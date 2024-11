“พริม พริมา” คลอดลูกสาวแล้ว ตั้งชื่อได้สุดน่ารัก "น้องpippa"

ในที่สุดวันที่ทุกคนรอคอยก็มาถึง เพราะล่าสุดคุณแม่ป้ายแดง "พริม พริมา พันธุ์เจริญ" ถือฤกษ์ดีคลอดลูกสาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยเพื่อนซี้ "คารีสา" ได้ออกมาโพสต์หน้าหลานสาวให้แฟนๆ ชมกัน พร้อมข้อความระบุว่า "Congratulations, your little miracle has arrived @prima_prim @t.siwagorn 7:00 โมงถึงโรงบาล 9 :00 โมงเริ่มนั่ง countdown บ่ายโมงเริ่มอยู่ไม่นิ่งอยากเห็นหลาน มันเป็นสิ่งใหม่มากที่เราตื่นเต้น และรักใครแบบนี้น้าๆ เพ้อเจ้อ เห็นภาพพาหนูไปกินข้าว เล่นสนุก ไปโรงเรียนวันแรกแล้ว my beautiful pippa ขอให้หนูมีความสุข เป็นเด็กที่โชคดี เป็นที่รัก อ่อนโยน และแข็งแกร่งมั่นคงแบบพ่อแม่หนูนะคะ to my love @prima_prim you’re going to be the most amazing mom ! หันมาเมื่อไหร่ก็เจอนะ รัก"ขณะที่เพื่อนๆ ในวงการบันเทิงหลายคน รวมถึงแฟนคลับก็แห่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีกันเป็นจำนวนมาก