้อปผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์และอินบ็อกซ์ของห้างเซ็นทรัล Facebook Page : Central Department Store คลิก https://www.facebook.com/CentralDepartmentStore