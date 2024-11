ท็อปฟอร์ม! ต่อเนื่อง “GMMTV” เปิดผัง “GMMTV 2025 RIDING THE WAVE” เสิร์ฟซีรีย์วาย-ยูริ ฉ่ำทั้งปี พร้อมโปรเจค รักแห่งสยามThe Musical

ตอกย้ำความเป็นผู้นำอุตสาหกรรมซีรีส์วัยรุ่นไทยที่ประสบความสำเร็จได้อย่างต่อเนื่อง สำหรับ “GMMTV” คอนเทนต์โพรไวเดอร์ชั้นนำของเมืองไทย ซึ่งไม่เคยหยุดนิ่งที่จะพัฒนาพร้อมปรับเปลี่ยนไปตามคลื่นกระแสหรือ เทรนด์ต่างๆ ที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาสมกับการเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์ในยุคดิจิทัล ล่าสุดเรียกว่าท็อปฟอร์มสุดๆ กับคอนเทนต์ความบันเทิงไร้ขีดจำกัด ที่ทำให้ทุกคนได้ไปตะลุยคลื่นมหาสนุกกับงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ “GMMTV 2025 RIDING THE WAVE” ยกทัพซีรีส์สุดปังทั้งหมด 20 เรื่อง และหลากหลายโปรเจกต์ที่น่าจับตามองในปี 2025 บอกเลยว่าอัดแน่นด้วยความสนุกเข้มข้นครบทุกอารมณ์ จากทัพนักแสดงสุดฮอตกว่า 100 ชีวิต ที่ แท็คทีมกันมาส่งมอบความสุขด้วยผลงานชั้นเยี่ยมตอบโจทย์ตรงกับผู้ชมในทุกกลุ่มเป้าหมาย เพื่อความมั่นคงและเติบโตอย่างยั่งยืนจนเป็นที่ยอมรับระดับอินเตอร์เนชั่นแนล และงานนี้ยังสร้างปรากฎการณ์สนั่นโชเซียล จนส่งให้ #GMMTV2025 พุ่งติด X TREND “อันดับ 1” ของโลก, ไทย, ออสเตรเลีย, บราซิล, เอกวาดอร์, กัวเตมาลา, อินโดนีเซีย, มาเลเซีย, เม็กซิโก, เปรู, ฟิลิปปินส์, เปอร์โตริโก, สิงคโปร์, สหรัฐอเมริกา, เวียดนาม รวมทั้งติดเทรนด์อีกหลายพื้นที่ทั่วโลก ยอดรวมในการโพสต์กว่า 5 ล้านครั้ง โดยมีหัวเรือใหญ่ “สถาพร พานิชรักษาพงศ์” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็มทีวี จำกัด พร้อมด้วยทัพสื่อมวลชน พันธมิตรธุรกิจ เหล่าแฟนคลับตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ณ Union Hall ชั้น 6 ศูนย์การค้ายูเนียนมอลล์ เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายนที่ผ่านมาเปิดเวทีต้อนรับทุกคนเข้าสู่งานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่ด้วย 2 พิธีกรอารมณ์ดี “ป๋อมแป๋ม นิติ” และ “เลโอ โซสเซย์” ต่อด้วยการเชิญหัวเรือใหญ่ “พี่ถา สถาพร” เผยถึงความสำเร็จในคอนเทนต์ที่โดนใจทุกกลุ่มเป้าหมาย จนเป็นที่ยอมรับอย่างต่อเนื่องทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ พร้อมทั้งวิสัยทัศน์และทิศทางในอนาคตของ “GMMTV” รวมถึงโปรเจกต์งานอีเว้นท์ต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นตลอดปี 2025 ไม่ว่าจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของ “LOVE OUT LOUD Fan Fest 2025” มหกรรมความสนุกครั้งใหญ่ของคู่จิ้นสุดปังที่จะมีขึ้นในเดือนพฤษภาคม2025 รวมไปถึงงาน “BLUSH BLOSSOM Fan Fest” เอาใจสายแซฟฟิกนำทีมโดย “มิ้ลค์ พรรษา, เลิฟ ภัทรานิษฐ์, น้ำตาล ทิพนารี, ฟิล์ม รชานันท์, เอมี่ ทสร, บอนนี่ ภัสรสรณ์ ฯลฯ” ซึ่งจะมีขึ้นในเดือนมิถุนายน 2025และนอกจากนี้ยังได้ร่วมกับ Universal Music Japan คลอดอัลบั้มพิเศษ “Best of GMMTV” รวบเพลงประกอบซีรีส์สุดฮิตจากซีรีส์ดัง ที่พร้อมส่งต่อความฟินให้กับแฟนๆ ชาวญี่ปุ่น ตามด้วยเกมแฟนด้อมที่จะมาสร้างความสนุกสนานหรรษาให้กับแฟนๆ เต็มที่ เมื่อ “GMMTV” ได้จับมือกับ 2 บริษัทยักษ์ใหญ่ “SHIN-A” และ “URNIQUE STUDIO” ผลิตเกมคุณภาพ “FANARIUM” The First Interactive Fandom Game in Thailand เจ้าแรกในประเทศไทยให้แฟนๆ ได้ฟันฟินกันสุดๆ หลังจากนั้นก็ถึงโปรเจกต์ที่เรียกเสียงกรี๊ดกันดังลั่นสนั่นฮอลล์กับ “รักแห่งสยามThe Musical” การร่วมมือระหว่าง “GMMTV”และ “มะเดี่ยว ชูเกียรติ ศักดิ์วีระกุล” ผู้กำกับฯ และเจ้าของบทประพันธ์ และ “สหมงคลฟิล์ม” จากภาพยนตร์รักสุดโด่งดังสู่ละครเวทีรูปแบบมิวสิคัลที่จะทำให้ทุกคนประทับใจอีกครั้ง และในส่วนของ “RISER MUSIC” ก็จัดหนักจัดเต็มกับคอนเสิร์ตของ “LYKN UNLEASHED ASIA TOUR” ที่พร้อมบุกไปตระเวนโชว์สุดพิเศษเพิ่มสีสันใหม่ๆ ในหลายพื้นที่ทั่วเอเชีย รวมถึงคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งที่ 2ในประเทศไทย ก่อนจะโชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์แดนซ์สะบัดในเพลง “โฮ่ง! (SUGOI)” แล้วก็มาถึงโปรเจกต์พิเศษที่น่าจับตามองของสาวๆ วัยใสความสามารถล้นเหลือ “RISER ROOKIES” อย่าง “CHARI (ชาริสา โอแฮม), JAOYING (เจ้าหญิง ครองขวัญ), CHELSEA (เชลซี ณปภัช), PREME (พรีม ณัฐณิชา), ACARE (เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์) และ SANGT (แซงค์ ศิลปินทร์)” ที่ได้โชว์เปิดตัวครั้งแรกกับเพลง “UMM UMM” สะกดตาสะกดใจคนดูไปเต็มๆ นอกจากนี้ยังมีรายการใหม่เอาใจวัยรุ่นสายเม้าท์กันสนั่นจอ ซึ่ง 2 หนุ่ม “เต ตะวัน” และ“มาร์ค ภาคิน” ก็ขึ้นเวทีอ้อนแฟนๆ ให้ติดตามชม “ล้น FEED” ที่จะพากันมาคุยทุกเรื่องที่ขึ้น FEEDกับคนดังทุกวงการ เปิด FEED ลับที่คาดไม่ถึง โดย3 พีธีกรสายปั่นคารมดีอย่าง “เต ตะวัน, เฟย ภัทรและ มาร์ค ภาคิน” ที่จะทำให้ทุกวันอาทิตย์ของทุกคนสุดคึกคักเปิด FEED วันแรก 5 มกราคม 2025เวลา 11.15 น. ทางช่อง ONE31หลังจากนั้นก็เข้าสู่ช่วงเปิดซีรีส์สุดปังทั้ง 20 เรื่องที่อัดแน่นความสนุกแบบเข้มข้นครบรส เริ่มด้วยซีรีส์ “Dare you to death ไขคดีเป็น เห็นคดีตาย” แนวสืบสวนสอบสวนสุดเข้มข้นที่มาพร้อมกับความสัมพันธ์แบบเสี่ยงเป็นเสี่ยงตายในคดีฆาตกรรมใครคือเหยื่อ ใครคือฆาตกร นำแสดงโดย “จุง อาเชน, ดัง ณัฎฐ์ฐชัย, ซิง หฤษฎ์, โอม ฐิภากร, พร้อม ทีปกร, เดรก สัตบุตร, อังเปา โอชิริส, อชิ พีระกานต์, ป่าน ปทิตตา, จูน วรรณวิมล, เอิร์น ปรียาภัทย์”กำกับการแสดงโดย “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์” ต่อด้วยซีรีส์ทะเล้นปนน่ารัก “ไหนใครว่าพวกมันไม่ถูกกัน (Head 2 Head)” การโคจรมาเจอกันอีกครั้งของ “ซี เดชชาติ” และ “คีน สุวิจักขณ์” ถ่ายทอดเรื่องราวสุดป่วนที่เริ่มต้นจากความขัดแย้ง จนเริ่มบานปลายสู่ความผูกพันที่ย้อนกลับมาจากอนาคต เสริมทัพความสนุกด้วย “เซิร์ฟ พชร, จาว่า พบธรรม, เจเจ ชยกร” โดยผู้กำกับ “ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” แล้วส่งต่อกับซีรีส์ดราม่ารักสามเส้า ที่จะทำให้คุณเข้าใจความรักมากยิ่งขึ้น ในซีรีส์ “Burnout Syndrome ภาวะรักคนหมดไฟ” กับเคมีใหม่ๆ ของ “ออฟ จุมพล, กัน อรรถพันธ์, ดิว จิรวรรตน์” ร่วมด้วย “โต๋ ทินพันธ์” และ “เอมี่ ทสร” ฝีมือการกำกับของผู้กำกับ “อนุชา บุญยวรรธนะ” ต่อเนื่องด้วยซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้ “I Love A Lot Of You รัก มาก เธอ” การพบกันครั้งแรกของ “นนน กรภัทร์ กับ“มายด์ อาทิตยา” ถ่ายทอดเรื่องราวของเพลย์บอยหนุ่มต้องมาจีบสาวสวยที่ดันมี 5 บุคลิก เติมสีสันให้กลมกล่อมครบเครื่องด้วย “หลุยส์ ธณวิน, ป่าน ณัชชา, จูเนียร์ ปณชัย” ผ่านฝีมือการกำกับของ “กำธร ล้อจิตรอำนวย” ต่อด้วยซีรีส์ที่ชวนจักกะจี้หัวใจ“คุณวาฬร้านชำ (Whale Store xoxo)” การเจอกันอีกครั้งของ “มิ้ลค์ พรรษา” และ “เลิฟ ภัทรานิษฐ์”เสิร์ฟโมเมนต์น่ารักกับเรื่องราวของอาจารย์สาวนักซ่อมที่ต้องซ่อมร้านชำที่ไม่น่ารอดให้กลายเป็นร้านชำที่น่ารัก ทำให้เธอได้เจอกับลูกค้าประจำสุดป่วนแต่แสนน่ารักที่ชอบมาตอน 5 ทุ่ม จนเธอต้องเปิดหัวใจอีกครั้ง เติมสีสันใหม่ไปพร้อมด้วย “จูน วรรณวิมล, มิวนิค นันท์นภัส, พิพลอย กัญญรัตน์” กำกับการแสดงโดย “สกล วงษ์สินธุ์วิเสส” แล้วส่งไม้ต่อกับซีรีส์สุดแซ่บเล่นจริงอินจริง “Only Friends : Dream On” เรื่องราวความรัก ความฝัน กับบททดสอบสุดวุ่นวายที่ต้องเอาชนะเพื่อเรียนรู้และเติบโตสู่เส้นทางความฝันอันยิ่งใหญ่ที่พวกเขาตั้งเป้าหมายเอาไว้ ร่วมเดินตามฝันไปกับทีมนักแสดง “เอิร์ท พิรพัฒน์, มิกซ์ สหภาพ, โอม ภวัต, เล้ง ธนพล, จอส เวอาห์, กวิน แคสกี้” รังสรรค์โดยผู้กำกับ “ภิญญา จู่คำศรี” จากนั้นถึงคิวของซีรีส์รักแนวคอมเมดี้กุ๊กกิ๊กของเจ้าชายกับเด็กเกเรที่จะมาตกคนดู ในซีรีส์ “That Summer ผมเจอเจ้าชายบนชายหาด” รับรองว่าเคมีเคใจของพวกเขา “วินนี่ ธนวินท์, สตางค์ กิตติภพ, นีโอ ตรัย, มิ้นท์ ธิฌาน์, ม่อน ธนัชชัย, ริว พุฒิพัฒน์” จะทำให้ซัมเมอร์ของทุกคนเปลี่ยนไปพร้อมกับพวกเขาตลอดกาล โดยผู้กำกับ “ทิชากร ภูเขาทอง” ตามด้วยซีรีส์แนวเหงา เศร้า เจ็บ ฮา ที่มาพร้อมภารกิจของนักต้มตุ๋น “My Romance Scammer รักจริง หลังแต่ง” เมื่อทีมหนึ่งหลอกแต่ง ทีมหนึ่งหลอกหย่า กับเรื่องราวความรักที่เริ่มต้นจากการหลอก แต่จะจบลงแบบไหนต้องไปลุ้นกัน การประชันบทบาทของ “โอห์ม ฐิติวัฒน์, ฟลุ๊ค จีรัสณ์, จูเนียร์ ปณชัย, มาร์ค จิรันธนิน, ไตเติ้ล กีรติ, กระปุก พลอยนิรา, อาร์ม วีรยุทธ” กำกับโดย“ศิวัจน์ สวัสดิ์มณีกุล” ต่อด้วยซีรีส์โรแมนติกดราม่า-ทริลเลอร์ สืบสวนสอบสวนและซับซ้อนซ่อนเงื่อน “ความลับในบทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบ (Melody of Secrets)” ร่วมค้นหาเรื่องราวของนักข่าวหนุ่มที่ตามหารักแรกของตัวเองที่หายไปผ่านชายหนุ่มอีกคนที่เข้ามาแอบอ้างว่าเป็นรักแรกของเขา แต่ขณะเดียวกันเหตุอาชญากรรมก็ยิ่งเกิดขึ้นกับคนรอบตัวราวกับว่าความจริงจะยิ่งนำไปสู่ความตาย พบกับนักแสดง “ฟอส จิรัชพงศ์, บุ๊ค กษิดิ์เดช, แจน พลอยชมพู, บุ๋น นพณัฐ, พลอย ภัชธร” กำกับการแสดงโดย “ตะวัน จารุจินดา, อริษา แวววรรณจิตร” ต่อด้วยซีรีส์แนวโรแมนติกรักอบอุ่นละมุนหัวใจ “รักครูเท่าโลกเลย (Love You Teacher)” จะเกิดอะไรขึ้นเมื่อคู่รักของเขาสูญเสียความทรงจำไปและสมองกลับไปเป็นเด็ก 7 ขวบอีกครั้ง ถ่ายทอดเรื่องราวโดย “เพิร์ธ ธนพนธ์, แซนต้า พงศภัค, เค เลิศสิทธิชัย, แซมมี่ ซาแมนท่า” ผลงานของผู้กำกับ “จารุพัฒน์ กันนุลา” ต่อด้วยซีรีส์ที่ผสมผสานเรื่องราวของการมูเตลูกับเรื่องราวความรักที่สุดแสนกลมกล่อม “MU-TE-LUV โปรดใช้วิจารณญาณในการรักเธอ” 7 เรื่องรัก 7 เรื่องมู ที่ต้องดู พบกับเหล่านักแสดงมากฝีมือคับคั่ง “โอม ภวัต, เล้ง ธนพล, ซี เดชชาติ, คีน สุวิจักขณ์, นานิ หิรัญกฤษฎิ์, เปรม วรุศ, ป่าน ณัชชา, เจ้าหญิง ครองขวัญ, แจน พลอยชมพู, ลุค อิชิคาว่า, จิงจิง วริศรา, ดิว จิรวรรตน์, เจมี่ จุฑาพิชญ์, เอเจ ชยพล, เลโก้ รพีพงศ์, ฟลุ๊ค ณัฐนนท์, สุดยอด พัฐสิฎ, นีโอ ตรัย, สกาย วงศ์รวี, พรีม ชนิกานต์” ผลงานกำกับ “ธนพร เพชรจรัส, ศศินันท์ พัฒนะ, ฐชัย โกมลเพ็ชร์, จารุพัฒน์ กันนุลา, สุวนันท์ โพธิ์กุดไสย์, เมืองไทย สรุปการ” ต่อด้วยซีรีส์รักของคนเป็นทาสแมว จะทำให้คุณเห็นว่าความรักอยู่ใกล้แค่เอื้อม “เปย์รักด้วยแมวเลี้ยง (Cat for Cash)” เรื่องราวของหนุ่มผู้เกลียดแม่และแมว ดันต้องไปดูแลแมวของแม่ แถมยังต้องไปร่วมมือกับหนุ่มทาสแมวสุดหล่อเพื่อปลดหนี้ที่แม่เขาสร้างไว้เตรียมอบอุ่นหัวใจไปกับเหล่านักแสดง “เฟิร์ส คณพันธ์, ข้าวตัง ธนวัฒน์, สตางค์ กิตติภพ” กำกับโดย“กรพรหม นิยมศิลป์” ต่อด้วยซีรีส์ดราม่าแก๊งเพื่อน“Girl Rules กฎหลัก...ห้ามรักเธอ” เรื่องราวความสับสนวุ่นวายความสัมพันธ์ของแฟนเก่าที่กลับมาทำให้ชีวิตของกลุ่มเพื่อนแก๊งนี้ต้องถูกทดสอบสารพัด การเชือดเฉือนปะทะคารมกันอย่างเผ็ดแซ่บ นำแสดงโดย “น้ำตาล ทิพนารี, ฟิล์ม รชานันท์, มิ้ลค์พรรษา, เลิฟ ภัทรานิษฐ์, วิว เบญญาภา, มิ้ม รัตนวดี” การันตีความเข้มข้นโดยผู้กำกับ “ทิชากร ภูเขาทอง” ต่อด้วย ซีรีส์แนวโรแมนติกคอมเมดี้รักวัยใส ที่จะมาเปิดโลกคนอินเลิฟในโหมดคลั่งรักต้อนรับเปิดเทอม ในซีรีส์ “เปิดเทอมใหม่หัวใจหัดรัก (Boys in Love)” ความรักของพวกเขาจะปั่นป่วนชวนเคลิ้มแค่ไหนต้องไปลุ้นกัน พบกับทีมนักแสดง “มิค เมธัส, ลูค ภีมสรรค์, โชกุน พุทธิพงษ์, แอสตัน รติภัทร, เคนจิ กันต์ธีร์, พอล ธนัน, ป๊อดศุภกร, ปาแปง พรหมพิริยะ, อั๋น ณภัทร, ไซซี รัตท์ริชา” ที่จะมาทำใจเต้นแรงตั้งแต่วันแรกของวันเปิดเทอม ผลงานของผู้กำกับ “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์” ต่อด้วยซีรีส์ที่จะชวนแฟนๆ เปิดดวงไปพร้อมๆ กัน ในซีรีส์ “ทำนายทายทัพ (My Magic Prophecy)” การพบกันอีกครั้งของ “จิมมี่ จิตรพล” และ “ซี ทวินันท์”พร้อมด้วย “ธี ธีรเดช, ฟรัง นรุทธ์, เอแคร์ ชมพูพันธุ์ทิพย์” ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่ไม่เชื่อเรื่องดวงหรือโชคชะตาเมื่อต้องมาฝ่าฟันภารกิจหนีตายทำให้กลายเป็นความผูกพัน รังสรรค์ความสนุกโดยผู้กำกับ “นัฐพงศ์ วงษ์กวีไพโรจน์” ตามด้วยซีรีส์โรแมนติคคอมเมดี้ “หมาเห่าเครื่องบิน (A Dog and A Plane)” เรื่องราวของหนุ่มสจ๊วตหน้าใส กับกู้ภัยหน้ามัน ที่ต้องมาทำภารกิจใช้หนี้ถึงที่ถึงใจ นำทีมนักแสดงโดย “เต ตะวัน, นิว ฐิติภูมิ, มาร์ค ณฐริศร์, ปูน มิตรภักดี, ตุ้ย ชยธร, โอบ โอบนิธิ” ผ่านฝีมือผู้กำกับ “ทิชากร ภูเขาทอง” ส่งไม้ต่อกับซีรีส์โรแมนติกคอมเมดี้จั๊กจี้หัวใจ “มีสติหน่อยคุณธีร์ (Me and Thee)” เรื่องราวของมาเฟียสายการละคร ตกหลุมรักช่างภาพผู้รักสงบ การจีบที่มีสตางค์แต่ไร้สตินำแสดงโดย “ปอนด์ ณราวิชญ์, ภูวินทร์ ตั้งศักดิ์ยืน, เอส ศุภ, บอนนี่ ภัสรสรณ์” ผ่านฝีมือกำกับของ“ณัฐพงษ์ มงคลสวัสดิ์” ตามด้วยซีรีส์ “WU (อู)” ที่จะมาเติมเต็มความสุขให้แฟนๆ กันอีกครั้งกับคู่เพื่อนซี้เคมีใหม่กระแสฮอตของ 2 หนุ่มสุดปัง“สกาย วงศ์รวี, นานิ หิรัญกฤษฎิ์” ถ่ายทอดเรื่องราวของคนสองคนที่จะมาเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของคนอีกมากมาย กำกับโดย “วาสุเทพ เกตุเพ็ชร์” จากนั้นก็ถึงคิวของซีรีส์แนวพีเรียดบอยเลิฟเรื่องแรกของ“GMMTV” “จาฤกรติชา (Memoir of Rati)” จากนิยายสุดโรแมนติกสู่ซีรีส์โรแมนติกแห่งปี ท่ามกลางความขัดแย้งแต่ความรักกลับเบ่งบานและบันทึกลงในทุกหัวใจ เรื่องราวความสัมพันธ์ของเด็กกำพร้าลูกไพร่กับข้าราชการชั้นสูงในยุคปีพ.ศ.2458 นำแสดงโดย “เกรท สพล, อิน สาริน, อู๋ ธนบูรณ์, บูม ธราธร, อ้าย สรัลชนา, กาย ศิวกร” ผ่านฝีมือการกำกับของ “ณัชชานิษฐ์ จิรรุ่งโรจน์” แล้วก็ถึงคิวของซีรีส์ที่เรียกเสียงกรี๊ดดังลั่นสนั่นฮอลล์ที่หลายคนต่างรอคอยอย่างใจจดจ่อของคู่จิ้นสุดฮอต “เจมีไนน์ นรวิชญ์” และ “โฟร์ท ณัฐวรรธน์” กับซีรีส์ “Ticket To Heaven เด็กชายไม่ไปสวรรค์” ที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวดราม่าเข้มข้นที่สะท้อนคำถามของหัวใจวัยเยาว์ที่ต้องการค้นหาความจริงในศรัทธา ความเชื่อ ความรัก ความหวัง กับบทบทสอบยิ่งใหญ่ของชีวิต ผ่านฝีมือการกำกับของ“นพณัช ชัยวิมล” และนอกจากซีรีส์ทั้ง 20 เรื่องแล้วยังมีโปรเจกต์สุดพิเศษที่จะมาสร้างความประทับใจสีสันใหม่ๆ ให้แฟนๆ ได้ตื่นตาตื่นใจกับ “PEBACA Concert” การรวมตัวของเหล่าศิลปินสุดฮอต “คริส พีรวัส, สิงโต ปราชญา, ออฟ จุมพล, กัน อรรถพันธ์,เต-ตะวัน, นิว ฐิติภูมิ” ที่จะมามอบความสุขความสนุกด้วยโชว์ที่ไม่ธรรมดาในเดือนมีนาคม 2025แล้วปิดท้ายงานด้วยการเชิญผู้บริหารพร้อมด้วยทีมนักแสดงถ่ายภาพร่วมกันบนเวที โดยทั้งหมดนี้คือคลื่นคอนเทนต์มากมายของ “GMMTV” ที่ได้ตั้งใจเตรียมมอบเป็นของขวัญแทนคำขอบคุณให้ทุกคนตลอดปี 2025 และพร้อมเดินหน้าพัฒนาผลงานคุณภาพภายใต้กลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง ตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ทั้งในประเทศและต่างประเทศ แบบครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต