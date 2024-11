“ดัว ลิปา” ถึงไทย กระดกเบียร์เที่ยวไทยฉ่ำ

เรียกได้ว่าเดินสายทัวร์เอเชียคราวนี้ “ดัว ลิปา” ออกเที่ยวแบบสุดคุ้ม เพราะไปเยือนประเทศไหน ก็ต้องออกไปดูบ้านเมือง กินอาหารท้องถิ่น ใช้ชีวิตบาลานซ์พักผ่อนไปด้วยทำงานไปด้วยคราวนี้ถึงทีของประเทศไทย ดัว ลิปา เดินทางมาจัดคอนเสิร์ต DUA LIPA: Radical Optimism Tour - Bangkok ขึ้นเมื่อวันที่ 27 พ.ย. ที่ผ่านมา ณ อิมแพ็ค อารีนา เมืองทองธานีงานนี้เจ้าตัวแชร์ภาพท่องเที่ยวในกรุงเทพฯ พร้อมกับครอบครัว ชนิดที่ว่าทำถึง ทั้งอาบแดด,ออกไปนั่งเรือหางยาว, เจอตัวเงินตัวทอง, กินไข่เจียวเจ๊ไฝที่ครอบครัวหอบหิ้วมาให้ลองก่อนขึ้นแสดง,ไหว้พระตามวัดต่างๆ ทั้งวัดโพธิ์ วัดอรุณฯ, กินอาหารไทย, ดูการแสดงDrag Queen และที่สำคัญกระดกเบียร์ไทยโชว์เรียกได้ว่าเดินสายมาเมืองไทยแค่ไม่กี่วันแต่ใช้เวลาได้สุดคุ้ม พร้อมกันนั้นยังขึ้นแคปชันด้วยว่า “tour lifeeeeee ~ thank you Bangkok!!! You can have me back anytimeeeee” ( ชีวิตเดินสายทัวร์ ขอบคุณ กรุงเทพ!!! สามารถพาฉันกลับมาได้ตลอด ) พร้อมขึ้นรูปธงชาติไทยและหัวใจงานนี้มีคนติดใจเมืองไทยเข้าให้แล้ว อนาคตคงได้เห็นนักร้องสาวกลับมาเที่ยวไทยแบบฉ่ำๆอีกแน่นอน