หนึ่งมุมกล้อง เฝ้ามองทุกช่วงชีวิต HERE งานรียูเนียนในรอบ 30 ปีของทีมงาน Forrest Gump

ผ่านมา 30 ปี ทีมงานหนังเรื่องนี้กลับมารียูเนียนอีกครั้งในหนังเรื่อง HERE ซึ่งความรัก ความทุกข์ ความสุข ความหวัง หมุนผ่านไปในเฟรมภาพเดียว หนึ่งมุมกล้อง เฝ้ามองชีวิตพันล้านปีและนี่ก็คือเกร็ดข้อมูล 4 ข้อที่น่ารู้ และอาจช่วยให้คุณตัดสินใจได้ง่ายขึ้นที่จะตีตั๋วเข้าไปชมภาพยนตร์เรื่องนี้1. มหัศจรรย์แห่งโลกภาพยนตร์ผ่านเฟรมภาพเดียว“HERE” เป็นภาพยนตร์ที่เรียงร้อยเรื่องราวการหมุนไปของชีวิต ผ่านสถานที่แห่งนี้ พื้นที่อันเป็นนิรันดร์“การเดินทางของเวลา ณ สถานที่เดิม” กลายเป็นไอเดียที่ทำให้ “โรเบิร์ต เซเม็กคิส” ตัดสินใจสร้างภาพยนตร์เรื่องนี้ขึ้นมา ด้วยความคิดที่ว่า “ไม่ว่าจะเป็นสถานที่ใดในโลกแห่งนี้ ล้วนแล้วแต่ผ่าน ช่วงเวลานับ พันล้านปีมาแล้วทั้งนั้น”ความคิดที่พยายามจะเล่นกับสิ่งที่หยุดนิ่ง อย่างสถานที่ และสิ่งที่ดำเนินต่อเนื่องอย่างเวลา ทำให้เขาเกิดประกายความคิด จนเกิดคอนเซ็ปต์ริเริ่มของ “HERE” ขึ้นมา2. หนึ่งมุมกล้องเฝ้ามองทุกช่วงเวลาของชีวิตเมื่อกล่าวถึงสถานที่ที่ทำให้เราหวนนึกถึงทุกช่วงเวลาที่เคยผ่านเข้ามาในชีวิต “บ้าน” คงเป็นสถานที่ที่หลายคนนึกถึงเป็นอันดับแรกเช่นเดียวกันกับ “โรเบิร์ต เซเม็กคิส” ที่พยายามจะนำไอเดียของคำว่าบ้านมาประกอบสร้าง เพื่อที่จะทำให้บ้าน กลายเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่ สามารถเล่าเรื่องราวอัน แสนพิเศษออกมาได้คอนเซ็ปต์ “การเล่าเรื่องราวของภาพยนตร์ทั้งเรื่อง ด้วยมุมกล้องมุมเดียว” เกิดขึ้นจากนิยายภาพต้นฉบับ จากหนังสือของ “ริชาร์ด แม็กไกวร์“ ที่เล่าเรื่องราวโดยการถ่ายทอดออกมาเป็นกรอบสีวางทับซ้อนในมุมมองเดียว พร้อมแสดงให้เห็นถึงช่วงเวลาที่ผ่านพ้นไปในรูปแบบภาพเคลื่อนไหว จึงกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ทีมสร้างของ “HERE” ในนำแนวคิดการถ่าย ทอดเรื่องราวผ่านเฟรมเดียวมาใช้งานทีมสร้างได้ลงทุนยกระดับการถ่ายทอดเรื่องราวผ่านภาพยนตร์โดยการพัฒนาเลนส์ใหม่กับ “Panavision” เพื่อบล็อกกิ้งนักแสดงและโครงสร้างของฉาก นอกจากนี้ยังต้องสร้างจุดโฟกัสที่สามารถถ่ายได้ทั้งระยะใกล้และระยะไกลแบบอินฟินิตี้ เพื่อให้ภาพยนตร์เรื่องนี้ สามารถเล่าเรื่องราว ทั้งหมด ผ่านเฟรมเดียวได้3. “รัก ทุกข์ สุข ฝัน” กับชีวิตนิรันดร์ ณ ที่แห่งนี้นอกจากคอนเซ็ปต์และแนวคิดที่น่าสนใจ “HERE” ยังมาพร้อมกับเรื่องราวที่พร้อมจะพาทุกคนไปสัมผัสกับทุกรสชาติของชีวิต ที่มีทั้ง “รัก ทุกข์ สุข ฝัน” ผ่านความสัมพันธ์ของครอบครัวหนึ่งที่เล่าเรื่องราวของ “ริชาร์ด ยัง” (ทอม แฮงค์ส) และ “มาร์กาเร็ต” (โรบิน ไรต์) ครั้งนี้ถือเป็นวาระพิเศษที่ สองนักแสดงคุณภาพ ระดับตำนาน กลับมาโคจรกันอีกครั้ง พร้อมกับเรื่องราวและการ เดินทางครั้งใหม่ ที่ยิ่งใหญ่ มากขึ้นไปกว่าเดิม4. 30 ปี รียูเนียน พร้อมทีมสร้างและทีมนักแสดงจาก “Forrest Gump”“HERE” มาพร้อมกับทีมสร้างและทีมนักแสดงจากภาพยนตร์ขึ้นหิ้งตลอดกาลอย่าง “Forrest Gump” ที่เคยสร้างปรากฏการณ์ให้กับ วงการภาพยนตร์ ภาพยนตร์เรื่องนี้ได้กลายเป็นภาพยนตร์ระดับตำนานที่ครองใจใครหลายคนทั่วโลกมาสู่ทุกยุคทุกสมัยการกลับมาร่วมงานกันอีกครั้งของ “โรเบิร์ต เซเม็กคิส”, “อีริก รอท”, “ทอม แฮงค์ส” และ “โรบิน ไรต์” ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการรียูเนียนในครั้งแรกในรอบ 30 ปีของทั้งสี่คน นับตั้งแต่เคยร่วมงานกันมาในปี 1994ทั้งสี่คนต่างให้สัมภาษณ์อย่างยินดีว่า “ดีใจที่ทุกคนได้กลับ มาร่วมงานกันอีกครั้ง” พร้อมทั้งมีไอเดียเยอะแยะ มากมายที่พร้อมจะโชว์ ออกมาให้แฟนภาพยนตร์ ซึ่งภาพยนตร์เรื่องนี้ จะกลายเป็นผลงานรียูเนียน ที่ตราตรึงใจมากที่สุดนับตั้งแต่เคยเกิดขึ้นมาก่อนจาก “Forrest Gump” สู่ “HERE” กลับมาพบกันอีกครั้ง กับการเดิน ทางครั้งใหม่ ที่จะตราตรึงใจผู้ชมทั้งโลกจากทีมสร้างและทีมนักแสดงระดับคุณภาพ ที่นำทีมโดย ”โรเบิร์ต เซเม็กคิส“ ผู้กำกับภาพยนตร์ที่เคยฝากผลงานชื่อดังอย่าง “Forrest Gump” , “Cast Away” และ ”Back to the Future” พร้อมนักแสดงมากฝีมืออย่าง “ทอม แฮงค์ส” ที่เคยฝากผลงานไว้มากมาย“โรเบิร์ต เซเม็กคิส” เคยพา ”Forrest Gump” เดินทางไปสู่จุดสูงสุด ของวงการภาพยนตร์ ครั้งนี้เขากลับมาพร้อม “HERE” ที่พร้อมจะโอบกอด ทุกคน สู่การเดินทางครั้งยิ่งใหญ่ ในทุกห้วงอารมณ์และ ความรู้สึก พร้อมฮีลใจปลายปีไปด้วยกัน 5 ธันวาคมนี้ ในโรงภาพยนตร์