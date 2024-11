“มาริโอ้ เมาเร่อ” นั่งแท่นพรีเซนเตอร์คนล่าสุด ทรอส พร้อมเปิดตัว “ทรอส โปร” ชวนหนุ่มไทยใช้ชีวิตให้โปรมากขึ้น

มาริโอ้ เมาเร่อ พรีเซนเตอร์คนล่าสุด ทรอส เผยว่า “เรื่องความสะอาดของผู้ชายเป็นสิ่งที่สำคัญมากครับ เพราะผู้ชายส่วนใหญ่ก็จะมีไลฟ์สไตล์ที่ชอบทำกิจกรรมกลางแจ้ง อย่างตัวโอ้เองก็ชอบ เล่นกีฬา ออกกำลังกาย ขับรถ และ ยิ่งอากาศบ้านเราค่อนข้างร้อนก็จะทำให้เหงื่อออกได้ง่าย ผมว่าถ้าเรามีผลิตภัณฑ์อาบน้ำที่หอมสดชื่น ช่วยชะล้างสิ่งสกปรกได้ดี แล้วก็โรลออน ช่วยเสริมความมั่นใจก็จะยิ่งทำให้เราสามารถทำกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเวลาออกไปทำงาน ก็จะทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นอย่าง ทรอส โปร ดีโอ โรลออน (TROS PRO Deo Roll On) โอ้ชอบมากเพราะช่วยปกป้องถึง 3 ชั้นเลย ก็คือช่วยระงับเหงื่อ ช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของกลิ่นตัว และ เทคโนโลยีระงับกลิ่นกาย ช่วยสลายกลิ่นไม่พึงประสงค์ มีให้เลือกถึง 2 กลิ่นออล เดย์ โพรเทค (All Day Protect) จะออกแนวหอมสดชื่น และ ไวลด์ คอนโทรล (Wild Control) อันนี้จะออกแนวหอมแบบสุขุมครับส่วนครีมอาบน้ำ ทรอส โปร ดีโอ ชาวเวอร์ ซิงค์ ซีรีส์ (TROS PRO Deo Shower Zinc Series) มีส่วนผสมของ Zinc Active ช่วยลดความมันส่วนเกินซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดสิว และสามารถชำระล้างแบคทีเรียได้ถึง 99.99% พร้อมระงับกลิ่นไม่พึงประสงค์ด้วยเทคโนโลยี Anti-Odor มาพร้อมกับสารทำความสะอาดที่มอบความชุ่มชื้นให้แก่ผิว และคัดสรรน้ำหอมโดย AI Creation มี 2 สูตรด้วยกัน ได้แก่ซิงค์ ฟูเอล (Zinc Fuel) หอมแนวสุขุม ล้ำลึก และ ซิงค์ คูเป้ (Zinc Coupe) หอมสะอาดแนวกลิ่นสดชื่นโอ้อยากจะบอกว่าผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเป็นสิ่งที่จำเป็นที่สุดของผู้ชายมากๆ ครับ เพราะช่วยเพิ่มเสน่ห์ ช่วยเสริมความมั่นใจ ทำให้น่าเข้าหา ด้วยครับ เพื่อนๆ สามารถมาลองพิสูจน์ประสิทธิภาพได้ที่ ทรอส โปร ป๊อป-อัพ สโตร์ที่ชั้น G ศูนย์การค้าสามย่านมิตรทาวน์ (บริเวณหน้าร้านมูจิ) ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคมนี้ ได้เลยครับ”และนอกจากกลุ่มผลิตภัณฑ์อาบน้ำและโรลออน ทรอส (TROS) ยังมีกลุ่มผลิตภัณฑ์จัดแต่งทรงผม (Hair Styling) ภายใต้ Barber Series ที่ถูกพัฒนาร่วมกับช่างผมมืออาชีพ ซึ่งมี 3 ผลิตภัณฑ์ด้วยกันก็คือ ทรอส โปร เฟล็กซิเบิ้ล เจล เมกา โฮล (TROS PRO Flexible Gel Mega Hold) พลังจัดทรงเลเวล 9 และมี 2X Polymer Complex ช่วยล็อกทรงผม ให้คงเดิมยาวนานตลอดวัน รวมทั้งมีความยืดหยุ่น มากกว่าเจลทั่วไป ทรอส โปร ซอฟท์ แว็กซ์ เนเชอรัล ลุค (TROS PRO Soft Wax Natural Look) Soft Wax เนื้อบางเบา พลังจัดทรงเลเวล 8 เกลี่ยง่าย มี 4 Peptides บำรุงผมให้แข็งแรง ไม่เป็นขุยขาว ให้ทุกทรงของหนุ่ม ๆ เท่ทันสมัยในทุกๆวัน และทรอส โปร ลิฟท์ แอนด์ ล็อค แฮร์ สเปรย์ (TROS PRO Lift and Lock Hair Spray) แฮร์สเปรย์ช่วยยกโคนสร้างวอลลุ่ม ไม่ทำให้ผมลีบแบน เซ็ททรงง่าย ด้วยหัวสเปรย์กระจายตัวดี ล็อคทรงยาวนาน 24 ชั่วโมง เสริม Keratin บำรุงเส้นผมให้แข็งแรงมาร่วมพิสูจน์ประสิทธิภาพในการเติมเสน่ห์ให้หนุ่ม ๆ พร้อมการปกป้องที่มั่นใจยิ่งกว่าได้ที่ ทรอส โปร ป๊อป-อัพ สโตร์ ชั้น G ศูนย์การค้า สามย่านมิตรทาวน์ (บริเวณหน้าร้านมูจิ) ตั้งแต่วันนี้ - 1 ธันวาคมนี้หรือสามารถช้อปได้ที่ Big C, Lotus’s, Tops, ร้านค้าทั่วประเทศใกล้บ้าน และร้านค้าออนไลน์ พร้อมติดตามเคล็ดลับความหอมเสริมความมั่นใจ ได้ทางเฟซบุ๊ก www.facebook.com/TROSThailand