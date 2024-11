ไอคอนสยาม และ ไอซีเอส ร่วมกับพันธมิตร จัดงาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” ยกขบวนของขวัญมาให้เลือกสรรนับล้านชิ้น ตั้งแต่ 28 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568

แลนด์มาร์กระดับโลกริมแม่น้ำเจ้าพระยา และไลฟ์สไตล์ คอมเพล็กซ์ ร่วมกับพันธมิตร จัดงานฉลองความสุขส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยการให้ เปิดพื้นที่เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอส เป็นดินแดนแห่งของขวัญ ให้ทุกคนได้ร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ของการให้ พบกับตลาดของขวัญที่ยกขบวนมาให้เลือกส่งความสุขนับล้านชิ้น ตื่นตากับต้นคริสต์มาส Upcycle ที่ได้มาจากข้าวของที่เคยเป็นความทรงจำอันมีค่าของคนทั่วประเทศ พร้อมเพลิดเพลินกับช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองด้วยกิจกรรมความบันเทิงหลากหลายที่จะมอบความอิ่มเอมใจให้กับทุกคน ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568งาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” จัดขึ้นภายใต้คอนเซ็ปต์ “ดินแดนแห่งของขวัญ มหัศจรรย์ของการให้” เพื่อสานต่อแนวคิดการส่งต่อความสุขผ่านการแบ่งปันและร่วมเฉลิมฉลองในช่วงเทศกาลแห่งการให้ซึ่งเป็นความสุขร่วมกันของผู้คนทั่วโลก ไฮไลต์ของงานคือการสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาส Upcycle จากของใช้ที่ยังอยู่ในสภาพดีที่ได้รับบริจาคมาจากทั่วประเทศไทย ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Gifts to Give” ซึ่งออกแบบและสร้างสรรค์โดยศิลปิน Social Activist Artist ชั้นแนวหน้า วิชชุลดา ปัณฑรานุวงศ์ เจ้าของแบรนด์ “WISHULADA” ซึ่งหลังจากนั้นจะนำของทุกชิ้นส่งต่อให้น้อง ๆ เยาวชนที่ขาดแคลนในโรงเรียนที่อยู่ในชุมชนโดยรอบไอคอนสยาม เพื่อแบ่งปันความสุขในช่วงเทศกาลคริสต์มาสและปีใหม่ อีกทั้งยังมี Gift Market ตลาดของขวัญที่รวมสินค้าของขวัญของฝากเอาไว้ครบครัน ตั้งแต่งานแฮนด์เมดแสนเก๋ไปจนถึงของแต่งบ้านสุดชิค ตอบโจทย์ทุกความต้องการ พร้อมบริการห่อของขวัญ ให้ลูกค้าไอคอนสยามได้เสือกสรรไปเป็นของแทนใจมอบแก่คนพิเศษโดยพิธีเปิดงานจะจัดขึ้นในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2567 พร้อมด้วยการแสดงขบวนพาเหรด และบัลเลต์ชุดพิเศษ “รอยยิ้ม จินตนาการ ความสุขที่ไม่สิ้นสุด” ที่สร้างความคึกคักในกับบรรยากาศภายในงาน โดยมีคณะผู้บริหารไอคอนสยาม พันธมิตร และนักแสดงหนุ่ม อัพ-ภูมิพัฒน์ เอี่ยมสำอาง ร่วมกันเปิดไฟต้นคริสต์มาส Upcycle ในคอนเซ็ปต์ “Gifts to Give ... ดินแดนแห่งของขวัญ มหัศจรรย์ของการให้” ท่ามกลางหิมะจำลองที่โปรยปราย ณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม ก่อนจะจัดกิจกรรม Christmas of Giving มอบของขวัญ ของเล่น แก่โรงเรียนในพื้นที่โดยรอบไอคอนสยาม ในวันที่ 24 ธันวาคม 2567นอกจากนี้ เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเฉลิมฉลองเพื่อส่งความสุขให้ทุกคนอย่างต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการจัดงานในวันที่ 20 – 28 ธันวาคม 2567 ไอคอนสยามและไอซีเอสยังมอบความสุขผ่านมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังมากมาย อาทิ ซี พฤกษ์ - นุนิว ชวรินทร์, ไอซ์ ศรัณยู, มีน พีรวิชญ์ - เอส ศุภ - วิลเลียม วง Lykn, หางนกยูง, PJ Martin, PiXXiE, Three Man Down, New Country และพลาดไม่ได้กับโค้งสุดท้ายแห่งการส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ วันที่ 29-31 ธันวาคม 2567 และ 1 มกราคม 2568 พบกับการแสดง Juggling มายากล และการแสดงวงดนตรี ที่จะสร้างสีสัน และมอบความสุขให้กับทุกคนในช่วงเทศกาลแห่งความสุขนี้ ทั้งบริเวณ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอสมาร่วมดื่มด่ำกับช่วงเวลาแห่งความสุขและการให้ในงาน “ICONSIAM MIRACLE OF GIFTS 2024” ได้ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน 2567 - 5 มกราคม 2568 ที่ เจริญนคร ฮอลล์ ชั้น M ไอคอนสยาม และ Event Space ชั้น M ไอซีเอส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 1338 หรือ www.iconsiam.com และ Facebook: ICONSIAM, ICS