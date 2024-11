“SEVENTEEN” ชวนกะรัตไทย ฉลองวาเลนไทน์ย้อนหลังไปด้วยกันใน ”SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN BANGKOK“ สเตเดี้ยมทัวร์ครั้งใหม่ จัดไปราชมังฯ15 กุมภาพันธ์ 2568

”SEVENTEEN“ คัมแบ็กมาพร้อมกับผลงานชุดใหม่ SPILL THE FEELS (สปิล เดอะ ฟีลส์) มินิอัลบั้ม 6 เพลงที่เต็มไปด้วยกลิ่นอายความป๊อป สอดแทรกด้วยซาวด์ฮิปฮอปสไตล์ไมอามี่ เบส มาพร้อมคอนเซปต์สุดเท่จากการเล่นคำสลับอักษร SPILL THE FEELS จาก I FELT HELPLESS สะท้อนถึงการเปลี่ยนผ่านจากความรู้สึกโดดเดี่ยวไร้การช่วยเหลือ มาเป็นรุ่งอรุณแห่งวันใหม่ที่เกิดขึ้นได้จากการสำรวจความรู้สึกที่แท้จริงของเราSEVENTEEN ต้องการให้บทเพลงของเขาช่วยปลอบประโลมจิตใจที่ห่อเหี่ยวและสิ้นหวัง และเป็นเพื่อนที่ช่วยให้คนฟังทุกคนได้ ‘ระบาย’ สิ่งที่อยู่ในใจ ผ่านความเชื่อมั่นและวางใจในกันและกันแบบที่แต่ละเพลงช่วยกันสื่อออกมา เปิดตัวด้วยซิงเกิ้ล‘LOVE, MONEY, FAME (feat. DJ Khaled)’(เลิฟ, มันนี่, เฟม - ฟีทเจอริง ดีเจ คาเล็ด) ที่นอกจากจะมาพร้อมท่าเต้น และเมโลดี้ติดหูแล้ว มิวสิควิดีโอเพลงนี้ยังมีความพิเศษตรงที่ใช้สถานที่ถ่ายทำที่ไทย ทำเอากะรัตไทยเป็นปลื้มสุด ๆ นอกจากซิงเกิ้ลเปิดตัวแล้ว โฟกัสแทร็กอย่าง EYES ON YOU (อายส์ ออน ยู) ก็เป็นที่พูดถึงในโลกโซเชียล ด้วยจังหวะอัปบีท ผสานกับท่อนร้องติดหู ทำให้อัลบั้ม SPILL THE FEELS เป็นอีกหนึ่งอัลบั้มที่ติดอันดับอัลบั้มยอดนิยมทั้งเกาหลีใต้และระดับโลกอย่าง Melon, Billboard และ Official Chartsในช่วงปีที่ผ่านมา ถือเป็นปีที่ประสบความสำเร็จของบอยแบนด์ 10 ปีกลุ่มนี้เป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการเป็นศิลปินเคป๊อปกลุ่มแรกที่ได้ขึ้นแสดงบนPyramid Stage ในงาน Glastonbury หนึ่งในเทศกาลเพลงเก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของโลก การขึ้นแท่นเป็นเบอร์หนึ่งของโลกในฐานะศิลปินที่กวาดยอดขายสูงสุดทั่วโลก จากอัลบั้ม FML และยังได้จัดคอนเสิร์ตใหญ่ที่โกยางต่อหน้าผู้ชมกว่า58,000 คนอีกด้วยSEVENTEEN ได้คิกออฟเวิลด์ทัวร์ RIGHT HERE ที่สหรัฐอเมริกาเรียบร้อยเมื่อเดือนตุลาคมที่ผ่านมา จัดเต็มเซ็ตลิสต์ตั้งแต่อัลบั้มแรกจนถึงปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็น ‘Super’ (ซุนโอกง), ‘God of Music’ (ก็อด ออฟ มิวสิค) และ ‘Adore You’(อากินดา) พร้อมทั้งโชว์ที่เป็นไฮไลท์อย่างเพลง‘Fear’ ที่เล่าถึงจุดเปลี่ยนผ่านกว่าจะมาเป็นพวกเขาในทุกวันนี้จนกลายเป็นเพลง ‘Fearless’ ด้วยการเล่าเรื่องอันชาญฉลาด เพลงที่กลั่นกรองมาจากการโปรดิวซ์ของพวกเขา รวมไปถึงเพอร์ฟอมานซ์คอนเซปต์อันทรงพลัง ทำให้ ‘SEVENTEEN’ กลายเป็นหนึ่งในศิลปินที่แฟนเพลงหลาย ๆ คนต้องไปดูพวกเขาแสดงสักครั้งในชีวิตกะรัตไทยเตรียมตัวให้พร้อม! วอร์มคอให้ดี การันตีอาจูไนซ์นันสต็อปไปกับ ‘SEVENTEEN’ ใน‘SEVENTEEN [RIGHT HERE] WORLD TOUR IN BANGKOK’ 15 กุมภาพันธ์ 2568 ที่ราชมังคลากีฬาสถาน บัตรราคาเริ่มต้น 2,800 บาท ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางโซเชียลมีเดียของ Live Nation Tero#세븐틴 #SEVENTEEN#SVT_RIGHT_HERE_WORLDTOUR #SVT_RIGHT_HERE_IN_BANGKOK #LiveNationTero