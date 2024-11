“THX” (แธงซ์) เกิร์ลกรุ๊ปใหม่จาก E29 Music Identities ประกาศเปิดตัวซิงเกิลแรก "Horizon Love"

สมาชิกทั้ง 8 คนประกอบด้วย แบมแบม-บุตรี กัลย์จารึก, แบรี่-อภิชญา มอลลิน, ตาต้า-ปุณณวรรณ ลีลาบูรณธนกูร, เฟรช-จิภัสสร เล้าลือชัย, ซินดี้-ซินดี ชมิด, เชียร์-จิญาพัฒน์ ตันติกิตติชัยกุล, เรย์-รวิสรา เชี่ยวเวช และ ภัสจัง-นภัสนันท์ รณเกียรติ ซึ่งแต่ละคนมีความสามารถโดดเด่นทั้งด้านการร้อง เต้น แร็ป และมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่พร้อมจะมาสร้างปรากฏการณ์ใหม่ในวงการ T-POP กับความมุ่งมั่นที่จะส่งมอบแรงบันดาลใจและความสุขผ่านเสียงเพลง โดยวง THX เป็นตัวแทนของความฝัน พลังของผู้หญิง และความเป็นไปได้ที่ไร้ขีดจำกัดคอนเซปต์ของวง THX สะท้อนถึงจิตวิญญาณและอัตลักษณ์ที่แข็งแกร่ง: T (To, Run Through, Towards) สื่อถึงการมุ่งหน้าสู่ความฝันอย่างไม่หยุดยั้ง, H (Horizon)เปรียบเสมือนเส้นขอบฟ้าที่เป็นตัวแทนของอนาคตและความหวังที่ไร้สิ้นสุด, และ X (X Chromosome) ตัวแทนของพลัง ความเป็นผู้หญิงที่แท้จริง และความ Extraordinary ที่แสดงถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่ไม่เหมือนใคร เมื่อรวมกันออกเสียงว่า “แธงซ์” (THX) ยังแฝงความหมายถึง “Thank You” เพื่อส่งต่อความขอบคุณจากศิลปินถึงแฟนๆ ที่สนับสนุนพวกเธอในทุกย่างก้าวของเส้นทางดนตรีนี้โดยซิงเกิลเปิดตัว “Horizon Love” (ฮอไรซัน เลิฟ) พร้อมจะปล่อยให้ฟังกันทั่วโลกในวันที่29พฤศจิกายนนี้ เป็นการถ่ายทอดเรื่องราวของการตามหาความฝันและความรักผ่านเส้นขอบฟ้าที่ไม่มีที่สิ้นสุด สร้างสรรค์โดยโปรดิวเซอร์ ตัวท๊อป SPATCHIES (น๊อต-สพัชญ์นนทน์ รัตนชยามร) โดยเพลงนี้ผสมผสนานดนตรีแนว Pop เข้ากับความซับซ้อนของ UK Garage และ และเพิ่มความเร้าใจด้วยเบสไลน์อันทรงพลังจาก Dum and Bass ทำให้เพลงมีมิติทางดนตรีที่แปลกใหม่ สะท้อนจิตวิญญาณของวง“THX” (แธงซ์) ที่ต้องการผลักดัน T-POP ไปสู่ระดับสากล 29 พฤศจิกายนนี้ ซิงเกิล "Horizon Love" จะพร้อมให้ฟังบนทุกแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง ชั้นนำและมิวสิกวิดีโอที่บินลัดฟ้าไปถ่ายทำไกลถึงต่างแดน จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการช่อง Youtube E29 Music Identities และที่พิเศษสุดคือ งาน THX Special Live ของสมาชิก ทั้ง 8 คน ที่จะได้ใกล้ชิดและมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับแฟนๆ ทุกคน มานับถอยหลังไปด้วยกันติดตามอัปเดตการเปิดตัวสุดยิ่งใหญ่นี้ ได้ที่ทุกช่องทางโซเชียลมีเดียInstagram: https://www.instagram.com/thxofficial_ X (Twitter): https://x.com/thxofficial_ TikTok: https://www.tiktok.com/@thxofficial_ Facebook: https://www.facebook.com/THX8official Line: https://lin.ee/zQEuDTm