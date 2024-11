มัลดีฟส์แตก "ปลา บลา บลา" อวดหุ่นแรงทะเลเดือด

ดารานักร้องเซ็กซี่แรงไม่หยุดหลังจากทุ่มเทโหมงานหนัก เคลียร์งานเพลง งานหนังเรื่อง คช Mahout จบแล้ว เพิ่งบินไปพักกายสบายใจยิ่ง ที่มัลดีฟส์ เกาะสวรรค์ของคนทั่วโลกทริปนี้ได้โอกาสดี ไปฉลองวันเกิดให้ตัวเองด้วย ร้อนแรงได้อีก หอบบิกินี่เร้าใจไปเยอะ ขนชุดว่ายน้ำแบรนด์หรู เช่น D&G Dolce & Gabbana ,Versace ฯลฯ จัดหนักจัดเต็ม ทำเอาทะเลมัลดีฟส์เดือดสุดฤทธิ์ ปลา บลา บลา เลือกพักที่รีสอร์ทดังระดับโลก Soneva วิลล่าวิวสุดยอดโคตรๆ แค่คืนละ 100,000 โอ้โห!!! ทริปชิลนี้แว่วว่าหมดไปเบาๆ ทะลุหลักล้าน สวยรวยฉ่ำน่าอิจฉามากๆมีดีเยอะมาก ปลา บลา บลา เพียงฤทัย ความสามารถรอบตัว เพิ่งลุยทำหนังเกี่ยวกับช้างเรื่อง คช Mahout ยังเป็นนักร้องเสียงพริ้งด้วย รีบโหลดฟังทิ่มรูหูด่วน! ฟังเพลงเด็ดของ ปลา บลา บลา Wild One ,Sa Bud Bob สะบัดบ๊อบ ,เธอมีค่า แต่เธอไม่มีสิทธิ์ ,You Melt My Heartย้ำดังๆ ไปคลิกฟังใหม่ให้ซึ้งทรวงกันได้แล้ว กับเพลง เหมือนกลับชาติมารัก Reborn Love (https://www.youtube.com/watch?v=LB3ljBc0dtw) เพลงประกอบหนัง คช Mahout ที่ร้องคู่กับนักร้องดัง ไพรัช คำมณี ที่มีผู้ติดตามเป็นล้าน!คลิกฟังด่วน JOOX ,Spotify ,Apple Music ,TikTok ต้องตามด่วน Youtube / Plah Blah Blah Official / FanPage แฟนเพจ : Plah Komaratat / Pla Blah Blah production / IG : plahblahblahofficial / TikTok : @plahkomaratat ผู้หญิงอย่าหยุดสวย www.plahblahblah.com และ และยังมีไอจี + แฟนเพจ plah blah blah production