ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ร่วมทุน อีเควทอเรียล กรุ๊ป เนรมิต "อีคิว ภูเก็ต" ที่พักหรูระดับไฮเอนด์แห่งใหม่กลางเกาะภูเก็ต

บริษัทชั้นนำด้านการบริหารโรงแรม รีสอร์ต เซอร์วิสอพาร์ตเมนต์ และที่พักอาศัยระดับหรู รวมถึงธุรกิจฮอสพิทาลิตี้อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ภาคภูมิใจที่จะประกาศถึงการจับมือร่วมธุรกิจครั้งสำคัญกับ อีเควทอเรียล กรุ๊ป (Equatorial Group) จากประเทศมาเลเซีย เพื่อร่วมพัฒนาโครงการที่พักสุดหรูแห่งใหม่ในภูเก็ต โดยคาดว่าจะเปิดให้บริการได้ในปี 2571 โครงการนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการขยายธุรกิจของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป อีกทั้งยังเสริมความแข็งแกร่งให้กับแบรนด์ชั้นนำอย่าง อมารี (Amari) โอโซ่ (OZO) ชามา (Shama) และโอเรียนเต็ล เรสซิเดนซ์ (Oriental Residence) การร่วมทุนครั้งนี้นับเป็นการพัฒนาครั้งสำคัญของทั้งสองบริษัท โดยได้รวมเอาแบรนด์อีคิว (EQ) ของอีเควทอเรียล ซึ่งมีรางวัลการันตีมากมายเข้ากับพอร์โฟลิโอที่หลากหลายของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป (ONYX Hospitality Group) เข้าไว้ด้วยกันโดยพิธีลงนามสัญญาร่วมลงทุนนี้ได้จัดอย่างเป็นทางการขึ้นเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2567 ที่ผ่านมา นับเป็นการแสดงออกถึงวิสัยทัศน์และการเป็นผู้ร่วมธุรกิจที่แข็งแกร่งระหว่างออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และอีเควทอเรียล กรุ๊ป โดยโครงการ “อีคิว ภูเก็ต" (EQ Phuket) มีมูลค่าการลงทุนรวมที่ 2,500 ล้านบาท ตั้งอยู่ ณ หาดกะตะ จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเป็นทำเลที่โดดเด่นและสวยงามอันดับต้นๆ ของภูเก็ต อีกทั้งพื้นที่นี้ยังสามารถมองเห็นทิวทัศน์ยอดเขาที่สวยงามและอยู่ติดชายหาดกะตะอันเลื่องชื่อ นับเป็นจุดหมายปลายทางที่ดึงดูดใจนักเดินทางให้มาสัมผัส นอกจากนี้ยังอยู่ใกล้กับแหล่งรวมร้านอาหารและเครื่องดื่มอีกด้วยอีเควทอเรียล กรุ๊ป ได้สร้างมาตรฐานใหม่ให้กับอุตสาหกรรมบริการในประเทศมาเลเซียด้วยการเปิด "อีคิว กัวลาลัมเปอร์” โรงแรมขนาดใหญ่ที่ได้รับการออกแบบอย่างมีสไตล์และให้การบริการที่ยอดเยี่ยม ประกอบกับชื่อเสียงเรื่องอาหารและเครื่องดื่มอยู่ในระดับแถวหน้าของกัวลาลัมเปอร์ จนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ (ล่าสุด โดยนิตยสาร Travel + Leisure Asia จัดให้เป็นโรงแรมอันดับ 1 ของกรุงกัวลาลัมเปอร์ ติดต่อกันเป็นปีที่ 3) เห็นได้ชัดเจนว่า อีเควทอเรียล กรุ๊ป มีความแน่วแน่ในด้านคุณภาพและความหรูหราที่ตอบโจทย์นักเดินทาง ความร่วมมือครั้งนี้จึงนับเป็นการประสานจุดแข็งที่เชื่อได้ว่าจะสามารถสร้างสรรค์โรงแรมที่โดดเด่นในภูเก็ตได้อย่างแน่นอนด้วยความมุ่งมั่นในการสร้างความเป็นเลิศและใส่ใจทุกรายละเอียด ทำให้ อีเควทอเรียล กรุ๊ป เป็นพันธมิตรที่สมบูรณ์แบบสำหรับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการรังสรรค์โครงการอันน่าตื่นตาตื่นใจที่ภูเก็ตแห่งนี้ โดยการผสมผสานจุดแข็งของทั้งสองแบรนด์เพื่อสร้างประสบการณ์ที่ไม่เหมือนใครนายยุทธชัย จรณะจิตต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กล่าวว่า "การร่วมทุนกับ อีเควทอเรียล กรุ๊ป ถือเป็นก้าวสำคัญในกลยุทธ์สร้างการเติบโตของเรา เป็นการตอกย้ำความมุ่งมั่นของออนิกซฯ ที่ต้องการส่งต่อประสบการณ์การบริการระดับโลก ซึ่งการผสานแนวทางที่เป็นเอกลักษณ์ของออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป เข้ากับความเชี่ยวชาญของ อีเควทอเรียล กรุ๊ป ทำให้เราเชื่อมั่นว่าโครงการนี้จะเป็นมาตรฐานใหม่ของธุรกิจโรงแรมและการบริการระดับหรู โครงการนี้มีครบทุกสิ่งทั้งทำเลที่ไม่เป็นรองใคร ห้องพักกว้างขวาง และสิ่งอำนวยความสะดวกชั้นเยี่ยม เชื่อได้เลยว่าจะกลายเป็นจุดหมายที่ทุกคนต้องมาเยือน สิ่งที่เรากำลังสร้างไม่ใช่แค่เพียงโรงแรมที่สวยงามโดดเด่น แต่ถือเป็นการเสริมความมั่นคงให้กับธุรกิจของเราในภูมิภาคนี้ และยกระดับการท่องเที่ยวของภูเก็ตไปในตัว"ด้าน มร.โดนัลด์ ลิม (Donald Lim) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร อีเควทอเรียล กรุ๊ป กล่าวว่า "อีเควทอเรียล กรุ๊ป อยู่แถวหน้าของอุตสาหกรรมบริการประเทศมาเลเซียมากว่า 50 ปี เราดำเนินธุรกิจโดยมีพันธกิจมุ่งสร้างสรรค์ประสบการณ์สุดพิเศษและยั่งยืนด้วยเสน่ห์แบบเอเชีย และการร่วมธุรกิจกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ก็สอดรับกับแนวคิดของเราอย่างลงตัว" มร.โดนัลด์ ย้ำอีกว่า "การเปิดตัวแบรนด์ อีคิว ในระดับสูงสุด เป็นการช่วยยกระดับอุตสาหกรรมการโรงแรมของมาเลเซียให้สูงขึ้นไปอีกขั้น โครงการที่น่าตื่นตาครั้งนี้นับเป็นจุดเริ่มต้นการขยายแบรนด์ อีคิว และเรายินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป”อีคิว ภูเก็ต (EQ Phuket) จะเปิดให้บริการห้องพักที่กว้างขวาง 180 ยูนิต โดยมุ่งรองรับทั้งตลาดในพื้นที่ กลุ่มนักท่องเที่ยวที่เดินทางจากระยะไกล (long-haul) และระยะใกล้ (short-haul) ที่พักแห่งนี้ได้รับการออกแบบโดยสถาปนิกชั้นนำของภูมิภาค สะท้อนบรรยากาศที่ลงตัวระหว่างความสงบบนยอดเขากับความหรูหราริมชายหาด พร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสุดหรู ไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารและบาร์ที่กว้างขวาง รวมถึงสิ่งอำนวยความสะดวกสุดพิเศษที่ตั้งอยู่บนพื้นที่ชายหาดโดยตรงความยั่งยืนจะเป็นแนวทางหลักในการออกแบบและก่อสร้าง อีคิว ภูเก็ต โดยอาคารจะถูกรวมเข้ากับทิวทัศน์ธรรมชาติอย่างกลมกลืนและไม่ทำการตัดต้นไม้ขนาดใหญ่ นอกจากนี้ยังมีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พื้นที่สีเขียวสำคัญ โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ของโครงการจะถูกจัดสรรให้เป็นพื้นที่สีเขียวการร่วมทุนครั้งนี้สะท้อนความมุ่งมั่นของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ในการสร้างการเติบโต ความเป็นเลิศ และการส่งมอบประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการของแต่ละบุคคล ด้วยแนวคิด 'Tailored Approach to Hospitality' ออนิกซ์ฯ ตั้งเป้าหมายจะเป็นบริษัทบริหารโรงแรมและรีสอร์ตขนาดกลางที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (The medium-sized hospitality management company in Southeast Asia) วิสัยทัศน์นี้จะถูกใช้เป็นตัวขับเคลื่อนการดำเนินงานของทุกฝ่าย เพื่อสร้างความมั่นใจว่าแขกผู้เข้าพักทุกท่านจะได้รับประสบการณ์ระดับโลกที่เป็นเอกลักษณ์ นอกจากโครงการที่ภูเก็ตแล้ว ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป ยังคงสานต่อพันธกิจในการสร้างประสบการณ์สร้างสรรค์และน่าประทับใจ ไปพร้อมกับเดินหน้าขยายฐานธุรกิจในตลาดที่สำคัญๆ ด้วยความร่วมมือระหว่าง ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และ อีเควทอเรียล กรุ๊ป ย้ำให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของพันธมิตรทางธุรกิจ ซึ่งมีเป้าหมายและความมุ่งมั่นในด้านคุณภาพร่วมกัน การร่วมธุรกิจครั้งนี้พุ่งเป้าไปที่การเติบโตในอนาคตของทั้งสองบริษัท ด้วยการสร้างที่พักที่โดดเด่นในจุดหมายปลายทางยอดนิยมของประเทศไทย เมื่อความเป็นเลิศทางสถาปัตยกรรมผสานกับความงดงามตามธรรมชาติและสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน เชื่อได้เลยว่า โครงการนี้จะเป็นโครงการระดับใหญ่ของ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป และเป็นไฮไลต์แห่งใหม่ของการท่องเที่ยวภูเก็ตสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ออนิกซ์ ฮอสพิทาลิตี้ กรุ๊ป กรุณาเข้าไปที่ https://www.onyx-hospitality.com