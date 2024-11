“อีดองฮวี - จองโฮยอน” ไปไม่รอด สัมพันธ์รัก 9 ปีล่มแล้ว

เป็นคู่รักที่แฟนๆต่างให้ความรักเป็นอย่างมากสำหรับ “จองโฮยอน” นางแบบสาวและนักแสดงดังจากซีรีส์ Squid Game กับ “อีดองฮวี” นายแบบ - นักแสดงหนุ่มจากซีรีส์ Reply 1988 ที่ล่าสุดทั้งคู่ได้ยืนยันอย่างเป็นทางการว่าเลิกรากันเป็นที่เรียบร้อยแล้วตามรายงานจาก YTN ได้ระบุว่า ทั้งคู่ได้เลิกรากันแล้ว และเปลี่ยนสถานะจากคนรักเป็นเพียงเพื่อนที่ดีต่อกัน ซึ่งข่าวดังกล่าวทำเอาแฟนๆใจหายเพราะต่างก็ชื่นชอบและยินดีกับความรักของทั้งคู่และกลายเป็นคู่รักคู่หนึ่งของวงการบันเทิงที่คบหากันอย่างยาวนานอีดองฮวี และ จองโฮยอน เป็นข่าวคบหากันเมื่อปี 2016 และต่างก็ชื่นชมกันและกันออกสื่ออยู่เสมอพร้อมกับให้เกียรติและเคารพในการทำงานของแต่ละฝ่ายหลังจากที่ จองโฮยอน โด่งดังเป็นพลุแตกจากซีรีส์ Squid Game เธอเคยให้สัมภาษณ์สื่อถึง อีดองฮวี ด้วยว่า “เขาภูมิใจในตัวฉันค่ะ”ทางฝั่งของ อีดองฮวี ที่เคยไปออกรายการ 'Kwak Jun Bin's World Knight Restaurant 2' เมื่อเดือน ส.ค. เขาก็เคยถามคนขับแท็กซี่ในแอลเอว่า “รู้จัก Squid Gameไหม?” ซึ่งเขากล่าวอย่างภูมิใจว่า ผู้หญิงที่รับบท “แซบยอก” นั้น “เธอคือเพื่อนสนิทผม”อีดองฮวี มีผลงาน 'Detective Chief 1958' และรายการวาไรตี้ 'Living in a Three-Bedroom House in Finland' และเตรียมหวนคืนละครเวที 'The Lives of Others' ในเร็วๆนี้ทางฝั่งของ จองโฮยอน เข้าวงการในฐานะนางแบบก่อนโด่งดังเป็นพลุแตกดังไปทั่วโลกจาก Squid Game ซีซัน 1 ทำให้เธอได้ทำงานในวงการฮอลลีวูด กับผลงานเรื่องแรกคือ Disclaimer ที่ออกอากาศทาง Apple TV เมื่อเดือนที่แล้ว