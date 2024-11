“TAEYANG” คัมแบคคอนเสิร์ตเดี่ยวในรอบ 7 ปี “TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN BANGKOK” 8 ก.พ. 2568 ที่อิมแพ็ค อารีน่า

TAEYANG เมนโวคอลประจำ “BIGBANG” (บิ๊กแบง) ศิลปินเกาหลีเจ้าของฉายา “King of K-Pop” ผู้จุดกระแสให้เพลง K-Pop ได้รับความนิยมระดับโลก ได้รับรางวัลด้านผลงานเพลงกว่า 100 รางวัล และเป็นหนึ่งในศิลปินที่มียอดขายสูงสุดตลอดกาล TAEYANG สมาชิกคนแรกของวงที่มีผลงานโซโล่ เดบิวต์ด้วยอัลบั้ม “Hot” (ฮอต) ด้วยแนวเพลงโซลและอาร์แอนด์บี ตามด้วยอัลบั้มชุดที่ 2 “Solar” (โซล่าร์) ที่ติดอันดับอัลบั้มอาร์แอนด์บีและโซลยอดนิยมบน iTunes อันดับ 1 ในแคนาดา และ 2 ในสหรัฐอเมริกาตามมาด้วยอัลบั้มสร้างชื่อ “Rise” (ไรส์) ที่มีเพลงฮิตอย่าง “Eyes, Nose, Lips” (อายส์, โนส, ลิปส์) ที่ขึ้นอันดับ 1 ติดกันกว่า 5 สัปดาห์บนชาร์ตเพลงเกาหลีใต้ รวมไปถึงการคว้ารางวัลเพลงแห่งปี (แดซัง) จากงานประกาศรางวัลใหญ่ 3 เวทีของเกาหลีใต้ในปีนั้น หลังจากนั้นได้ออกลบั้มชุดที่ 4 “White Night” (ไวท์ ไนท์) ขึ้นอันดับ 1 บน Global Chart ของ Billboard และจากอัลบั้มนั้นทำให้ TAEYANG ประกาศเวิลด์ทัวร์กว่า 19 เมืองทั่วโลกTAEYANG กลับมาพร้อมผลงานเพลงใหม่ในรอบ 6 ปี ด้วยซิงเกิ้ล“VIBE” (ไวบ์) ที่ได้ Jimin (จีมิน) จาก BTS (บีทีเอส) มาร่วมร้องด้วย โดยเพลงนี้เป็นผลงานเพลงแรกของ TAEYANG ที่ติดชาร์ตBillboard Hot 100 ในอันดับ 76 และ Billboard Global Chartอันดับ 9 ความสามารถของ TAEYANG ไม่เพียงแต่เป็นที่ยอมรับในหมู่แฟนเพลง แต่นักวิจารณ์ เพลงหลาย ๆ สำนักต่างยกย่องให้เขาเป็นศิลปิน All Rounder (คนที่มีความสามารถรอบด้าน) โดย The New York Times เคยกล่าวว่า TAEYANG เป็นสมาชิกที่โดดเด่นที่สุดของBIGBANG “TAEYANG กินเวทีด้วยการแสดงแบบทุ่มสุดพลังของเขา” เช่นเดียวกับที่ The Straits Times ยกย่องให้ TAEYANG เป็น‘Dancing King ของวงการ K-POP’นอกจากความสามารถในวงการเพลงแล้ว TAEYANG ยังมีอิทธิพลในวงการแฟชั่น ทั้งเป็นหนึ่งในตัวหลักของ Calvin Klein ในแคมเปญฉลองครบรอบ 20 ปี ออกคอลเลคชั่นพิเศษ “Fendi for Taeyang”ร่วมกับแบรนด์ Fendi และเมื่อปีที่แล้ว TAEYANG ได้กลายเป็น Local & Global Ambassador ของแบรนด์ดัง GIVENCHY อีกด้วยแฟน ๆ ห้ามพลาดกับคอนเสิร์ตใหญ่ในรอบ 7 ปีของ TAEYANG“TAEYANG 2025 TOUR [THE LIGHT YEAR] IN BANGKOK” บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางlivenationtero.co.th และโซเชียลมีเดียของ Live Nation Teroรายละเอียดวันจำหน่าย:จำหน่ายบัตรรอบ Mastercard Presale:เสาร์ที่ 14 ธันวาคม(10.00 น.) ถึงอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2567 (10.00 น.)จำหน่ายบัตรรอบ Live Nation Presale:อาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม2567 (12.00 – 22.00 น.)จำหน่ายบัตรรอบทั่วไป: จันทร์ที่ 16 ธันวาคม2567 (10.00 น. เป็นต้นไป)ช่องทางจำหน่าย: thaiticketmajor.com#TAEYANG #태양 #TAEYANG2025TOUR #THELIGHTYEARBKK2025#THELIGHTYEAR #THEBLACKLABEL #더블랙레이블#LiveNationTero #THEBLACKSEA #2025แทยังมาไทย