ไอคอนสยามตอกย้ำที่หนึ่งจุดหมายปลายทางระดับโลก คว้ารางวัล ICONIC THAI BRAND AWARD และ Blue by Alain Ducasse คว้า Top 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย จาก Tatler Asia

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา คว้ารางวัลอันทรงเกียรติและห้องอาหารฝรั่งเศสระดับมิชลินสตาร์ ติดอันดับ Top 100 ร้านอาหารที่ดีที่สุดในเอเชีย ในงานประกาศรางวัลจัดโดย Tatler Asia สื่อลักซ์ซูรี่ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชียรางวัลนี้ สะท้อนถึงความสำเร็จของไอคอนสยาม ในการเป็นที่หนึ่งในใจของผู้คนทั้งในและต่างประเทศ ด้วยจุดยืนการนำสิ่งที่ดีที่สุดของไทยมาบรรจบกับสิ่งที่ดีที่สุดของโลก พร้อมนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยได้ครบทุกมิติ รวมทั้ง Blue by Alain Ducasse ร้านอาหารไฟน์ไดนิ่งสุดหรู ที่ได้รับรางวัลมิชลินสตาร์ 1 ดาวติดต่อกัน 4 ปีซ้อน ตั้งแต่ปี 2021-2024 ที่ไอคอนสยาม เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ที่ตอกย้ำการมอบประสบการณ์เหนือความคาดหมาย และความตั้งใจที่จะตอกย้ำให้ประเทศไทยเป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงเรื่องอาหารที่เยี่ยมยอดแห่งหนึ่งของโลกไอคอนสยาม หนึ่งในโครงการสำคัญของกลุ่มสยามพิวรรธน์ เจ้าของและผู้บริหารศูนย์การค้าพรีเมียมระดับโลก ภายใต้การร่วมทุนกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ (CP) และ แมกโนเลีย ควอลิตี้ ดีเวล็อปเมนต์ (MQDC) ตอกย้ำการเป็นผู้นำในการบุกเบิกแนวคิดใหม่ๆ เพื่อยกระดับประสบการณ์เหนือความคาดหมายและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างไม่หยุดนิ่ง ด้วยรางวัลจากเวทีสำคัญระดับโลกกว่า 38 รางวัลในระยะเวลาเพียง 6 ปีนับตั้งแต่ก่อตั้ง สะท้อนการเป็น Global Destination สัญลักษณ์แห่งความรุ่งโรจน์ของไทยริมแม่น้ำเจ้าพระยา และเป็นต้นแบบในการพัฒนาโครงการที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ของความล้ำเลิศ เพื่อขับเคลื่อนและผลักดันเศรษฐกิจไทย สู่การเติบโตอย่างยั่งยืนนอกจากนี้ Tatler Asia และไอคอนสยามยังได้ร่วมมอบประสบการณ์ความพิเศษด้วยการนำ 2 สุดยอดผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารระดับโลก เชฟวิลฟริด ฮอคเกต์ผู้ได้รับ 1 ดาวมิชลิน จากร้าน Blue by Alain Ducasse และเชฟ Joris Rousseau จากร้านอาหาร Feuille รางวัล 1 ดาวมิชลินและรางวัล Green Star จากฮ่องกง มาร่วมกันรังสรรค์หลากหลายเมนูรสชาติที่แปลกใหม่ผสมผสานอาหารระดับพรีเมี่ยมของฝรั่งเศสเข้ากับความหรูอันโอชะของท้องถิ่น เพื่อให้บริการกับแขกคนสำคัญและลูกค้าที่สนใจอยากสัมผัสประสบการณ์ที่สุดของไทยและโลก ณ ร้าน Blue by Alain Ducasse ไอคอนสยามอีกด้วยงาน Tatler Best 2024 จัดโดย Tatler Asia สื่อลักซ์ซูรี่ แฟชั่น ไลฟ์สไตล์ชั้นนำของภูมิภาคเอเชีย เพื่อร่วมเฉลิมฉลองและยกย่องความเป็นเลิศด้านการบริการและแวดวงอาหารของเอเชีย ซึ่งประกอบด้วยโรงแรม 100 แห่ง ร้านอาหาร 100 แห่ง และ บาร์ 100 แห่ง รวมทั้ง Best in Class Awards เป็นรางวัลที่มอบให้กับโรงแรม ร้านอาหารและบาร์ที่ดีที่สุดในเอเชีย ทั้งหมด 27 รางวัล