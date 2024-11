ปังตั้งแต่เปิดตัว! “LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” คว้า “มาสุ” เปิดซิงซีรีส์วายครั้งแรก! ประกบ “ตี๋-ธนพล” กองทัพแฟนคลับยกขบวนร่วมงาน ปั่นเทรนด์สนั่นโซเชียล

P.S. PERFORMANCE บริษัทน้องใหม่ด้านเอ็นเตอร์เทนเมนต์ จัดงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์เรื่องแรก “LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” แนวโรแมนติกดรามาฟีลกู๊ด ผลิตโดยค่ายน้องใหม่ไฟแรง S CLASS ENTERTAINMENT งานนี้ได้พระเอกงานดี มาสุ จรรยางค์ดีกุล ที่ตัดสินใจพลิกบทบาทครั้งใหม่ เล่นซีรีส์วายเป็นครั้งแรก ในบท นับหนึ่ง จิตแพทย์หนุ่ม ประกบคู่ ตี๋ ธนพล จารุจิตรานนท์ พระเอกหน้าใสขวัญใจสาววาย รับบท สายลม ผู้ที่กลัวการถูกสัมผัสโดยเฉพาะกับผู้ชาย โดยมีผู้กำกับมือรางวัล กอล์ฟ ธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์ ที่มีรางวัลการันตีฝีมือมากมายนั่งแท่นกำกับ ภายในงาน ผู้อำนวยการสร้าง คุณเรวัตร พุ่มช่วย ประธานกรรมการ บริษัท P.S. PERFORMANCE และ คุณพรพิมล ฤทธาพรหม รองประธานกรรมการ บริษัท P.S. PERFORMANCE, ผู้จัด คุณเอส ธรรปพล ขันไชย จากค่าย S CLASS ENTERTAINMENT, ผู้กำกับ คุณกอล์ฟ ธัญญ์วาริน ทีมนักแสดง พันธมิตร แขกผู้มีเกียรติ สื่อมวลชน และกองทัพแฟนคลับเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง รวมถึงขบวน Food Truck ซัพพอร์ตจากแฟนคลับที่ยกทัพกันมาเต็มพื้นที่ถึง 16 คัน ณ The Landmark @สายไหม แค่เปิดตัวก็ปัง!! ขณะที่กำลังแถลงข่าว #LoveLikeABikeTheSeriesPressCon และ #แถลงข่าวซีรีส์ปั่นไปให้ถึงรัก ก็แรงสนั่นในโลกโซเชียลทันทีนับว่าเป็นเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่ ที่คว้าตัวพระเอก มาสุ มาเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกในชีวิต คู่กับ ตี๋ ธนพล ที่เป็นรุ่นพี่สายวายตัวพ่อ ซึ่งเป็นเคมีใหม่ๆ ที่น่าสนใจ และสร้างความฮือฮาเป็นอย่างมากหลังจากที่แฟนๆ ได้รู้ข่าว ยังมีอีก 2 คู่ที่จะมาปั่นความจิ้นฟินสนั่น ต้า นันคุณ ภัคภัทรพรพบ กับ นนท์ ณนนท์ เรืองเดช และ แดนนี่ ลูเซียโน่ กับ วิน ธนัท วณัฐพงศ์ รวมถึงหนูน้อยน่ารักมากความสามารถ ใบตอง ด.ญ.กัญวรา พุ่มช่วย ที่มาเล่นซีรีส์เรื่องแรก เปิดเวทีด้วยโชว์พิเศษจากศิลปินบอยแบนด์และเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย S CLASS ENTERTAINMENT ต่อด้วยการพูดคุยเจาะลึกเรื่องราวซีรีส์ ซึ่งได้แรงบันดาลใจจากการปั่นจักรยาน “ชีวิตกับความรัก ก็เหมือนกับการขี่จักรยาน ต้องล้มก่อนถึงจะขี่เป็น” จะได้เห็นเส้นทางชีวิต พลังความรักที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัว พี่น้อง เพื่อน และคู่รัก ที่ไม่ได้เกิดกับแค่ผู้ชายกับผู้หญิง แต่ความรักเกิดได้กับทุกคนที่มีหัวใจรักตรงกัน และได้เดินทางไปกับตัวละคร ผ่านการปั่นจักรยานไปตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ที่รับรองว่าไปตามรอยกันได้ไม่ยาก ทั้งนี้ทีมผู้สร้างมุ่งมั่นที่จะสร้างแรงกระเพื่อมครั้งสำคัญด้านการท่องเที่ยวเมืองไทยอีกด้วย พร้อมเรียกน้ำย่อยด้วย VTR เปิดตัวให้ชมเป็นครั้งแรกในงานนี้ ที่เต็มไปด้วยออร่าความหล่อความจิ้นฟินกระจาย ปิดท้ายเชิญนักแสดงเจนใหม่ที่ร่วมแสดง ทั้ง อัส นิติธร อัครโชติโสภณ, นาตาลี คิงค์, มิกกี้ ณฐนน ธนานนโชติกุล, เอ็มเจ เตชินท์ ปักษา ร่วมถ่ายภาพบนเวที“LOVE LIKE A BIKE ปั่นไปให้ถึงรัก” เรื่องราวของ 3 หนุ่ม 3 สไตล์ 3 สัญชาติ ที่ถูกรับมาเลี้ยงเป็นพี่น้อง แต่รักกันอย่างเหนียวแน่นราวกับเป็นพี่น้องสายเลือดเดียวกัน “นับหนึ่ง” หนุ่มลูกครึ่งไทย-จีน จิตแพทย์หนุ่ม พี่ชายคนโต ผู้เป็นพ่อไมโครเวฟของทุกคนในบ้าน เขาพร้อมจะซัพพอร์ตทุกความฝันของน้องชายและคนรอบข้าง โดยเฉพาะคนไข้หนุ่ม “สายลม” ที่มีอาการป่วยอย่างประหลาด นั่นคือ ไม่สามารถให้ผู้ชายโดนตัวได้ “ทวิ” หนุ่มไทยแท้ กัปตันสายการบินพาณิชย์ หนุ่มสายชิลล์ บาริสต้าประจำบ้าน ผู้ครองตัวเป็นโสดและ...สด แต่แล้ววันหนึ่งเขาก็เกิดมี One Night Stand กับชายหนุ่มที่เขาไม่รู้จักชื่อ! “เติร์ด” หนุ่มลูกครึ่งไทย-สวิส อดีตนักเรียนนายร้อย ที่ถูกพิษรักทำร้ายหัวใจ เขาเลยเป็นคนไม่เชื่อในความรัก ผันตัวเป็นบาร์โฮสหนุ่มชื่อดัง ที่พร้อมมอบทุกความสุขให้กับทุกคน ยกเว้น “หัวใจ” นอกจากเรื่องราวของครอบครัว ความรัก ความฝันของ 3 พี่น้องต่างสายเลือด ซีรีส์เรื่องนี้ยังได้สอดแทรกเรื่องการท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามในเมืองไทย ที่มีเรื่องราวน่าสนใจไม่แพ้ความสวยงาม ซึ่งโลเคชั่นหลักคือเมืองพัทยา ที่ต้องการจะสื่อให้เห็นอีกแง่มุมที่หลายคนไม่เคยรู้ และไม่เคยได้เห็นมาก่อน ผ่านการเดินทางของตัวละคร และเส้นทางชีวิตของแต่ละคน โดยมีคิวเปิดกล้องถ่ายทำ ต้นปี 2568 อีกไม่นานได้ปั่นไปให้ถึงรักแน่นอนโดยผู้อำนวยการสร้าง คุณเรวัตร เปิดเผยว่า “โปรเจกต์แรกของเราคือภาพยนตร์เรื่องนาคบรรพ์ พอถ่ายทำเสร็จแล้ว เหมือนไฟในตัวมันยังลุกโชน ต้องไปให้สุด ได้มีการพูดคุยกับคุณหน่อยภรรยาและคุณเอสผู้จัด คุณเอสอยากทำซีรีส์ต่อ ผมเห็นถึงความตั้งใจ ความมุ่งมั่นจึงตัดสินใจทำซีรีส์เรื่องนี้ต่อครับ”ด้านพระเอกน้องใหม่สายซีรีส์วาย มาสุ ก็ขอฝากเนื้อฝากตัวด้วยว่า “อ่านบทแล้วน่าสนใจ มีความตรงกับผมหลายอย่าง เรื่องปั่นจักรยานด้วย พอรู้ว่าเล่นกับตี๋อีก เป็นอีกสิ่งที่สบายใจ พอได้เวิร์กชอป รู้เลยว่าทำงานด้วยกันง่าย จูนกันติด แค่มองตาก็รู้เลยว่าน่าจะทำงานด้วยกันสนุก ตื่นเต้นครับ ผมถือว่าเป็นน้องใหม่กับซีรีส์แนวนี้ ฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับ”ฟาก ตี๋ เสริมว่า “เรื่องนี้เป็นบทที่เติบโตขึ้น มีความซับซ้อนมีความรู้สึกภายในค่อนข้างเยอะ ได้พัฒนาการด้านการแสดงของตี๋อีกขั้น ได้เล่นคู่กับพี่มาสุด้วยก็รู้สึกสบายใจ น่าจะทำงานด้วยกันแล้วมีความสุขมากๆ ครับ อยากให้ทุกคนติดตามด้วยครับ”ปิดท้ายน้องเล็ก น้องใบตอง เปิดใจถึงซีรีส์เรื่องแรกในชีวิตว่า “ตื่นเต้นมากค่ะ ก่อนหน้านี้หนูได้แสดงภาพยนตร์เรื่องนาคบรรพ์ ส่วนเรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกค่ะ ในเรื่องนี้คาแรคเตอร์เป็นเด็กที่สดใส แก่นๆ เป็นน้องคนเล็ก เป็นสีสันของบ้าน พี่ๆ น่ารักทุกคนเลยค่ะ ให้คำปรึกษาเรื่องการแสดงด้วย ฝากติดตามชมด้วยนะคะ”ติดตามข่าวสารซีรีส์ได้ทางhttps://www.facebook.com/profile.php?id=61568908567279