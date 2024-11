ทีเซอร์สุดร้อนแรง!ดัน “MATE THE SERIES” กระแสพุ่ง! จับคู่ยูริ “เกรซ-โอ๋เอ๋” ลงจอตอนแรก 26 พฤศจิกายน นี้

ปล่อยทีเซอร์ออกมากระชากใจแฟนคลับยูริ (Girl Love) มาพักใหญ่ ปฏิเสธไม่ได้ว่าร้อนแรงเหลือเกิน ดันกระแสให้ MATE THE SERIES (เมท เดอะ ซีรีส์) พุ่งปรี๊ด เสียงตอบรับล้นหลาม ทั้งจากฝั่งไทย และนานาชาติที่ให้ความสนใจจดจ่อรอวันออกอากาศฉบับเต็ม งานนี้ เซ้นส์ เอนเตอร์เทนเมนท์ ไม่รอช้าผนึกกำลัง อัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และ WeTV รีบปล่อยของทันที…“MATE THE SERIES” สร้างจากนิยายยูริสุดฮิตติดเทรนด์ และได้รับความนิยมสูงสุดในโลกโซเชียล ฝีมือนักเขียนชื่อดังเจ้าของนามปากกา ChaoplaNoy (เจ้าปลาน้อย) เรียงร้อยเรื่องราวจากตัวหนังสือมาโลดแล่นอยู่ในจอ ฝีมือผู้กำกับซีรีส์วาย และ ยูริ แถวหน้าของเมืองไทย ลิท ผดุง สมาจาร นำแสดงโดย เกรซ บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์ และ โอ๋เอ๋ พรชนก ธีระวรรณ จับมือกันจัดหนักเข้มข้นตั้งแต่ EP แรกกับเรื่องราวความรัก มิตรภาพ ระหว่างหญิงสาวสองคนที่ต่างกันสุดขั้ว…พวกเธอเป็นเพื่อนรักที่ต้องเลื่อนสถานะมาเป็นคนของใจ ทั้งที่ปฏิเสธมาตลอดว่า “ไม่ใช่” แต่สุดท้ายก็ต้องพ่ายแพ้ความจริงเรื่องย่อ….เอิงเอย (แสดงโดย โอ๋เอ๋ พรชนก ธีระวรรณ) หญิงสาวผู้มีปม กับความลับที่เก็บซ่อนไว้ไม่ให้ใครรู้ กับ เกนหลง เพื่อนรัก (แสดงโดย เกรซ บุศรินทร์ วงศ์ลีลนนท์) หญิงสาวผู้เกิดมาเพียบพร้อมทุกอย่าง กับสถานะหัวใจที่ไม่ชัดเจน แต่ดันหวั่นไหวเมื่อได้เจอหน้าเพื่อนเก่าที่ไม่ได้พบกันมา 10 ปี ขับเคี่ยวกับคู่ยูริที่รู้หัวใจตัวเองสุดๆอย่าง ดอกฝ้าย (แสดงโดย ปุยฝ้าย นัยน์ปพร ประเสริฐศรี) สาวสวยที่มีความติสต์ในตัว มองโลกมองชีวิตอย่างเข้าใจ เป็นเจ้าของร้านคาเฟ่ กับ หมอมีน (แสดงโดย ป๊อบปี้ ปาลิตา วิศิษฎ์ศักดิ) หมอสาวสุดเท่ เข้มแข็งเด็ดเดี่ยว กล้าตัดสินใจ เป็นคนรักของดอกฝ้ายคู่แรกต่างกันสุดขั้ว ส่วนคู่สองก็รักกันสุดใจ แต่ใครจะทำให้แฟนคลับคู่จิ้นได้ฟินจิกหมอนมากกว่ากันไปลุ้นรักกับพวกเขาได้ใน MATE THE SERIES (เมท เดอะ ซีรีส์) ทุกวันอังคาร เวลา 22.37 น. ทางอัมรินทร์ทีวี ช่อง 34 และ ออนไลน์เวอร์ชัน UNCUT บนแอป WeTV เริ่มตอนแรก เสาร์ที่ 26 พฤศจิกายนนี้ รวมถึงติดตามความเคลื่อนไหวของซีรีส์ได้ทาง facebook.com : MatetheSeries/ #MateTheSeries