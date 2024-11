‘ออนซอนเดย์ โจอี้ ภูวศิษฐ์ คอนเสิร์ต’ คอนเสิร์ตแรกครั้งใหญ่ในชีวิตของ ‘โจอี้ ภูวศิษฐ์’ กับบทพิสูจน์ความสำเร็จ

ประเดิมเปิดเวทีด้วยการปรากฏตัวของ ‘โจอี้ ภูวศิษฐ์’ กลางเวทีคอนเสิร์ตด้วยลุคสุดเท่ เริ่มด้วยเซ็ตเพลงฮิตหลายล้านวิวอย่าง หมาคาบเกิบ, ตะวันทอแสง, ปรากฎการณ์ผีเสื้อ และ เดือนชนเดือน ที่สนุกจนทำเอาเหล่าแฟนเพลงกรี๊ดกระหึ่มฮอลล์ตั้งแต่โชว์แรก และในคอนเสิร์ตครั้งนี้โจอี้ไม่ได้มาแค่คนเดียว ยังชวนแขกรับเชิญจากเวทีการประกวดร้องเพลง The Voice Thailand และยังเป็นศิลปินร่วมค่ายจีนี่ เรคคอร์ด มาร่วมโชว์ในคอนเสิร์ตครั้งนี้ นั่นก็คือ ‘เล็ก รัชเมศฐ์’ โดยโจอี้และเล็กได้ร่วมกันร้องเพลงอย่าง โหยหา, เมษาจะกลับมา รวมถึงเพลง ใจเป็นนาย กายเป็นบ่าว ที่ทั้งคู่ได้โชว์สกิลล์เสียง จนผู้ชมขนลุกกันไปทั้งฮอลล์ต่อด้วยโหมดเพลงแห่งความสนุกกับเพลง โอ๊ย, หัวใจสะออน และเพลงดังอย่าง สาริกาลิ้นทอง ทำเอาแฟน ๆ ร้องตามกันสนั่นฮอลล์ มาถึงแขกรับเชิญอีกหนึ่งคนที่มีความหมายต่อโจอี้ ‘เฟิด Slot Machine’ ที่มาร่วมร้องเพลง มนุษย์ต่างดาว และเพลง เคลิ้ม ซึ่งเป็นเพลงที่โจอี้นำไปร้องตอนประกวดจนทำให้เขาได้เป็นศิลปินในทุกวันนี้และอีกหนึ่งโชว์ที่ถือว่าเซอร์ไพรส์สุด ๆ ที่โจอี้มาในลุคสุดเซ็กซี่กับเพลง Versace on The Floor ซึ่งถือเป็นร้องโชว์เพลงภาษาอังกฤษบนเวทีคอนเสิร์ตเป็นครั้งแรก พร้อมใส่ตัวตนความเป็นโจอี้ด้วยการเล่นพิณในเพลงนี้ด้วย ตามมาด้วยแขกรับเชิญสาวสวยดีกรีนางงามที่สะกดทุกสายตาคนดูอย่าง ‘อิงฟ้า วราหะ’ ที่เคยประกวดร้องเพลงบนเวที The Voice Thailand ในปีเดียวกัน มาร่วมสร้างสีสันให้คอนเสิร์ตนี้ได้อย่างดีเยี่ยม กับ แหล่ (อิงฟ้า) ต่อด้วยเพลง แฟนจ๋า และเพลงร้องแก้สนุก ๆ อย่างเพลง ยาใจคนจน และเพลง ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ เรียกว่าถูกอกถูกใจแฟน ๆ กันอย่างยกใหญ่จากนั้นโจอี้ขอจัดเต็มความสนุกพร้อมกับ วงหมอลำตุ้มเติ่น ที่มาสร้างความม่วนจอยไปทั้งฮอลล์ กับเมดเลย์เพลงโจ๊ะ ๆ อย่าง คิดฮอดสาวฟังลำ, สาวจันทร์กั้งโกบ, คนบ้านเดียวกัน เรียกว่าทั้งเต้นทั้งร้องสะเทือนธันเดอร์ โดมกันเลยทีเดียวกลับสู่โหมดเพลงช้าในเวอร์ชั่นอะคูสติกสุดซึ้งที่มินิสเตจ พร้อมขนเพลงช้าสุดซึ้งของศิลปินในดวงใจที่เป็นต้นแบบในการเป็นศิลปินของโจอี้ ไม่ว่าจะเป็นเพลง ใจสั่งมา - โลโซ, ขอเช็ดน้ำตา - แคลช รวมถึงเพลงของพี่ชายสุดที่รักคนสนิทอย่าง ป๊อบ ปองกูล กับเพลง ปล่อย ก่อนจะไปเซิ้งสุดมันกันต่อกับเพลง วัดใจ, แดงกับเขียว, เสี่ยว เรียกว่าคอนเสิร์ตนี้มีครบทุกอารมณ์เลยก็ว่าได้ มาถึงซีนพิเศษกับเพลงฮิตอย่าง นะหน้าทอง มาพร้อมกับฝนกระดาษสีทองทั่วทั้งฮอลล์ และแสงสีโปรดักชั่นที่ส่งให้เพลงนี้สมบูรณ์และเต็มอิ่มเดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคอนเสิร์ตในบรรยากาศอบอุ่นซาบซึ้ง ซึ่งเป็นช่วงที่โจอี้ได้บอกเล่าเรื่องราวต่าง ๆ ในอดีต ทั้งขำ ทั้งเศร้า จนแฟน ๆ ในฮอลล์ถึงกับกลั้นน้ำตาไว้ไม่ไหว เรียกว่าเป็น Magic Moment ที่เรียบง่าย แต่ทรงพลัง พร้อมมอบ 2 เพลงที่มีเนื้อหาลึกซึ้งกินใจ อย่างเพลง ของตาย ซึ่งเป็นเพลงแรกที่ส่งเดโม่เข้าแกรมมี่ฯ และเป็นเพลงที่ไม่เคยร้องที่ไหนมาก่อน รวมทั้งเป็นเพลงที่บอกความรู้สึกทั้งหมดที่ออกมาจากใจของหนุ่ม ‘โจอี้’ ได้เป็นอย่างดี และยังเดินลงจากเวทีมาร้องเพลงนี้ท่ามกลางแฟน ๆ อย่างใกล้ชิดอีกด้วย ปิดท้ายด้วยเพลงฮิต ดวงเดือน ที่ทำให้แฟน ๆ ทั่วประเทศได้รู้จักกับผู้ชายชื่อ ‘โจอี้ ภูวศิษฐ์’"ออนซอนเดย์ โจอี้ ภูวศิษฐ์ คอนเสิร์ต" เป็นอีกหนึ่งคอนเสิร์ตคุณภาพที่พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า 'โจอี้ ภูวศิษฐ์' ศิลปินเลือดอีสานขวัญใจมหาชนที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความสามารถทางด้านดนตรี ที่มาพร้อมกับตัวตนที่ทุกคนยอมรับ และยกให้เป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดที่จะติดอยู่ในใจของทุกคนไปอีกนานสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB – Eyphuwasit / genierecords และทางช่องทางของ ‘GMM SHOW’ ได้ที่ FB / IG / TikTok – gmmshow และ X - gmmshow_th