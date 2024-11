บันเทิงรอบโลก "ฮิวจ์ แกรนท์" เกลียด (พระเอก) Notting Hill

"ฮิวจ์ แกรนท์" เปิดเผยว่าเขาไม่ชอบตัวละคร "วิลเลียม แธคเกอร์" ในภาพยนตร์ Notting Hill ปี 1999 เพราะมองว่าเป็นคน "ขี้ขลาด" และ "น่ารังเกียจ" โดยเฉพาะฉากที่ "จูเลีย โรเบิร์ตส์" (แอนนา สก็อตต์) ถูกปล่อยให้เผชิญหน้านักข่าวที่มาเคาะประตูบ้าน ซึ่งแกรนท์มองว่าเป็นการกระทำที่ขาดความกล้าหาญ แม้จะมีบทบาทในภาพยนตร์โรแมนติกที่ได้รับความนิยมหลายเรื่อง เช่น Four Weddings and a Funeral, Love Actually และ Bridget Jones แต่แกรนท์กลับไม่มีความทรงจำที่ดีต่อหนังเหล่านี้ โดยเคยกล่าวในปี 2014 ว่าเกลียดเกือบทุกเรื่องที่เขาแสดง ยกเว้น The Rewrite ที่เขารู้สึกโอเคบ้าง พร้อมเสริมว่าไม่ได้เกลียดตัวหนัง แต่เกลียดการดูตัวเองบนจอภาพยนตร์"ลีโอนาร์โด ดิคาปริโอ" เพิ่งฉลองวันเกิดครบรอบ 50 ปีของเขา ถึงแม้ว่าความชอบในนางแบบสาวสวยยังคงไม่เปลี่ยนแปลง แต่มีรายงานว่าเขาจะไม่แต่งงานและจะไม่ยอมให้ตัวเองตกหลุมรัก เขามีแฟนมาแล้วอย่างน้อย 57 คน และมักถูกเยาะเย้ยจากสาธารณชนว่า "เลิกกับแฟนเมื่อเธออายุเกิน 25 ปี" ซึ่งถือเป็น "ความดื้อรั้น" ของเขา แต่ล่าสุดมีข่าวลือในโลกออนไลน์ว่าเขากำลังแอบคบกับแฟนสาววัย 26 ปี "วิคตอเรีย แกร์ริตี" ซึ่งมีข่าวว่าเธอสวมแหวนหมั้นทำให้ทุกคนตกใจ ส่วนสื่อจากต่างประเทศรายงานว่า "ลีโอนาร์โด" พบรักแท้แล้ว เมื่อเขาจัดปาร์ตี้วันเกิดเมื่อไม่นานมานี้ และได้คบหากับนางแบบสาวชาวอิตาเลียนวัย 26 ปี "วิทตอเรีย เชเร็ตติ" ซึ่งปีหนึ่งผ่านไป "ลีโอนาร์โด" ก็ยังไม่แต่งงานและรักเธอมาก ไม่ได้เลิกกับเธอหลังจากที่เธออายุ 25 ปีเหมือนที่เคยทำมาก่อนปล่อยตัวอย่างออกมาให้ชมกันแล้ว ก่อนจะได้ดูกันอย่างเต็มที่ในช่วงปลายเดือนธันวาคมนี้ สำหรับซีรีส์สุดฮิต Squid Game ที่จะเล่าเรื่องเมื่อ "กีฮุน" กลับมาเกาหลีอีกครั้งหลังจากสามปีที่ชนะ "เกมปลาหมึก" โดยสละชีวิตใหม่ในอเมริกา เพื่อค้นหาจุดมุ่งหมายของตัวเองและเข้าร่วมเกมเดิมพันอีกครั้ง ซีซั่นนี้กำกับ เขียนบท และโปรดิวซ์โดย "ฮวังดงฮยอก" ที่เคยสร้างประวัติศาสตร์คว้ารางวัล Primetime Emmy Awards ครั้งที่ 74 ขณะที่นักแสดงชุดเดิมอย่าง "อีจองแจ", "อีบยองฮอน", "จองโฮยอน", "วีฮาจุน" และ "กงยู" กลับมาร่วมงาน พร้อมผู้เล่นใหม่ เช่น "อิมซีวาน", "คังฮานึล", "โจยูี" และอีกหลายคน นอกจากนี้ยังมีข่าวว่า "เดวิด ฟินเชอร์" ผกก. ดัง กำลังเตรียมดัดแปลงฉบับภาษาอังกฤษอีกด้วย!รอคอย "Gladiator 2" ของ "ริดลีย์ สก็อตต์" กันมามากว่าสองทศวรรษ แต่การสร้างภาคต่อที่คู่ควรกับความยิ่งใหญ่ของภาคแรกกลับเต็มไปด้วยความท้าทายมากมาย โดยเฉพาะความพยายามในการนำ "รัสเซล โครว์" ผู้ได้รับรางวัลออสการ์จากบท "แม็กซิมัส" กลับมาหลังจากตัวละครเสียชีวิตในภาคแรก ซึ่ง "สก็อตต์" เผยว่าเคยพยายามสร้างบทให้ "แม็กซิมัส" ฟื้นคืนชีพผ่านเรื่องราวเหนือธรรมชาติ แต่ "โครว์" ไม่เห็นด้วย นอกจากนี้ในปี 2014 ยังมีแนวคิดสุดโต่งที่จะทำ "Gladiator" ในรูปแบบมิวสิคัล แต่สุดท้ายก็ถูกปฏิเสธเพราะดู "ไร้สาระ" แม้ "โครว์" จะยอมรับว่าเขารู้สึก "อิจฉาเล็กน้อย" ที่ไม่ได้มีส่วนร่วม