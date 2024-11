เมืองไทยเดือดแน่! ครั้งแรกในไทย กับงาน “2024 Asia Artist Awards IN BANGKOK” ที่รวบรวมเหล่าศิลปิน K-POP จากเกาหลี มาไว้ที่นี้เท่านั้น! มาร่วมสร้างความทรงจำดี ๆ ส่งท้ายปี 2024 ไปด้วยกัน

สำหรับในปี 2024 ถือเป็นครั้งที่ 9 ในการจัดงานซึ่งเป็นพิธีมอบรางวัลระดับโลก โดยมีกำหนดจัดขึ้นในปลายปี 2567 เรียกได้ว่างานนี้จะสร้างความทรงจำ และสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟน ๆ ชาวไทยอย่างแน่นอน เพราะประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในการจัดงาน และถือเป็นครั้งแรกของการจัดงานนี้ในประเทศไทยงาน AAA 2024 จะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 27 ธันวาคมนี้ ที่ อิมแพ็ค ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-2 ซึ่งงานประกาศผลรางวัลนี้ จะรวบรวมผลงานทั้ง K-pop, K-drama, and K-movies มาไว้บนเวทีเดียวกัน โดยถือเป็นงานใหญ่ของทุกปี ที่แฟน ๆ ทั่วโลกต่างรอคอยเพื่อจะร่วมฉลองการประกาศรางวัลนี้และแน่นอนว่าความยิ่งใหญ่ในงานครั้งนี้ สุดตื่นเต้นไปกับ line up ศิลปินมากมายจากหลากหลายสาขาที่ขนมาสำหรับงานนี้โดยเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงเหล่านักแสดงชื่อดังมากมายทั้งที่ตบเท้ามาร่วมงานในปีนี้ พร้อมความ Special จากวงการ T-POP ด้วยวงน้องใหม่ไฟแรงที่เป็นกระแสและได้รับความนิยมอย่าง วง(Because of you I shine) ที่มาร่วมโชว์สุดพิเศษ และปิดท้ายด้วยจากวงและจาก วงในการทำหน้าที่พิธีกร ดำเนินการประกาศรางวัลในครั้งนี้เพียงรายชื่อที่ทางงาน AAA 2024 ประกาศมาก็ได้รับความสนใจจากแฟน ๆ อย่างมาก นอกจากนี้ยังมีช่วงเวลาสุดพิเศษที่เหล่าศิลปินร่วมเดินพรมแดง เพื่อสร้างโมเมนต์ของความสุขไปพร้อมกับแฟน ๆ รวมถึงการแสดงจากเหล่าศิลปินที่จะทำให้เป็นโชว์ที่น่าจดจำส่งท้ายปี และชมได้ในงานนี้เท่านั้น! รับรองได้ว่าจะเป็นงานเพื่อฉลองความสุขพร้อมสร้างความทรงจำอันแสนพิเศษให้กับแฟน ๆ อย่างแน่นอนสำหรับงาน Asia Artist Awards 2024 นับได้ว่าเป็นงานแรกที่รวมนักแสดงและนักร้องบนเวทีเดียวกันในงานประกาศรางวัลสุดยิ่งใหญ่ พร้อมเชิดชูความสำเร็จของศิลปินในวงการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ และดนตรีจากผลงานอันโดดเด่นตลอดปี 2024 และงานนี้ยังได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน แน่นอนว่างานนี้ทุกสายตาต่างจะจับจ้องไปที่เหล่าศิลปิน เพื่อร่วมลุ้นว่าใครจะคว้ารางวัลอันทรงเกียรติในประเภทต่าง ๆ ไปครองมาร่วมสร้างช่วงเวลาแห่งประวัติศาสตร์ไปกับ “2024 Asia Artist Awards IN BANGKOK” ครั้งแรกที่จัดขึ้นในประเทศไทย จำหน่ายบัตรในวันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567 เวลา 10.00 น. ทาง www.ticketmelon.com ราคาบัตรมี 6 ราคา ได้แก่ VVIP 8,000 บาท / VIP 7,500 บาท / 6,500 บาท / 5,000 บาท / 4,000 บาท และบัตรยืนราคา 2,000 บาทสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Fanpage : 2024 AAA Bangkok, Instagram : 2024AAA_Bangkok และ X : 2024AAA_Bangkok