ปิดฉากคดี "โจนาธาน เมเจอร์ส" ทำร้ายแฟนสาว

คดีความระหว่าง โจนาธาน เมเจอร์ส และ เกรซ แจบบารี ซึ่งเคยเป็นข่าวใหญ่ในวงการฮอลลีวูด ได้รับการสรุปเมื่อไม่นานมานี้ หลังฝ่ายแจบบารีตัดสินใจขอถอนฟ้องด้วยตัวเอง โดยทนายความของเธอระบุว่า "คดีได้รับการแก้ไขแล้ว" แต่ไม่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อตกลงระหว่างทั้งสองฝ่ายทั้งคู่พบกันในปี 2021 ในการถ่ายทำภาพยนตร์ “Ant-Man and the Wasp: Quantumania” โดย โจนาธาน เมเจอร์ส รับบทเป็นตัวร้ายของเรื่อง ส่วน และ เกรซ แจบบารี ทำหน้าที่เป็นโค้ชการเคลื่อนไหวแจบบารีได้ยื่นฟ้องในเดือนมีนาคม โดยกล่าวหาว่าเมเจอร์สทำร้ายร่างกายและจิตใจระหว่างที่ทั้งคู่ทะเลาะกัน เหตุการณ์ที่ถูกกล่าวอ้างเกิดขึ้นในรถยนต์ ซึ่งเธอระบุว่าเมเจอร์สทำร้ายเธอโดยการตบหัว ข้อแขน และบีบปลายนิ้วจนถึงขั้นกระดูกหัก ในทางกลับกัน เมเจอร์สปฏิเสธข้อกล่าวหา โดยยืนยันว่าแจบบารีเป็นฝ่ายระเบิดอารมณ์ใส่เขาก่อน และพยายามแย่งโทรศัพท์มือถือแม้จะไม่มีคำตัดสินให้จำคุก แต่เมเจอร์สถูกศาลสั่งให้เข้าร่วมโปรแกรมบำบัดการควบคุมอารมณ์ ซึ่งถือเป็นบทลงโทษเชิงป้องกันสำหรับกรณีดังกล่าวถึงแม้จะผ่านช่วงวิกฤต แต่ชื่อเสียงของเมเจอร์สยังคงไม่ได้กลับมาง่าย แต่อย่างน้อยผลงานภาพยนตร์เรื่อง Magazine Dreams ของเขาได้รับการฉายในโรงภาพยนตร์เมื่อเดือนที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีพอสมควรแม้เมเจอร์สจะเริ่มกลับมามีผลงาน แต่อนาคตของเขายังคงเป็นที่กังขาในวงการฮอลลีวูด ซึ่งขึ้นชื่อว่าไม่ค่อยให้อภัยในกรณีที่มีข่าวฉาวหรือข้อกล่าวหาด้านความรุนแรง ไม่ว่าจะได้รับการเคลียร์ข้อกล่าวหาแล้วหรือไม่ เช่นเดียวกับกรณีของ ไบรอัน ซิงเกอร์ และ เควิน สเปซีย์ ซึ่งแม้จะชนะคดีหรือได้รับการถอนฟ้อง แต่ชื่อเสียงที่เสื่อมเสียก็ยังทำให้พวกเขาไม่สามารถกลับมามีบทบาทในวงการได้มีข้อถกเถียงว่าบริษัทใหญ่ ๆ อย่าง Disney จะรับมือกับประเด็นนี้อย่างไร เนื่องจากพวกเขามักไม่รอผลตัดสินสุดท้าย หากมีข่าวเกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหา บริษัทก็เลือกที่จะเลี่ยงการสนับสนุนบุคคลนั้นทันทีแม้คดีของโจนาธาน เมเจอร์สจะจบลงในแง่ของกฎหมาย แต่ผลกระทบด้านภาพลักษณ์ยังคงอยู่ และในวงการฮอลลีวูดที่ชื่อเสียงมีความสำคัญสูงสุด การกลับมาในฐานะนักแสดงระดับแนวหน้าอาจยังต้องใช้เวลาและความพยายามอีกมากในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โจนาธาน เมเจอร์ส ถือเป็นหนึ่งในนักแสดงที่มีอนาคตสดใสที่สุดในฮอลลีวูด โดยเฉพาะกับบทบาท Kang the Conqueror วายร้ายหลักแห่งจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวล (MCU) ที่ได้รับการวางตัวให้เป็นแกนกลางของเฟสใหม่ของจักรวาลนี้อย่างไรก็ตาม หลังจากกรณีข้อกล่าวหาด้านความรุนแรงในชีวิตส่วนตัวของเมเจอร์ส เขาถูกถอดออกจากบท Kang อย่างเป็นทางการ ในขณะที่อนาคตของตัวละครนี้ยังไม่มีการเปิดเผยว่าจะดำเนินเรื่องต่อไปอย่างไรในจักรวาลภาพยนตร์มาร์เวลแต่สิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นคือข่าวที่สร้างความฮือฮาในวงการบันเทิง เมื่อมีการยืนยันว่า โรเบิร์ต ดาวนีย์ จูเนียร์ นักแสดงระดับตำนานผู้เคยรับบท ไอรอนแมน จะกลับมาสู่ MCU อีกครั้ง โดยคราวนี้มารับบทเป็น ดร. ดูม วายร้ายอันโด่งดังจาก Fantastic Four และคาดว่าจะกลายเป็นตัวร้ายสำคัญในเส้นเรื่องใหม่เมเจอร์ส ซึ่งเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในนักแสดงที่น่าจับตามองที่สุด ต้องเผชิญความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในเส้นทางอาชีพ ตอนนี้เขาอาจต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อกอบกู้ชื่อเสียงและสร้างผลงานที่แตกต่างจากเดิมแม้ว่าผลงานในวงการจะเผชิญวิกฤต แต่ในชีวิตส่วนตัว เมเจอร์สพบข่าวดีเมื่อประกาศหมั้นกับนักแสดงสาว เมแกน กู๊ด ซึ่งเป็นกำลังใจสำคัญในช่วงเวลาที่ยากลำบาก ทั้งคู่เริ่มคบหากันหลังเกิดเรื่องราวคดีความ และพัฒนาความสัมพันธ์จนถึงขั้นวางแผนอนาคตชีวิตคู่