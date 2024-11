"เดรค" ปะทะ "เคนดริก ลามาร์" ศึกเพลง "Not Like Us" อาจะไปจบที่ศาล

เดรค นักร้องแรปชื่อดัง ได้ยกระดับความขัดแย้งกับเคนดริก ลามาร์ แรปเปอร์ซูเปอร์สตาร์อีกคน โดยยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อเตรียมดำเนินคดีกับบริษัทเพลงยักษ์ใหญ่ หลังจากกล่าวหาว่ามีการโปรโมตเพลง Not Like Us ของลามาร์อย่างไม่เป็นธรรมและส่งผลกระทบต่อชื่อเสียงของเขา





เพลง Not Like Us ซึ่งเป็นเพลง "ดิส" ที่ เคนดริก ลามาร์ ปล่อยออกมาในปีนี้ มีเนื้อหาพาดพิงเดรคว่าเป็นผู้ล่วงละเมิดทางเพศ โดยมีเนื้อเพลงเช่น “Drake, I hear you like 'em young” และพูดถึง “นักล่าที่ได้รับการรับรอง” และ “ผู้ล่วงละเมิด”เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา เดรค หรือชื่อเต็ม ออเบรย์ เดรค เกรแฮม ได้ยื่นคำร้องต่อศาลเขตเบ็กซาร์ รัฐเท็กซัส เพื่อแจ้งเตือน iHeartMedia และ Universal Music Group (UMG) โดยกล่าวหาว่า UMG มีการวางแผนให้ Not Like Us กลายเป็นไวรัลเพื่อประโยชน์ของลามาร์ โดยเสียผลประโยชน์ของเดรคซึ่งเป็นศิลปินในสังกัดเดียวกันUMG ปฏิเสธข้อกล่าวหาและระบุว่า ข้อกล่าวหาของเดรคเป็น "เรื่องแต่งและไร้เหตุผล" พร้อมย้ำว่าบริษัทดำเนินการด้วยมาตรฐานจริยธรรมสูงสุดในวันเดียวกัน บริษัท Frozen Moments ของเดรค ยังได้ยื่นคำร้องคล้ายกันต่อศาลสูงรัฐนิวยอร์ก โดยกล่าวหาว่า UMG ใช้วิธีการจ่ายเงินใต้โต๊ะ และเทคนิคอื่น ๆ ในการโปรโมตเพลง Not Like Us บนแพลตฟอร์มอย่าง Spotifyคำร้องทั้งในเท็กซัสและนิวยอร์กยังไม่ใช่การฟ้องร้องอย่างเป็นทางการ แต่เป็นการเตรียมดำเนินการทางกฎหมายในอนาคต โดยเดรคอ้างว่า UMG ได้ใช้ “บ็อต” และข้อตกลงพิเศษเพื่อให้เพลงของลามาร์กลายเป็นไวรัล“การสตรีมเพลงคือเกมที่ใครได้ อีกคนต้องเสีย” เดรคระบุในคำร้อง “ทุกครั้งที่เพลงหนึ่งโด่งดังขึ้น หมายถึงเพลงของศิลปินคนอื่นอย่างผมต้องถูกกลบ”UMG ซึ่งมีค่าย Interscope Records ที่ดูแลลามาร์ ออกแถลงการณ์โต้กลับว่า “ข้อกล่าวหาที่ว่า UMG จะทำลายศิลปินในสังกัดตนเองนั้นไม่เป็นความจริงและเป็นการดูหมิ่นอย่างยิ่ง”เดรคและลามาร์เคยร่วมงานกันมาก่อน แต่เริ่มมีความขัดแย้งตั้งแต่ปี 2013 เมื่อเพลงหนึ่งของลามาร์กล่าวถึงเดรคและศิลปินดังอื่น ๆ โดยมีเนื้อร้องว่า “ฉันรักพวกนายทุกคน แต่ฉันจะฆ่าพวกนาย... เพื่อให้แฟนคลับของพวกนายไม่เคยได้ยินชื่อพวกนายอีกเลย” แม้ตอนแรกจะดูเป็นเรื่องเล็กน้อย แต่ความบาดหมางนี้ได้รุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา