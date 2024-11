“ผี ไฮแจ็ค” พบหมออีกครั้งในรอบ 5 ปี ทำ MRI บำบัดน้ำเหลือง สัญญาต้องหายและกลับมา!

กรณีหรืออดีตบอยแบนด์ชื่อดัง ป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพอง หายไปจากวงการนานหลายปีเพื่อรักษาตัว ต่อมาคนในวงการรวมตัวกันจัดคอนเสิร์ตหาเงินช่วยเหลือในการรักษาล่าสุด ผี ไฮแจ็ค ได้ออกมาอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กว่าเริ่มทำ MRI ตรวจร่างกาย บำบัดน้ำเหลือง เป็นการพบหมอในรอบ 5 ปี สัญญาจะต้องหายและกลับมา“📢🎤👻รายงานโครงการ”เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน“❤️👻🎤📢👻🙏🏻ขอบคุณพี่แหม่มและพี่ทัช (หัวเรือใหญ่โครงการนี้) และพี่สาวคนดี “พี่หน่อย” ที่ให้เกียรติผมและไปเป็นกำลังใจให้ผม❤️และได้ไปพบคุณหมอ ศ.ดร.นพ วิชัย เอกทักษิณ อีกครั้ง ในรอบ 5 ปี🥹 เพื่อประเมินอาการผมและวางแผนการรักษา หลายคนคงได้ดูใน ไลฟ์สดไปแล้ว😅 ใครยังไม่ได้ดูไปดูนะครับ(ก่อนพรุ่งนี้จะมีคลิปใหม่มา)👻🙏🏻ผมไปทำการสแกน MRI มาแล้ว😅ไม่รู้เลยว่า 5 ปีที่ผ่านมา ร่างกายผมไม่เคยหาหมอเลย นอนสิงเก้าอี้มานานจะเป็นอย่างไรบ้าง😅😂 ตับ ไตไส้พุงยังคงอยู่ไหม 5555 ส่วนจะมีใครไปให้กำลังใจผมนั้นพรุ่งนี้คอยติดตามน้า🥰📢🎤👻 Project ”I’ll be back”👻“Mission 1 Begin”(เอาชนะ“เทอ”ให้ได้)🙏🏻👻วันพุธนี้ 27/11/67 ผมจะไปฟังผล การอ่าน ร่างกายผ่านการทำ MRI and CT scan ร่างกายผมถ้าไม่มีปัญหาอะไรมาก(🙏🏻สาธุ😅)หวังว่านะ😅👻ก็จะเริ่มทำการรักษาต่อไป🙏🏻👻ผมจะทำการไลฟ์สดประมาณเที่ยงหรือบ่ายโมงนะครับและจะไลฟ์เป็นช่วงๆ ที่สำคัญให้คอยดูและติดตามกันนะครับว่าผลจะเป็นยังไง มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับ👻🤍❤️😅🙏🏻📢🎤👻 ”ขออ้อนหน่อยน้าาา“ ผมแต่งเนื้อร้องท่อนนี้สั้นๆ(Hook)เพื่อขอกำลังใจ❤️จากเพื่อนพี่น้องทุกๆคน ไว้มีโอกาสจะร้องให้ฟังน้าาา…ตามคำสัญญาที่เคยให้ไว้บนเวทีงาน”เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน“ “ผมสัญญาว่าผมจะหาย แล้วผมจะกลับมา” ชื่อเพลงกับชื่อโปรเจคเดียวกันคือ“ I’ll be back “จำเนื้อร้องกันไว้นะครับ😂🎼📢🎤👻 … มาเบิ่งข้อยเด้อ……(Cho.)เย้…เย้… มาเบิ่งข่อยแน…… (Cho.) เย้…เย้…ท่าเบิ่งข่อยเด้อ…… (Cho.)เย้…เย้… i’m never give up … (Cho.)that’s good… i’ll be back… (พร้อมกัน) that’s right👍🏻💪🏻✌🏻🎼🎤👻📢Let’s Fight!👉🏻👊🏻👨🏻🦽‍➡️👨🏻🦯‍➡️🚶🏻♂️➡️🏃🏻♂️➡️🕺🏻📢😅😂😂😂 เขียนผิดเขียนถูกอย่าว่ากันเด้อ นักเต้นบ่แม่นนักแต่งเพลงเด้อล่ะ มีท่าเต้นประกอบนำเด้อละ…🤪5555 จะเป็นการรักษาที่ไม่เครียดแล้วจะร้อง จะเต้นให้เบิ้ง ให้ฟัง เด้อล่ะ 😅ไม่เน้น ไพเราะ 5555 😅😂👻✌🏻📢👻🎤แล้วจะอัปเดตมาให้ทุกคนทราบอย่างต่อเนื่องทุกๆ วันนะครับ🙏🏻😅📢👻🎤ผีขอบคุณสำหรับกำลังใจที่มอบให้ผมทุกๆ คนมากนะครับ🥰🎤👻🤍🤍🤍ขอบคุณทุกๆคนจากใจครับ🤍🤍🤍 #เพื่อนไม่ทิ้งเพื่อน👻 “i’ll be back “👍🏻💪🏻✌🏻✌🏻✌🏻👻🤍👻🥰 #ผีไฮแจ็ค🥰👻🤍”