ประวัติศาสตร์ต้องจารึก “ออกแบบ ชุติมณฑน์” คนไทยคนแรก คว้ารางวัล “นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม” เวทีระดับโลก Emmy Awards

สร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการบันเทิง หลังจากที่สามารถคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยม (Best Performance by an Actress) จากเวที International Emmy Awards ครั้งที่ 52 ประจำปี 2024 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา มาครองได้สำเร็จ จากภาพยนตร์เรื่อง Hunger คนหิว เกมกระหาย ฉายทาง netflix ซึ่งถือว่าเป็นนักแสดงสาวชาวไทยคนแรกที่คว้ารางวัลระดับอินเตอร์มาครอบครองงานนี้ ออกแบบ ได้เผยนาทีประวัติศาสตร์ของตัวเอง ในสตอรี่อินสตาแกรม ซึ่งเจ้าตัวสวมใส่ชุดหรูจาก Chanel ไปรับรางวัลดังกล่าว