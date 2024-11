“GLASS ANIMALS” ปักหมุดมาไทยกับ “TOUR OF EARTH” เวิลด์ทัวร์ใหม่รับอัลบั้ม “I Love You So F***ing Much” เจอกันปีหน้า 4 มี.ค. สามย่านมิตรทาวน์ ฮอลล์

“Glass Animals” ศิลปินคุณภาพจากเกาะอังกฤษเจ้าของเพลงฮิต“Heat Waves” (ฮีท เวฟส์) กลับมาพร้อมสตูดิโออัลบั้มชุดที่ 4 “I Love You So F***ing Much” (ไอ เลิฟ ยู โซ ฟ*กิ้ง มัช) อัลบั้มที่จะพาผู้ฟังทุกคนออกเดินทางสำรวจห้วงอวกาศแห่งความรัก ผ่านผลงานเพลงจากอัลบั้มชุดใหม่ พร้อมโฟกัสแทร็ก “Show Pony” (โชว์ โพนี่)โดยอัลบั้มนี้ที่จุดเริ่มต้นจากการใช้ชีวิตช่วงล็อคดาวน์ของ “Dave Bayley” (เดฟ เบย์ลีย์) ฟรอนต์แมนของวงที่พบกับวิกฤตการมีชีวิตอยู่ (Existential Crisis) อันเป็นผลพวงมาจากการประสบความสำเร็จไปทั่วโลก และความคาดหวังจากผู้อื่น ที่ทำให้เขารู้สึกสับสนว่าตัวเองคือใคร และกำลังดำเนินชีวิตไปเพื่ออะไร“I Love You So F**king Much” พูดถึงความกว้างใหญ่ของจักรวาลที่ทำให้รู้สึกเหมือนเป็นมวลสารกะจิดริดในโลกใบนี้ หากแต่มีอนุภาพความรักเพียงเล็กน้อย ก็สามารถยึดโยงผู้คนให้ผูกพันและกลายเป็นสิ่งมีชีวิตที่ยิ่งใหญ่สำหรับคนคนหนึ่งได้เช่นกัน ไปสัมผัสความหลากหลายของความรักที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตของทุกคนไปตลอดกาลผ่าน 10 แทร็กที่ “Glass Animals” ตั้งใจรังสรรค์ด้วยรักและกาลอวกาศมาฟังเพลงจากอัลบั้มใหม่ “I Love You So F**king Much” พร้อมเอ็นจอยปล่อยใจไปกับเหล่าเพลงฮิตที่ “Glass Animals” ขนมาเล่นให้ฟังกันได้ใน “Human Musical Group Sensations GLASS ANIMALS: TOUR OF EARTH” จำหน่ายบัตรแล้วราคาเริ่มต้น 1,700 บาท รับฟังอัลบั้ม “I Love You So F***ing Much” ก่อนไปเจอกันสด ๆ ได้ที่นี่ :https://GlassAnimalsTH.lnk.to/ILYSFMPR