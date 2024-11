Gizmo เปิดตัวแคมเปญ “GIZMO Friendly Gadget IT แกดเจ็ตไอที ที่ใครๆ ก็ใช้” ชูแนวคิด Real Identity Gizmo มุ่งสู่แบรนด์ IT Gadget ที่เป็นมิตรกับทุกไลฟ์สไตล์

Gizmo(กิสโม่) แบรนด์แกดเจ็ต IT ชั้นนำของไทย เปิดตัวแคมเปญใหม่ล่าสุด “GIZMO Friendly Gadget IT แกดเจ็ตไอที ที่ใครๆ ก็ใช้ เข้าถึงทุกความหลากหลายของผู้คน” มุ่งสร้างภาพลักษณ์แบรนด์ที่เข้าถึงง่ายและเป็นมิตรต่อผู้ใช้งานทุกกลุ่ม ภายใต้แนวคิด “Real Identity Gizmo” ที่สะท้อนความมุ่งมั่นในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้คนได้จริงในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นเพศ วัย อาชีพ หรือความแตกต่างอื่นๆแคมเปญนี้ยังเน้นการใช้ Social Media เป็นช่องทางหลักเพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่างแบรนด์และผู้บริโภค ทั้ง Facebook, Instagram, YouTube และ TikTok เพื่อสื่อสารกับผู้บริโภคยุคใหม่อย่างใกล้ชิด และรวดเร็ว โดยล่าสุด Gizmo โดยได้จับมือกับ Influencer และ Key Opinion Leader (KOL) กว่า 100 คน อาทิ ฟางโกะ OK สาวน้อยสายบันเทิง พี่เอกวิทย์ ตัวพ่อแห่งไอที ยาหยี นางเอกละครคุณธรรม และ TikToker ชื่อดังอีกมากมาย โดยคัดเลือกมาให้ครอบคลุมในทุกระดับ ตั้งแต่ Mega, Macro และ Micro ที่มีทั้งความหลากหลายในด้านอาชีพและไลฟ์สไตล์ ซึ่งสะท้อนถึงความหลากหลายในการใช้งานของผลิตภัณฑ์ Gizmo ที่สามารถตอบโจทย์ชีวิตในทุกมิติ ไม่ว่าจะเป็นคนทำงาน นักศึกษา หรือกลุ่มวัยรุ่นที่ต้องการแกดเจ็ตที่ใช้งานง่ายแต่ครบครันด้วยฟังก์ชันนอกจากจะสร้างการรับรู้ของแบรนด์ (Brand Awareness) Gizmo ยังมุ่งสร้างภาพลักษณ์ความเป็นแบรนด์พรีเมี่ยมในตลาดแกดเจ็ตไอทีที่ครองยอดขายอันดับ 1 ใน 7-Eleven มาอย่างต่อเนื่อง โดยชูจุดเด่นด้านคุณภาพ ความคุ้มค่า พร้อมการรับประกันสินค้าถึง 1 ปี เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคที่ต้องการเทคโนโลยีที่มีคุณภาพในราคาที่จับต้องได้ ซึ่งการเปิดตัวแคมเปญดังกล่าวถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญของ Gizmo ในภาพลักษณ์ความเป็น “แบรนด์ IT Gadget ที่เป็นมิตรกับทุกไลฟ์สไตล์” พร้อมเป็นเพื่อนคู่คิดด้านเทคโนโลยีในทุกสถานการณ์นอกจากการทำแคมเปญการตลาดอย่างต่อเนื่องแล้ว Gizmo ยังคงมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าคุณภาพ ล่าสุดเปิดตัว “ชุดชาร์จ 2in1” ที่มาพร้อมอะแดปเตอร์และสายชาร์จในชุดเดียว สามารถชาร์จได้ 2 อุปกรณ์พร้อมกัน ตอบโจทย์สายมัลติทาสก์แบบเต็มสปีด เสริมความสะดวกให้ผู้ใช้งานทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ต้องพกสายหลายเส้นให้ยุ่งยาก และสินค้าทุกชิ้นยังผ่านมาตรฐาน มอก. ของไทย จึงมั่นใจเรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยได้อย่างเต็มร้อยนอกจากไอเท็มใหม่ที่ออกแบบมาเพื่อรองรับความต้องการในชีวิตประจำวันแล้ว Gizmo ยังเพิ่มสินค้าอื่นๆ เช่น หูฟังพรีเมี่ยม, คาร์โฮลเดอร์สำหรับรถยนต์, สายชาร์จ 2 เมตร ซึ่งทั้งหมดมาพร้อมดีไซน์ที่ทันสมัย เน้นความทนทาน ใช้สะดวก ตอบสนองทุกฟังก์ชันการใช้งาน และมีรับประกันการใช้งานทุกชิ้น สูงสุดถึง 1 ปีสินค้า Gizmo มีจำหน่ายครบทุกช่องทาง ทั้งออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็น Lazada, Shopee, Line OA, 7-Eleven , Gizmo Store และตัวแทนจำหน่ายในห้างสรรพสินค้าชั้นนำทั่วประเทศ ให้ผู้บริโภคสามารถช้อปสะดวกได้ทุกที่ทุกเวลา พร้อมรับประสบการณ์การใช้งานที่ครบครันและเข้าถึงง่ายGizmo ยังยึดมั่นในแนวคิด “แบรนด์แกดเจ็ตไอที ที่ใครๆ ก็ใช้ เข้าถึงทุกความหลากหลายของผู้คน” ด้วยการนำเสนอสินค้าที่เน้นคุณภาพสูงและราคาจับต้องได้ เพื่อเป็นตัวเลือกที่ใช่สำหรับคนรุ่นใหม่ในทุกสถานการณ์เพื่อการใช้ชีวิตในแบบ "ครบจบทุกไลฟ์สไตล์"ติดต่อสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร 02 043 4646 https://www.gizmoshoponline.com/ และ https://www.facebook.com/gizmogadgett