สยามพารากอน ฉลองครบรอบ 19 ปี สุดยิ่งใหญ่ จัดเต็มมหกรรมแห่งความสุขทั่วทุกพื้นที่ ร่วมสนุกกับศิลปินดังนับ 100 คน พร้อมเอาใจนักช้อปกับโปรโมชั่นสุดพิเศษ 2 ธ.ค. 67 -10 ธ.ค.67

สยามพารากอน ฉลองความสำเร็จครบรอบ 19 ปีสุดยิ่งใหญ่ ตอกย้ำความเป็นจุดหมายปลายทางระดับโลก และเป็น Luxury Destination ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ครองความเป็นที่หนึ่งในใจของลูกค้าทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกมาอย่างต่อเนื่อง จัดงาน “Siam Paragon 19th Anniversary : The Magical Celebration” เชิญทุกคนร่วมเฉลิมฉลองและมีความสุขไปกับมหกรรมอีเว้นท์และเอ็นเตอร์เทนเม้นท์ พร้อมโปรโมชั่นพิเศษเอาใจนักช้อปทั้งศูนย์ฯและห้างฯ ตลอดจนรับของที่ระลึกในโอกาสพิเศษนี้ ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 67 -10 ธ.ค. 67 พบเซอร์ไพรส์สุดอลังการ วันที่ 3 ธ.ค. 67 ทัพศิลปินดังนับ 100 คน ร่วมโชว์เดิน Black Carpet พร้อมมอบความสุขและความประทับใจอย่างต่อเนื่อง• Magical World of Luxury มหัศจรรย์แห่งประสบการณ์ลักซ์ซูรี่เหนือความคาดหมายตื่นตาตื่นใจไปกับงานเฉลิมฉลอง 19 ปีสยามพารากอนในแบบลักซ์ชูรี่ตอกย้ำความเป็น Luxury Destination ด้วยต้นคริสต์มาสสุดลักซ์ชูรี่สูงเด่น ส่องแสงเปล่งประกายเจิดจ้าจากคาเทียร์ "Cartier Celebrates the Festive Season with a Magical Tale" ที่ร่วมมอบความสุขแก่ผู้มาเยือนตั้งแต่ประตูทางเข้า และบริเวณอุโมงค์ Cascadeชั้น M ให้ทุกคนมาถ่ายภาพแล้วแชร์โมเม้นต์ประทับใจ พร้อมตระการตาไปกับ บรรยกาศการตกแต่งของแบรนด์ดังระดับโลกที่ต่างเนรมิตให้ทั่วพื้นที่ของสยามพารากอนเต็มไปด้วยสีสันแห่งความสุข โดยเฉพาะในค่ำคืนแห่งการเฉลิมฉลอง 3 ธ.ค.67 ร้านค้าจากหลากหลายแบรนด์ดังได้เตรียมเซอร์ไพรส์มอบเป็นของขวัญให้กับลูกค้าคนพิเศษโดยเฉพาะนอกจากนี้ ระหว่างวันที่ 5 -15 ธ.ค.67 สยามพารากอนรังสรรค์สุดยอดประสบการณ์เหนือระดับกับที่สุดแห่งการจัดแสดงกุหลาบสุดตระการตาใจกลางกรุงเทพครั้งแรกในประเทศไทยสะพรั่งทั่วทั้งพาร์ค พารากอน พบกับการรวบรวมความงดงามของกุหลาบนานาพันธุ์ที่หาชมได้ยากกว่า 30,000 ต้น 12 สายพันธุ์ มาไว้ในงาน “Eternal Bloom: The Silk Rose Garden” สัมผัสที่สุดของสุนทรียะแห่งกุหลาบ ราชินีแห่งดอกไม้ในหลากหลายมิติ ตื่นตากับ Immersive Art ในธีมกุหลาบโดยศิลปินระดับแนวหน้าชาวไต้หวัน พร้อมเชิญทุกคนร่วมเฉลิมฉลองแบบเอ็กซ์คลูซีฟไปกับไฟน์ไดน์นิ่งท่ามกลางบรรยากาศ Immersive และคาเฟ่สุดเก๋ที่จะเสิร์ฟเมนูที่รังสรรค์จากกุหลาบโดยเหล่าเชฟชื่อดัง• Magical World of Entertainment มหัศจรรย์มหกรรมความบันเทิงที่ยิ่งใหญ่ปักหมุดโมเม้นต์แห่งความประทับใจในวันที่ 3 ธ.ค. 2567 เตรียมพบกับเหล่าศิลปินชั้นนำสุดฮอตจากทุกกระแสเทรนด์ อาทิ หลิงหลิง-ออม, ต่อ-ธนภพ, อแมนด้า, แจม-รชตะ, ฟิล์ม-ธนภัทร, ไบร์ท-นรภัทร, ออฟโรด-กันตภณ, เฟิร์น-นพจิรา, พีพี-ปุญญ์ปรีดี, จูเนียร์-กาจบัณฑิต, ฟลุ๊คจ์-พงศภัทร์, เทศน์ ไมรอน,อุ้ม-อิษยา, ซี-พฤกษ์, จูเนียร์-แทด-มิวอ้อน จาก ATLAS และศิลปินจาก one TRANIEE เป็นต้น จะร่วมเดิน Black Carpet เพื่อนำทุกคนเข้าสู่ช่วงเวลาแห่งความประทับใจ ณ บริเวณ Cascade ชั้น M และพบกับโชว์ชุดพิเศษจากนักแสดงสาว ญาญ่า-อุรัสยา สเปอร์บันด์, พีพี-กฤษฏ์ อำนวยเดชกร, แก้ม-วิชญาณี เปียกลิ่น และ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ ที่จะมาสร้างเซอร์ไพรส์สุดมหัศจรรย์ให้กับผู้ร่วมงานบริเวณ แฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1พลาดไม่ได้! ร่วมฟินไปมินิคอนเสิร์ตและกิจกรรมแฟนมีตพร้อมศิลปินคนโปรด เพียงช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนดแล้วนำใบเสร็จมายืนยันเพื่อรับสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งบริเวณเวทีแฟชั่น ฮอลล์ ชั้น 1 และเวที SCBX NEXT STAGE ชั้น 4- วันที่ 3 ธ.ค. 67​เวที Fashion Hall : พบกับ DICE และ PERSESเวที SCBX NEXT STAGE : พบกับ มอส-ภาณุวัฒน์, แบงค์-มณฑป และนักแสดงจาก LOVESICK 2024- วันที่ 6 ธ.ค. 67​เวที SCBX NEXT STAGE: พบกับ โทมัส-ธีร์ทัศน์, ก้อง-ก้องภพ และ ATLAS- วันที่ 8 ธ.ค. 67​เวที SCBX NEXT STAGE พบกับ แจม-รัชตะ และ one TRAINEE• Magical World of Privileges มหัศจรรย์สิทธิประโยชน์เหนือระดับสำหรับลูกค้าคนสำคัญตอบแทนลูกค้าคนสำคัญของสยามพารากอนกับดีลพิเศษสุด ฉลอง 9 วันมหัศจรรย์ ทั้งศูนย์ฯและห้างฯ ผนึกกำลังมอบส่วนลดและสิทธิประโยชน์มากมายแบบจัดเต็มทุกชั้นทุกแผนก ระหว่างวันที่ 2 ธ.ค. 67 -10 ธ.ค.2567 อาทิ ส่วนลดสูงสุด 70% พร้อมสินค้าราคาพิเศษสำหรับร้านค้าที่ร่วมรายการ ช้อปครบตามเงื่อนไขที่กำหนดภายในศูนย์ฯ แลกรับ SIAM GIFT CARD มูลค่าสูงสุด 6,900 บาท และ Cash Coupon มูลค่าสูงสุด 1,000 บาท (สำหรับใช้ซื้อสินค้าภายในห้างฯ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ยกเว้น POWER MALL และ GOURMET MARKET) นอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นพิเศษจากร้านค้าแฟชั่น บิวตี้ ไลฟ์สไตล์ ร้านอาหาร เป็นต้น พร้อมโปรโมชั่นจัดเต็มจาก 9 บัตรเครดิตชั้นนำที่ร่วมรายการ พิเศษ!! สำหรับผู้ถือบัตรเครดิตวันสยามกสิกรไทย และ บัตรเครดิตกสิกรไทย รับสิทธิประโยชน์เพิ่มมากมาย อาทิ ส่วนลดพิเศษเพิ่มเติม, ONESIAM COINS, รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 17% และ บัตรจอดรถฟรี สยามพารากอน 1 ปี พิเศษเฉพาะสมาชิกใหม่ ONESIAM SuperApp ใช้จ่าย 1,900 บาท รับ 190 ONESIAM COINS ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 67 -10 ธ.ค.67 นี้เท่านั้นพร้อมโปรโมชั่นพิเศษ สำหรับพารากอน ดีพาร์ทเมนท์สโตร์ รับ M Point 9,000 คะแนน เมื่อช้อปสะสมภายในห้างฯ ครบ 19,000 บาท ขึ้นไป / วัน (รวม POWER MALL และ GOUMET MARKET) และ พิเศษยิ่งกว่า ลูกค้า ONESIAM SuperApp รับเพิ่ม E-Cash Coupon มูลค่า 900 บาท ดีลแรงสุดในรอบปีเฉพาะวันที่ 3 ธ.ค. 67 รับM Point 19,000 คะแนนเมื่อช้อปสะสมภายในห้างฯ ครบ 19,000 บาท ขึ้นไป / วัน (รวม POWER MALL และ GOUMET MARKET) และยังมีความความพิเศษอื่นๆ ที่จัดเต็มทุกชั้นทุกแผนกต่อเนื่องตลอด 9 วัน เพื่อมอบแด่ลูกค้าสยามพารากอนเท่านั้นเตรียมพบกับปรากฏการณ์เฉลิมฉลอง 19 ปี สยามพารากอน ในงาน “Siam Paragon 19th Anniversary : The Magical Celebration” ระหว่างวันที่ 2-10 ธ.ค.2567 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-610-8000 หรือติดตาม Facebook และ Instagram: SiamParagon