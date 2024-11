“ฟิล์ม ธนภัทร” ควงน้องแมวออนนี่ ร่วมงาน “CHILL AT THE PARQ 2025” เทศกาล กิน ดื่ม ช้อป ประจำปี เพื่อคุณและสัตว์เลี้ยงที่ เดอะ ปาร์ค

มอบประสบการณ์ความสุขที่ทุกคนรอคอย กับงานเทศกาลกิน ดื่ม ช้อปประจำปี ที่ได้เนรมิตรบรรยากาศคริสต์มาสในเดอะ ปาร์ค ภายใต้คอนเซ็ปต์พิเศษสุดกับการต้อนรับสมาชิกสี่ขาให้ได้มาเฉลิมฉลองร่วมกันในปีนี้ ส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยกิจกรรมมากมาย สนุกสนานไปกับคอนเสิร์ตสุดชิล โดย Chang Live Park พบกับศิลปินชื่อดังมากมาย พร้อมดนตรีสด และดีเจการันตีความสนุกจากร้านชงเจริญ โอสด พร้อมบูธอาหารและเครื่องดื่มมากมายในบรรยากาศสุดชิล พลาดไม่ได้กับโดย HBD Event ที่จัดมุมนั่งชิลพิเศษให้พาสัตว์เลี้ยงมาร่วมสังสรรค์ได้ พร้อมเวิร์คช็อปคริสต์มาสและกิจกรรมอื่นอีกมากมาย เติมเต็มความสุข รอยยิ้ม ให้ทุกคนส่งต่อพลังงานดีๆ ต่อกัน ตั้งแต่วันนี้ถึง 31 ธันวาคม 2567โดยในปีนี้มีแขกรับเชิญสุดพิเศษอย่างคู่กับมาร่วมเปิดงาน มอบรอยยิ้มและความสดใส แบ่งปันเรื่องราวความประทับใจระหว่างสัตว์เลี้ยง พร้อมแชร์ไลฟ์สไตล์ เรื่องราวเล็ก ๆ ที่สร้างความสุขได้ทุกวัน “ผมรู้สึกเป็นเกียรติมาก ๆ ครับที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของงาน CHILL AT THE PARQ 2025 ครั้งนี้ ตั้งแต่ต้นปีมานี้ผมใส่ใจตัวเองมากขึ้น และพบว่า ‘บาลานซ์’ คือคำตอบของไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์ชีวิตผมมาก ๆ ส่งผลดีต่อทั้งสุขภาพร่างกาย และจิตใจ นอกจากใส่ใจตัวเองแล้ว ผมจะให้เวลาดูแลเอาใจใส่กับลูกสาวทั้งสอง “มอลลี่ - ออนนี่” ที่คอยมอบความน่ารักสดใส ส่งพลังงานดี ๆ ให้ผมได้ผ่อนคลายจากการงานแต่ละวัน วันนี้ผมดีใจมาก ๆ ที่ทางเดอะ ปาร์ค เปิดพื้นที่ให้คนรักสัตว์ทุกคนสามารถพาสัตว์เลี้ยงเข้ามาใช้เวลาร่วมกันได้ ผมเชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งคอมมูนิตี้ที่เต็มไปด้วยรอยยิ้มอย่างแน่นอน” ทั้งนี้ ฟิล์ม – ธนภัทร ยังร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ด้วยบทเพลงพิเศษอีกด้วยกล่าวว่า“เดอะ ปาร์ค มุ่งมั่นสร้างสรรค์พื้นที่ให้เป็นคอมมูนิตี้สเปซสำหรับทุกไลฟ์สไตล์แบบ Life Well Balanced สำหรับ CHILL AT THE PARQ 2025 นี้เป็นเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองประจำปีของเรา โดยปีนี้เราเนรมิตพื้นที่ในเดอะ ปาร์คให้สว่างไสวในบรรยากาศคริสต์มาสภายใต้คอนเซ็ปต์ “Stars of Joy” ที่เปรียบเสมือนเดอะ ปาร์ค เป็นท้องฟ้า รายล้อมไปด้วยดวงดาวอันเป็นดั่งผู้คนที่ใช้ชีวิต หรือแวะมาเยือนที่นี่ ทุกคนเปล่งประกายความสดใสมอบพลังงานที่ดีให้แก่กัน นอกจากนี้ยังพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากเป็นปีที่เราเปิดบ้านต้อนรับน้องๆสัตว์เลี้ยงที่อยู่เคียงข้างมาร่วมแบ่งปันความสุขด้วยและร่วมเฉลิมฉลองก้าวไปสู่ปีใหม่ที่ดีขึ้นไปด้วยกันที่นี่ ”พลาดไม่ได้กับณ ลาน Q Space เพิ่มดีกรีความสนุกด้วยเสียงเพลงดนตรีสดและดีเจจากร้านชงเจริญ โอสดตั้งแต่วันที่ 25 พฤศจิกายน -10 ธันวาคม 2567 (ยกเว้นวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) พร้อมจัดเต็มคอนเสิร์ตจากทัพศิลปินชื่อดังท่ามกลางบรรยากาศสุดชิล อาทิและที่จะสลับหมุนเวียนกันมาเติมเต็มความสุข สร้างความทรงจำดีๆ ร่วมกัน วันที่ 11-20 ธันวาคม (ทุกวัน) ตั้งแต่เวลา 17.00น. – 24.00 น.ร่วมสัมผัสประสบการณ์แห่งความสุขที่เปล่งประกายดั่งดวงดาวบนท้องฟ้าได้ด้วยกันที่งาน “CHILL AT THE PARQ 2025” ที่ เดอะ ปาร์ค (MRT ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ทางออก 2) ตลอดเทศกาลแห่งการเฉลิมฉลองนี้