"นก อุษณีย์" ควง "ม่วย นิธิตรา" ประกาศข่าวสาว ดินเนอร์ฉลองรักครบ 1 ปี

หลังจากที่สร้างความฮือฮา ออกมาประกาศเปิดตัวว่ากำลังคบหาดูใจกับผู้ประกาศข่าวสาว "ม่วย นิธิตรา" ล่าสุดนักแสดงสาว "นก อุษณีย์" ก็ออกมาโพสต์ภาพคู่แฟนสาวควงฉลองดินเนอร์ครบรอบ 1 ปีโดย "นก อุษณีย์" ได้ลงภาพดินเนอร์มื้อพิเศษ พร้อมแคปชั่น "5 years …. We used to be close 13 years…. We didn’t talk 1 year… We’re back together and even closer than before Now until the end …. with you1 ปีแล้ว ขอบคุณสำหรับของขวัญ และดินเนอร์ โรแมนติกมาก สวยมาก ขอบคุณที่ดูแลกันอย่างดีที่สุด ตามที่เคยให้สัญญาไว้ รักนะคะ ♥️ @mhoui_nititar"งานนี้หลังจากที่สาว "นก" ปล่อยภาพความหวานออกไป ก็มีแฟนๆ เข้ามาถูกใจกันเป็นจำนวน บอกเลยดูคลั่งรักกันมากๆ