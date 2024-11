ศิลปินดังร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข 3 แบบ 3 สไตล์ ใน “The World’s Best Destination for Celebration Experiences” ใจกลางสยาม

สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และ สยามดิสคัฟเวอรี่ โกลบอลเดสติเนชั่น ปักหมุดเป็นจุดหมายปลายทางแห่งการเฉลิมฉลองเทศกาลแห่งความสุขสำหรับทุกคน “The World’s Best Destination for Celebration Experiences” ในปีนี้ ชวนทุกคนมาร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุขพร้อมกันถึง 3 สไตล์ที่นี่ที่เดียว เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปแล้วแชร์โมเม้นต์ สนุก และมีความสุข ไปกับ Be Amazed ต้นคริสต์มาสในแบบ Luxury กับ Cartier Magical Night ณ พาร์คพารากอน สยามพารากอน Be Inspired ต้นคริสต์มาสสร้างแรงบันดาลใจไปกับ The Magical Art (of) Toy Celebration ณ สยามเซ็นเตอร์ Be Revolutionary ต้นคริสต์มาสรักษ์โลก Sustainable Living X’mas Tree 2024 ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ พร้อมยกทัพศิลปินดังร่วมเฉลิมฉลองและส่งมอบความสุขไปให้ทุกคนที่มาเยือน อาทิ ฟรีน- สโรชา จันทร์กิมฮะ, เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม, ซี-พฤกษ์ พานิช และ นุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์เตรียมพบกับการเนรมิตทุกพื้นที่ให้เป็น เดสติเนชั่นแห่งการเฉลิมฉลอง เป็นสถานที่ที่ทุกคนต้องมาถ่ายรูปแล้วแชร์โมเม้นต์ สนุก และมีความสุข เริ่มด้วยการตกแต่งบรรยากาศเฟสทีฟ เนรมิตทั่วพื้นที่ได้เต็มไปด้วยบรรยากาศแห่งความสุขท่ามกลางสีสันที่เปล่งประกายสะท้อนแสงแห่งความมหัศจรรย์ที่อยู่ในมิติต่างๆ โดยนำรูปทรงของสโนว์เฟล็กมาเป็นสัญลักษณ์การก้าวเข้าสู่เทศกาลแห่งความสุข ระหว่างวันที่ 28 พ.ย.2567 – 7 ม.ค.2568สยามพารากอน ตอกย้ำการเป็น Luxury Destination นำทีมโดยนักแสดงสาวดาวรุ่งที่มาแรงที่สุดในนาทีนี้ ฟรีน- สโรชา จันทร์กิมฮะ ที่มาร่วมเปิดเทศกาลแห่งความสุขพร้อมกับขบวน Troop โดยมีเหล่า ซานต้า และเหล่าเอลฟ์ร่วมเฉลิมฉลอง ท่ามกลางบรรยากาศในแบบลักซ์ชูรี่ของ "Cartier Magical Night’ ต้นคริสต์มาสสุดลักซ์ชูรี่ ที่ส่องแสงเปล่งประกายเจิดจ้าใจกลางสยามพร้อมส่งต่อความสุขไปที่ สยามเซ็นเตอร์ เมืองแห่งไอเดียที่ล้ำเทรนด์ โดยมีหนุ่มหล่อมากความสามารถ เจเจ-กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม รอรับสโนว์เฟล็กแห่งความสุขก่อนจะพาทุกกคนไป Be Inspired ให้เต็มเปี่ยมรับพลังสร้างสรรค์ของสยามเซ็นเตอร์ที่เนรมิตทั้งศูนย์ฯ ให้เป็นอาร์ททอยเดสติเนชั่น ในงาน The Magical Art (of) Toy Celebration รวมเหล่าอาร์ททอยไว้จำนวนมากที่สุด คือ กว่า 100 คาแรกเตอร์ จากนานาค่ายดังทั่วโลกไว้ในที่เดียว และยังมีมหกรรมงานอาร์ททอยจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยตั้งแต่วันที่ 4 ธ.ค. 2567 เป็นต้นไป สยามเซ็นเตอร์จับมือ Toyzeroplus เปิด “TOYZEROPLUS WORLD” ครั้งแรกในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พบกับคาแรกเตอร์สุดฮอตที่โด่งดังไปทั่วโลกต่อด้วย Siam Center PONY ON WHEEL X TOYCITY Pop-Up ระหว่าง 17 ธ.ค. 2567–7 ม.ค. 2568ปิดท้ายความสุขในแบบรักษ์โลกไปกับ ซี-พฤกษ์ พานิช และนุนิว-ชวรินทร์ เพริศพิริยะวงศ์ ณ สยามดิสคัฟเวอรี่ ดิเอ็กซ์พลอราทอเรี่ยม ซึ่งเป็น Pioneer บุกเบิกสร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสภายใต้แนวคิดรักษ์โลกมาก่อนใครและดำเนินการ Be Revotionary อย่างต่อเนื่องมากว่า 20 ปี ในปีนี้ “Sustainable Living X’mas Tree 2024” โดย สยามดิสคัฟเวอรี่ ร่วมกับ ธนาคารกสิกรไทย และ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) พร้อมด้วย บริษัท เอปสัน (ประเทศไทย) จำกัด สร้างสรรค์ต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่สร้างจากผ้าอัพไซเคิลจากขวดน้ำพลาสติกใช้แล้ว โดยนำมาดีไซน์และปริ้นสีจาก Epson ผ่านกระบวนการผลิตตามมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมและไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อมนุษย์ สร้างลวดลายสีสันจากหมึก UltraChrome DS สะท้อนแสงที่มีชีวิตชีวาและโดดเด่น ซึ่งนอกจากจะเป็นการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าแล้ว ยังได้ต้นคริสต์มาสรักษ์โลกที่มีความสวยงาม สร้างความสุขให้กับผู้พบเห็น ขณะเดียวกัน สยามดิสคัฟเวอรี่ ยังคงเป็นดินแดนแห่งกิ๊ฟท์เดสติเนชั่น ชวนเลือกช้อปของขวัญที่คัดสรรชิ้นพิเศษไม่เหมือนใคร อาทิ Eco Gifts รวมของขวัญแนวคิดรักษ์โลก จาก Ecotopia , ร้าน Loft สเปเชียลิตี้สโตร์สุดฮอตที่มี everyday surprise ยกขบวนของขวัญสุดพิเศษ และของขวัญดีไซน์เก๋ระดับรางวัลจากหลายเวทีที่ร้าน ODS.ร่วมฉลองเทศกาลแห่งความสุข ไปกับ สยามพารากอน สยามเซ็นเตอร์ และสยามดิสคัฟเวอรี่ The World’s Best Destination for Celebration Experiences วันนี้ – 7 ม.ค. 2568#TheWorld’sBestDestinationForCelebrationExperiences#SiamParagon #SiamCenter #SiamDiscovery