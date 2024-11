ยังไม่จบ! ปีแห่ง "เคนดริก ลามาร์"

ย้อนกลับไปเมื่อต้นปี หลังจากปิดทัวร์คอนเสิร์ตในเดือนมีนาคม เคนดริกได้โพสต์ผ่านโซเชียลมีเดียว่าเพิ่งซื้อรถยนต์วินเทจรุ่น Buick Grand National Experimental ปี 1987 ซึ่งเป็นรุ่นเดียวกับที่พ่อของเขาเคยขับพาเขากลับบ้านเมื่อครั้งเขาเกิดใครจะคาดคิดว่าชื่อรถ GNX นี้จะถูกนำมาตั้งเป็นชื่ออัลบั้มล่าสุดของเขา ซึ่งประกอบไปด้วยเพลงทั้งหมด 12 แทร็ก และมีศิลปินรับเชิญมากมาย เช่น แจ็ค แอนโทนอฟฟ์, เอสแซดเอ, คามาซี วอชิงตัน และ ร็อดดี้ ริชเมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน เคนดริกได้ปล่อย MV เพลง “Squabble Up” ซึ่งกำกับโดย แคลเมติก มิวสิควิดีโอมีการคารวะงานคลาสสิก เช่น เพลง “The Next Movement” ของวง The Roots และยังเต็มไปด้วยสัญลักษณ์และ Easter eggs มากมายภาพใน MV พาเราเข้าสู่วัฒนธรรมแคลิฟอร์เนียอย่างลึกซึ้ง ทั้งธงแอฟริกัน-อเมริกัน, สัญลักษณ์ของขบวนการ Black Panther, รายการทีวี Soul Train, รวมถึงการอ้างอิงถึงภาพยนตร์ Menace II Society และอัลบั้มคลาสสิกอย่าง Black Moses ของ ไอแซก เฮย์ส และ In a Majorสิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือการปรากฏตัวของเคนดริกในหลากหลายบทบาท ทั้งการแร็ป, เต้น และอ่านหนังสือล้อเลียนตัวเองชื่อ “How to Be More Like Kendrick for Dummies” มิวสิควิดีโอจบลงด้วยแบนเนอร์เขียนว่า “Compton Christmas Parade” ซึ่งแฟนเพลงคาดว่าอาจเป็นการบอกใบ้ถึงงานพิเศษช่วงคริสต์มาสอัลบั้ม GNX ยังมีเพลงอย่าง “heart pt. 6” ซึ่งเป็นบทต่อของซีรีส์เพลง “Heart” ที่เคนดริกทำมาตลอด และยังถือเป็นการตอบโต้แทร็กดิสของ เดรก ที่เคยสร้างความขัดแย้งเมื่อต้นปีอีกหนึ่งเพลงที่ถูกพูดถึงคือ “Reincarnated” ซึ่งเคนดริกได้ใช้ตัวอย่างเสียงจริงของ ทูพัค ชาคูร์ ซึ่งถือเป็นการยกระดับดราม่าหลังเดรกเคยใช้เสียง AI ของทูพัคในเพลงดิสของตัวเองและโดนวิจารณ์หนักแม้จะจบปีด้วยผลงานชิ้นโบแดง แต่เคนดริกยังมีเรื่องราวใหญ่โตในปีหน้า เมื่อเขาจะขึ้นแสดงใน Super Bowl Halftime Show เพลงในอัลบั้ม เช่น “wacced out murals” ยังกล่าวถึงความขัดแย้งกับ ลิล เวย์น ว่าความสำเร็จของเขาอาจทำให้อีกฝ่ายผิดหวังในขณะที่ปี 2024 อาจเป็นปีทองสำหรับเคนดริก ลามาร์ ช่วงพีกของเขาคงยังไม่หยุดเพียงแค่นี้ ใครจะรู้ว่าอนาคตของชายผู้เป็นทั้งศิลปินและนักเล่าเรื่องคนนี้จะไปได้ไกลแค่ไหน?สิ่งหนึ่งที่ทำให้ชื่อของ เคนดริกซ์ ลามาร์ พุ่งสุด ๆ ในปีนี้ก็คือความขัดแย้งกับ เดรก ที่มีมาอย่างยาวนาน เริ่มต้นจากการทะเลาะกันในปี 2013 เมื่อเคนดริกซ์ปล่อยเพลง “Control” ซึ่งในเนื้อเพลงเขาได้ท้าทายแร็ปเปอร์รุ่นใหม่ทุกคน รวมถึงเดรก โดยพูดถึงการยกระดับมาตรฐานในวงการฮิปฮอป หลังจากนั้นทั้งคู่เริ่มมีสัญญาณความไม่ลงรอยกัน แม้จะไม่มีการทะเลาะกันโดยตรง แต่ความตึงเครียดก็ยังคงอยู่ในปี 2018 ความขัดแย้งของทั้งคู่เริ่มเด่นชัดขึ้น เมื่อเดรกปล่อยเพลง “Duppy Freestyle” ซึ่งเป็นเพลงดิสตอบโต้ Pusha T แต่ในเนื้อเพลงยังมีการกล่าวถึงเคนดริกซ์ด้วย และดูเหมือนว่าเป็นการแสดงออกถึงการแข่งขันกันในวงการ แต่อย่างไรก็ตามในเวลานั้นทั้งคู่ยังไม่เคยมีการเผชิญหน้ากันตรง ๆ ในเวทีเพลงสถานการณ์กลับมาร้อนแรงขึ้นในปี 2024 เมื่อเดรกใช้เพลง “Heart Pt. 6” ของเคนดริกซ์ เป็นหัวข้อในการตอบโต้และตั้งคำถามเกี่ยวกับความสามารถของกันและกัน โดยเนื้อเพลงของเคนดริกซ์ในอัลบั้ม “GNX” ได้มีการกล่าวถึง "สงครามเพลง" ระหว่างเขากับเดรก ในลักษณะของการยอมรับในความสำเร็จของกันและกัน แต่ในเชิงการแสดงความสามารถที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนเดรคฟ้อง Universal Music Group ข้อหาผิดปกติในการโปรโมตเพลง "Not Like Us" ของเคนดริกซ์ โดยกล่าวหาว่ามีเนื้อหาพาดพิงถึงเดรคในทางลบ และใช้วิธีการไม่โปร่งใสในการโปรโมตเพลง เคนดริกซ์เลือกที่จะเงียบและไม่ตอบโต้โดยตรง ทำให้ความขัดแย้งยังคงดำเนินต่อไป ในขณะที่เขายังคงรักษาภาพลักษณ์ของแรปเปอร์ที่มีทักษะและข้อความลึกซึ้ง